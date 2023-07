Pandemiegesetz fast fertig

Share this with email

Paulette Lenert will ein Pandemiegesetz noch vor dem Ende der Legislaturperiode vorlegen. Es soll den Rahmen für das Krisenmanagement bei künftigen Pandemien setzen. Der Vorentwurf stehe, man warte noch die Empfehlungen des Gesundheitssicherungskomitees der EU ab, um diese „in den Text einfließen zu lassen“, so die Gesundheitsministerin beim Chamber-Votum am Dienstag zum nunmehr 33. Covid-Gesetz. Luxemburg habe zudem angefragt, an einer Evaluation der Weltgesundheitsorganisation zur „Universal Health Preparedness“ des Gesundheitssystems teilzunehmen – als zweites Land nach Portugal.

Am Rande der Debatte kam es zum Schlagabtausch zwischen Déi Lénk und den Piraten: Nathalie Oberweis klagte über einen „unnötigen grotesken Sprachgebrauch“, der zu einer „Kulpabilisierung“ und zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen habe, verschwieg aber, dass renitente Maßnahmengegner via Talkshows auf sozialen Medien und Demos massiv zur Desinformation und Polarisierung beitrugen. Es sei ein „Fakt“, dass Menschen deshalb rechtspopulistischen Parteien in die Hände gefallen seien. Oberweis nannte die psychische Gesundheit von Jugendlichen als bleibende Sorge nach der Pandemie.

Déi Lénk sieht „Kulpabilisierung“

Kein Wort darüber, dass der Jugendrot und andere Jugendverbände das Thema lange vor der Covid-19-Krise auf der Agenda hatten. Die von Oberweis genannte 16-prozentige Rate von Jugendlichen, die versucht hätten, sich selbst das Leben zu nehmen, stellte Lenert richtig: Es waren 16 Suizidversuche auf 100.000 Jugendliche. Laut Schätzungen von Unicef Luxemburg von 2021 kämpfen 16,5 Prozent der Kinder (auf eine Gesamtheit von knapp 11.000) im Alter von 10 bis 19 Jahren mit psychischen Problemen.

Oberweis bemängelte, eine von ihr angeregte Table Ronde von kritischen Ärzten zur möglichen Einführung einer Impfpflicht habe nicht stattfinden können. Sven Clement entgegnete, kritische Einwände von Déi Lénk seien alle in den Sitzungsberichten des Gesundheitsausschusses in der Chamber vermerkt. Die Polemik setzte sich auf Twitter fort.

Auf die erneute Frage von Sven Clement, die Regierung solle dem Parlament Einsicht in die Kaufverträge zu den Impfstofflieferungen geben, ging die Gesundheitsministerin nicht ein.