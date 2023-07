OGBL hält nichts vom „Drohszenario Rentenmauer“

Dass die Rente unsicher sei, will sich OGBL-Gewerkschaftschefin Nora Back nicht einreden lassen. Foto: Marc Wilwert

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Justes des actes forts“ und „Mir maachen“ steht auf Bannern in roter Signalfarbe im Sitzungssaal des OGBL. Mit Warnungen und kämpferischen Ansagen gespickt ist auch die Bilanz, die das Nationalkomitee am Dienstagnachmittag von seiner Arbeit mit Blick auf die kommenden Parlamentswahlen zieht.

Es war die vorletzte Vorstandssitzung vor den Nationalwahlen im Oktober und die letzte vor der großen Sommerpause und mal wieder hat Gewerkschaftschefin Nora Back viele Forderungen – und auch einige Kritik – im Gepäck. Letztere richtet sich an die Unternehmerseite.

Der Unternehmerverband UEL hatte kürzlich seine Forderungen an die politischen Parteien zu den Wahlen im Herbst veröffentlicht. Unter den Prioritäten „Luxembourg of sustainable talents“ der Unternehmer findet Back „viele Gemeinsamkeiten“, etwa wenn es um den in vielen Sparten konstatierten Fachkräftemangel geht. Da aber hört die Gemeinschaft schon auf.

„Wir teilen die Einschätzung, dass wir qualifizierte Fachkräfte benötigen“, so Back. Es reiche aber nicht, Talente anzuziehen und im Ausland zu rekrutieren. Gute Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne seien ein wichtiger Faktor, um Arbeitskräfte anzuziehen und zu halten.

Auch mit der Interpretation des Unternehmerverbands von mehr Flexibilität hat der Vorstand der größten Gewerkschaft im Land so seine Probleme. Werde darunter verstanden, dass „jeder jederzeit einsetzbar ist, dann ist das eher kontraproduktiv“, betonte Back. Zumal jüngere Generationen von Beschäftigten mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legten. Der OGBL fordert, neben einer Arbeitszeitverkürzung, ein Recht auf Abschalten, also das Recht der Arbeitnehmer nach dem regulären Feierabend, nicht mehr für Nachrichten seines Arbeitgebers auf dem Smartphone oder per E-Mail verfügbar zu sein.

Knackpunkt Rentenreform

Einen „Knackpunkt“, genauer: eine fundamentale Meinungsverschiedenheit sieht das Nationalkomitee außerdem bei der Rentenreform. Der Forderung des Unternehmerverbands, wegen der alternden Bevölkerung das Renteneintrittsalter anzuheben und somit den Austritt aus dem Erwerbsleben nach hinten zu verlegen, zeigte der OGBL die Rote Karte. „Das ist das Gegenteil dessen, was wir anstreben“, betonte eine kämpferische Gewerkschaftschefin. „Wir wollen nicht weniger, sondern mehr Gerechtigkeit“.

Vom „Bedrohungsszenario Rentenmauer“, die Hochrechnungen zufolge im Jahr 2070 erreicht werden könnte, hält Back überhaupt nichts: „Da sind wir im Bereich der Kristallkugel.“ Niemand könne ernsthaft und präzise vorhersagen, „was sich in 50 Jahren in Sachen Renten abspielt“. Mit Reserven im Kompensationsfonds von 23,4 Milliarden Euro sei man im Vergleich zu anderen Ländern „in einer komfortablen Situation“.

Kampf um indexierte Steuertabelle bleibt Priorität

Back begrüßte die jüngste Vereinbarung, die Luxemburg mit seinen Nachbarländern Belgien, Deutschland und Frankreich unterzeichnet habe und welche die Anzahl der Arbeitsstunden anhebt, die Beschäftigte aus den Grenzregionen zu Hause arbeiten können. „Jetzt ist mehr Luft nach oben“, freute sich Back, die sich vertiefende Gespräche zu Arbeitszeitmodellen wünscht.

Bei der Rentenmauer sind wir im Bereich der Kristallkugel. Nora Back OGBL-Gewerkschaftschefin

Die Gewerkschaftschefin geht davon aus, dass in „wirtschaftlich schwierigen Zeiten“ weitere Attacken von Arbeitgeberseite kommen werden. „Wir werden uns für die Menschen einsetzen“, verspricht die Gewerkschaftschefin, die zufrieden auf die Arbeit der letzten Monate zurückblickt.

Lesen Sie auch: OGBL „nicht böse“ über Plagiat

Als ihren größten Erfolg lobt die Gewerkschaft die Vereinbarung der Tripartite vom März. Dabei geht es um drei Maßnahmen: der Steuerkredit, der eine Anpassung der Steuertabelle um zwei Indextranchen kompensieren soll, die ab 2024 geplante Anpassung der Steuertabelle um 2,5 Indextranchen und die Anhebung des Steuerfreibetrags für Hypothekenzinsen von 2.000 auf 3.000 Euro. Die Gesetze hierzu wurden diese Woche vom Parlament verabschiedet. Die punktuelle Anpassung geht der Gewerkschaft aber nicht weit genug. „Es muss einen Automatismus geben, die Steuertabelle an den Index anzupassen“, wiederholte Nora Back die bekannte OGBL-Forderung.