Menschenrechte und Wirtschaft: Realpolitik glaubwürdig gestalten

Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte gelten in allen Ländern der Welt. In der Umsetzung hapert es allerdings. Auch in Luxemburg. Nicht nur aber insbesondere bei Unternehmen, die sich im Staatsbesitz befinden und ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten erfüllen müss(t)en.

Die letzte Studie der ONG ASTM hat glasklar zutage gebracht, dass eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht bei den untersuchten Unternehmen bislang kaum eine Rolle spielt. Und das nicht einmal auf der Ebene ihrer Unternehmensleitlinien. Die Grundprinzipien der Vereinten Nationen nennen hier jedoch die besondere Verantwortung von Unternehmen mit staatlicher Beteiligung als einen Bereich, in dem der Staat sich ausdrücklich kümmern muss, um seiner Pflicht zum Schutz der Menschenrechte nachzukommen. Auch in den beiden nationalen Aktionsplänen für Menschenrechte und Business wurde dies als eine der zu realisierenden Aktionen genannt, ohne dass eine konkrete Umsetzung erfolgte.

Außen-, Wirtschafts- und Finanzpolitik sind gefordert

Wenn Politik- und Wirtschaftsvertreter sich auf die Reise in die weite Welt begeben, scheint es mitunter einfacher zu sein, sich „außer Haus“ verbal für Menschenrechte einzusetzen, als zuhause die dringlichen Hausaufgaben zu erledigen, die sich im Bereich Menschenrechte und Wirtschaft stellen. Und das nicht nur bei Wirtschaftsmissionen, sondern auch im Bereich der Außenpolitik. Nicht zu vergessen: Das Wirtschaftsressort Finanzen, das hier aufgrund seiner nationalen Bedeutung auch gefordert ist und wo in Afrika (Ruanda) Kooperationen angekündigt wurden. Bei einer Gründung eines sogenannten „Impact Fonds“ oder inklusiven Finanzen muss auch die Menschenrechtsfrage im Fokus stehen.

Hier stellt sich für die kommende Regierung eine Herausforderung, die zwar bisweilen zu Diskussionen und Aktualitätsstunden im Parlament geführt haben, aber wo aber immer noch keine klare Strategie vorliegt. Deshalb sollten auch die mitunter unbequemen Hausaufgaben erledigt werden, um so zur Glaubwürdigkeit „unserer“ Außenpolitik, aber auch zum Aufbau von Wirtschafts- und Finanzbeziehungen respektive deren Förderung beizutragen, besonders wenn solche dann auch Bestandteil solcher Auslandsvisiten sind.

Die Illusion von „Wandel durch Handel“ hat sich nicht erst seit Russlands Krieg gegen die Ukraine als solche erwiesen.

Die Illusion von „Wandel durch Handel“ hat sich nicht erst seit Russlands Krieg gegen die Ukraine als solche erwiesen. Sogar der Direktor der Handelskammer möchte diese Maxime erweitern, so dass man „verantwortungsvollen Handel treiben muss, um nachhaltigen Wandel zu erreichen“. Interessanterweise stellt er in diesem Zusammenhang die gleiche Frage, die auch viele Akteure der Zivilgesellschaft umtreibt, wenn er sich fragt, wo die Luxemburger Regierung den Maßstab für eine wertebasierte Politik ansetzen will.

Was unter verantwortungsvollem Handel zu verstehen ist, ist aber vielen Akteuren der Zivilgesellschaft klar und die Fairhandelsbewegung setzt sich seit Jahrzehnten genau hierfür ein: Respekt der Menschenrechte auf der Grundlage der UN-Grundprinzipien für Menschenrechte und Business, Sicherstellen von existenzsicherndem Einkommen der Produzenten, verpflichtender Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel und Respekt der Umwelt- und Biodiversitätskonventionen.

In den letzten Jahren ist endlich auch Bewegung auf politischer Ebene entstanden. Allerdings zeigt sich, dass es immer noch Parteien und Wirtschaftsvertreter auf nationaler und EU-Ebene gibt, die sich dagegen wehren, wenn es zu einer effizienten und ambitiösen Gesetzgebung kommen soll, wo alle (!) Wirtschaftsbereiche in die Verantwortung genommen werden sollen.

Der faire Handel geht mit gutem Beispiel voran

Beim Austausch mit manchen Wirtschaftsvertretern wird deutlich, dass diese die Grundprinzipien nicht verstanden haben und entsprechend werden gleich Schreckgespenster an die Wand gemalt: „Dann müssen wir uns aus diesen Geschäftsbeziehungen respektive aus diesen Risikosektoren zurückziehen.“

Natürlich dürfen Unternehmen nicht zu Komplizen von Menschenrechtsverletzungen werden und dazu beitragen respektive sie verursachen. Aber bei einer Sorgfaltspflicht geht es nicht zuvorderst um Abbruch der Handelsbeziehungen, sondern um den Einsatz von einer gesetzlichen Sorgfaltspflicht, umso zu einer veränderten menschrechtlichen Situation vor Ort beizutragen. Beispiele, wo Unternehmen hier positive Veränderungen bewirkt haben, gibt es genügend. Rückzug aus einer Handelsbeziehung kann immer nur der letzte Schritt sein.

Der faire Handel hat dies eindrücklich unter Beweis gestellt, wenn es um einen kritischen Sektor wie Kakaoanbau geht. Es werden die Kooperativen in den Risikogebieten der Elfenbeinküste und Ghana gestärkt und begleitet, um Kinderarbeit auszumerzen. Dabei gilt es, die Wurzeln des Übels anzugehen und existenzsichernde (Kakao-)Preise anzusteuern. Oder im Kampf gegen die weltweite Zerstörung von Wäldern, wo die Anforderungen von Fairtrade International bereits vor dem Inkrafttreten der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten eingeführt wurden.

Die Opfer von Menschenrechtsverletzungen dürfen nicht noch ein Jahrzehnt vertröstet werden.

Klar ist in dieser Hinsicht, dass es gilt ,mit den betroffenen Produzenten vor Ort, sei es in Afrika, Lateinamerika oder Asien, gemeinsam Lösungen betreffend Menschenrechte, Umwelt und Biodiversität zu finden und nicht den Blick von den Lieferketten abzuwenden. Dieser Ansatz muss zur DNA von Wirtschaftsunternehmen gehören, sowohl staatlichen als auch privaten Akteuren. Welche Parteien setzen sich hier für eine solche verantwortungsvolle globalisierte Wirtschaft ein? Hier gilt es, die entsprechenden Wahlprogramme der Parteien in den kommenden Wochen genau unter die Lupe zu nehmen. Die Opfer von Menschenrechtsverletzungen dürfen nicht noch ein Jahrzehnt vertröstet werden.

* Der Autor ist Präsident der ONG Fairtrade Lëtzebuerg.