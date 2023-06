Nationaler Gesundheitsplan im Zeichen von Prävention und Qualität

Immer wieder wurde er in Aussicht gestellt und dann doch wieder verschoben. Am Mittwoch war es so weit: Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Sozialminister Claude Haagen (Beide LSAP) stellten den Nationalen Gesundheitsplan vor.

Die Arbeiten hatten im Februar 2020 begonnen, als der damalige Sozialminister Romain Schneider (LSAP) mit Lenert den Startschuss gab für den Gesondheetsdësch: Sämtliche Akteure des Gesundheitssystems und natürlich die Sozialpartner sollten sich mit Zukunftsfragen befassen, wie der nachhaltigen Finanzierung, der Wende hin zu mehr ambulanter Medizin, der Digitalisierung, der Prävention und dem Personalmangel, aus den Ergebnissen sollte der Nationale Gesundheitsplan entstehen. „Wir bekamen Verspätung durch die Pandemie, jetzt ist er finalisiert, wurde aber nicht so ausführlich wie erhofft“, erklärte Lenert der Presse. Zuvor war der Plan allen Teilnehmern des Gesondheetsdësch vorgestellt worden war.

Die Hälfte des Plans besteht aus der Analyse von Daten, die man über das Gesundheitssystem hat – seine Stärken und Schwächen. Die andere Hälfte widmet sich drei Themenblöcken: Den Gesundheitszustand der Versicherten verbessern, den Behandlungsparcours der Patienten verbessern und das Funktionieren des Systems verbessern. Den Plan geleitet haben die vier Schlüsselwerte Qualität, Gleichheit, Vertrauen und Attraktivität des Systems. 37 konkrete Aktionen innerhalb von zwölf strategischen Achsen sind vorgesehen. Erste Projekte sind schon gestartet.

Einer von drei verstirbt vorzeitig

„Wir sind durchaus auch kritisch mit uns selbst“, sagte die Ministerin. So schneide Luxemburgs Bevölkerung im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ab, wenn es um die Jahre geht, die die Bevölkerung in guter Gesundheit verbringt. „Wir wollen uns vornehmen, hier Spitzenreiter zu werden“, bekräftigte Lenert, die bei den Risikofaktoren für einen vorzeitigen Tod ansetzen möchte. „Einer von drei Toten verstirbt an den Risiken, die sein Verhalten und seinen Lebensstil kennzeichnen.“

Dazu gehören zu 17 Prozent das Rauchen, zu 13 Prozent ungesunde Ernährung mit zu wenig Obst und Gemüse, zu sieben Prozent Alkoholgenuss und auch Übergewicht ist ein Problem. 39 Prozent der Bevölkerung sind zudem physisch inaktiv. Sorgen bereitet auch, dass 49 Prozent der langfristigen Krankschreibungen Depressionen zuzuschreiben sind und 21 Prozent Rückenbeschwerden.

Zur Gesundheitsförderung wurde im Ministerium eine eigene Abteilung für die Prävention gegründet, die nun eine Analyse der bestehenden Präventionspläne vornimmt. „Wir wollen Indikatoren vorgeben, die Umweltgesundheit ausweiten und Sport und gesunde Ernährung fördern. Wir haben auch schon ein Audit der Schulmedizin lanciert und den Kampf gegen das Rauchen verstärkt. Und demnächst wird der Plan zur mentalen Gesundheit vorgestellt“, betonte die Ministerin. Sie verwies auch auf die neue Patientenvereinigung, deren Gründung das Ministerium angeregt habe.

Primärversorgung soll gestärkt werden

Zur Verbesserung des Behandlungsparcours der Patienten soll nun die Primärversorgung durch Hausärzte, Apotheker und Gesundheitsberufler, die außerhalb des Spitals arbeiten, gestärkt werden. Gespräche mit den Apothekern würden laufen. Verbessert werden soll auch der Zugang der Kinder zu medizinischer Versorgung. „Es fehlen Kinderärzte und wir wollen nun die Hausärzte mehr einbinden.“ Systematisch wolle man sich auch mit der Qualität auseinandersetzen und die wichtige Arbeit des Conseil scientifique aufwerten, indem er breiter aufgestellt wird und öfter mit Gutachten beauftragt wird. Die Gesetzesprojekte zu den ambulanten Strukturen der Spitäler und zur Möglichkeit für Ärzte, sich in Gesellschaften zusammenzutun, sind auf dem Weg und man hofft, dass sie noch vor dem Sommer verabschiedet werden können.

Der Gesundheitsplan wird kosten, aber es ist, etwa bei der Prävention, gut investiertes Geld. Claude Haagen

Um das Funktionieren des Systems zu verbessern, wurden bereits das Observatoire de la Santé ins Leben gerufen, das die Daten besser nutzen soll, und die Krankenhausdokumentation vereinheitlicht. Zur Förderung der Digitalisierung wurde eine nationale Agentur geschaffen, zur Förderung der Gesundheitsberufe soll ein gutes Angebot an universitären Studien eingerichtet werden und man arbeite an der Überarbeitung der Kompetenzbereiche der Gesundheitsberufe. Was die langfristige Finanzierbarkeit des Systems anbelangt, so arbeite eine von der Quadripartite eingesetzte Arbeitsgruppe daran.

„Der Gesondheetsdesch ist damit abgeschlossen, wir warten nur noch das Feedback der Akteure zum Plan ab“, sagte die Ministerin abschließend. Haagen ergänzte, dass der Plan nun ständig an die Realität angepasst werde. „Der Gesundheitsplan wird kosten, aber es ist etwa bei der Prävention gut investiertes Geld.“