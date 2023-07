Noch einmal fünf Jahre Oppositionsarbeit wären „kein Desaster“

Share this with email

Zufrieden und stolz sind sie, die beiden Piraten-Abgeordneten Sven Clement und Marc Goergen. In den letzten fünf Jahren haben sie insgesamt 1.610 parlamentarische Fragen gestellt, 118 Motionen sowie Resolutionen zur Abstimmung gebracht und 20 Gesetzesvorschläge deponiert. Kontrolle sei stets das Leitbild der Piratepartei gewesen, „der Regierung auf die Finger schauen“, rief Clement bei der Bilanzpressekonferenz am Montag in Erinnerung.

Die Arbeit in der Chamber hat laut dem Abgeordneten an Geschwindigkeit gewonnen. „Wir haben zwar ein Halbtagsmandat, absolvieren de facto aber ein Ganztagsmandat“, so Clement. Die Tage würden häufig um 8.00 Uhr morgens mit den ersten Kommissionssitzungen beginnen. Nicht selten würden auch um 18.00 Uhr noch welche anstehen. „Wenn der Tag komplett mit Kommissionssitzungen ausgebucht ist, bleibt kaum Zeit, um Berichte zu lesen oder zu schreiben. Das ist ein Problem, mit dem sich das nächste Parlament befassen muss“, bemerkte er.

Zahlreiche Affären und Versäumnisse

Für die nächste Legislatur haben die Piraten eine lange Wunschliste. Ein wichtiger Punkt wäre für Sven Clement die Schaffung einer Spezialkommission, die sich mit der Evaluation von Gesetzen befasst. „Wie wurden sie umgesetzt? Wurden Probleme festgestellt? Diese Arbeit überlassen wir der Regierung. Das ist nicht gut in einer parlamentarischen Demokratie. Die Chamber muss die Mittel bekommen, dies zu kontrollieren, das würde sie institutionell stärken“, so der nationale Spitzenkandidat der Piraten.

Dass die Regierung jetzt noch schnell alles durchboxen will, geht auf Kosten der Qualität der Gesetze. Marc Goergen Piraten-Abgeordneter

Das prall gefüllte Programm der letzten beiden Sitzungswochen wird als nicht zumutbar beschrieben. „Darunter leiden auch die Mitarbeiter der Chamber, die nicht mehr hinterherkommen. Im Endeffekt geht das alles auf Kosten der Qualität von Gesetzen, weil die Regierung jetzt noch schnell alles durchboxen will, wofür sie zehn Jahre Zeit hatte. Dann passieren natürlich auch Fehler“, kritisierte Marc Goergen, der auf „Riesenprojekte“ wie das Jucha-Dossier oder das Armeegesetz anspielte. Unter diesen Bedingungen sei es unmöglich, eine seriöse Arbeit zu leisten.

Die letzten Umfragen deuten derweil auf Sitzgewinne für die Piraten hin. „In der nächsten Legislatur werden wir demnach wohl etwas entlastet. Mit vier bis fünf Abgeordneten können wir effizienter arbeiten und noch mehr aufdecken“, so Goergen. „Wir versuchen, Dossiers auf den Grund zu gehen. Es ist fast nicht nachzuvollziehen, wie viele Affären es in den letzten fünf Jahren gab“, monierte unterdessen Clement und rief die Gaardenhaischen-Affäre in Erinnerung, die Plagiatsvorwürfe gegen Premier Bettel, Dossiers wie das Science Center, SuperDrecksKëscht, den Umgang mit öffentlichen Geldern durch den Filmfund und „immer wieder der Datenschutz“. In der Postpandemie sei vieles im Gesundheitsministerium schiefgelaufen. Es fehle jedoch an der Bereitschaft, aus den Fehlern zu lernen. Der ganze Bereich der E-Santé sei ein einziges Desaster.

Wir sind ein Feierabendparlament. Wenn man seine Arbeit mit dem nötigen Ernst machen will, muss man sich auch die Mittel dazu geben. Sven Clement Piraten-Abgeordneter

Mit der Bilanz als Oppositionspartei zeigte sich Sven Clement zufrieden: „Wir haben die Regierung kontrolliert und konstruktive Vorschläge gemacht, die auch teilweise angenommen wurden. Das ist der Unterschied zwischen permanent Nein schreien und gegen alles sein. Von den 118 Motionen, die wir in 309 Sitzungstagen eingebracht haben, wurden 19 direkt angenommen und andere später umgesetzt, ohne dass jedoch gesagt wurde, woher die Ideen kamen.“

Neuorganisation der Chamberarbeit als Notwendigkeit

Auch auf die Frage, was nötig wäre, um die Arbeitsbedingungen der Parlamentarier zu verbessern, hatte Clement Antworten. In erster Linie müsse über eine Neuorganisation der Chamberarbeit nachgedacht werden. 20 Stunden Congé politique würden indes nicht reichen. „Wir sind ein Feierabendparlament. Wenn man seine Arbeit mit dem nötigen Ernst machen will, muss man sich auch die Mittel dazu geben. Als Abgeordnete müssen wir mehr Personal einstellen können. Das würde unsere Arbeit vereinfachen und ermöglichen, die Regierung noch besser zu kontrollieren“, erklärte er.

Wollen die Piraten überhaupt in die Regierung? Sollten sich Möglichkeiten ergeben, müsse man schauen, inwiefern man programmatisch und menschlich mit anderen Parteien klarkomme, so Clement. Koalitionen mit ADR, Déi Lénk oder auch noch einer „Liberté Chérie“ kämen nicht infrage. „Und es wäre kein Desaster, noch einmal fünf Jahre Oppositionsarbeit zu machen.“