Meisch will Verallgemeinerung der französischen Alphabetisierung

Im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr wurden erstmals Schüler im Luxemburger Grundschulsystem auf Französisch alphabetisiert. Vier Schulen nahmen an dem Pilotprojekt teil: die Schifflinger Nelly-Stein-Schule, die "Schoul Uewerkuer" in Differdingen, die "Schoul Deich" in Düdelingen und die "Fielser Schoul" in der Gemeinde Fels. Das Angebot richtet sich an Kinder, die zu Hause Französisch sprechen beziehungsweise Kinder, deren Muttersprache mit dieser Sprache verwandt ist, also hauptsächlich portugiesischsprachige Kinder.

In den vier Schulen nahmen über 100 Kinder aus dem Zyklus 1.2 (Kindergarten) am Projekt teil und wurden auf die französische Alphabetisierung im Zyklus 2.1 (erstes Schuljahr) vorbereitet. Einzig in der Nelly-Stein-Schule fand das Pilotprojekt zusätzlich im Zyklus 2.1 (erstes Schuljahr) statt. 28 Schüler nahmen daran teil, zwölf von ihnen lernen das Alphabet in Französisch, die restlichen 16 in Deutsch. Während des Sprach- und Mathematikunterrichts waren beide Gruppen getrennt, in den Nebenfächern wurden sie zusammen im Klassenverband unterrichtet, wobei auf Luxemburgisch als Integrationssprache gesetzt wurde.

In der französischen Alphabetisierungsgruppe ist Französisch Erstsprache, doch auch Deutsch wird unterrichtet: Das deutsche Hörverstehen beginnt im Zyklus 2, die deutsche Schriftsprache im Zyklus 3. In der deutschen Alphabetisierungsgruppe ist es genau umgekehrt. Im Zyklus 3 (dritte und vierte Klasse) wechselt die Gewichtung und die Zweitsprache rückt in den Mittelpunkt: In der französischen Gruppe liegt der Fokus auf dem Erwerb der deutschen Sprache, in der deutschen Gruppe wird der Französischunterricht intensiviert.

Im Zykus 4 gleicht sich der Sprachunterricht aus und entspricht dem in den regulären Klassen. Ab wann die Schüler aus beiden Gruppen in den Sprachen zusammen unterrichtet werden können - im Zyklus 3 oder erst im Zyklus 4 -, sei derzeit noch unklar, meinte Script-Direktor Luc Weis. Ziel ist es, dass beide Gruppen am Ende des Zyklus 4 auf demselben sprachlichen Niveau sind und ihre Laufbahn im Secondaire weiterführen können. Im Fach Mathematik geht Weis davon aus, dass ein punktueller gemeinsamer Unterricht im Verlauf des Zyklus 3 möglich sei.

53 Schüler werden im Herbst auf Französisch alphabetisiert

2023/24 wird das Projekt weitergeführt. Von den 119 Schülern, die im Herbst in den vier Schulen das erste Schuljahr besuchen, werden 53 auf Französisch alphabetisiert. Die Erstklässler aus der Nelly-Stein-Schule wechseln in die zweite Klasse, wo Sprachen und Mathematik weiter getrennt unterrichtet werden.

Das Pilotprojekt gründet auf Erfahrungen aus den öffentlichen europäischen Schulen, und die GrundschullehrerInnen in den Luxemburger Schulen werden von PädagogInnen aus den Europaschulen begleitet. Begleitet wird das Projekt auch von einem wissenschaftlichen Beirat mit internationalen Experten. Das Luxembourg Center for Educational Testing (Lucet) der Uni Luxemburg ist für die Evaluierung mittels Fragebogen, standardisierten Leistungstests und Reflexionsgruppen zuständig. Erste "vorsichtige" Erkenntnisse sollen im Frühjahr 2024 vorliegen; für 2026 ist eine erste, gründlichere Zwischenbilanz vorgesehen.

Meisch beruft sich auf vermeintliche Studienergebnisse

Noch können also keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden, dazu ist es viel zu früh. Dennoch ist Bildungsminister Claude Meisch (DP) vom Projekt vollends überzeugt und drängt darauf, die französische Alphabetisierung von 2026 an im Zyklus 1 in allen Luxemburger Grundschulen anzubieten, wie er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz betonte. Es handle sich um eine politische Entscheidung, "die in der kommenden Legislatur getroffen werden muss".

Die französische Alphabetisierung richtet sich an Kinder, die im Luxemburger System aufgrund des Deutschen Probleme haben. Luc Weis Script-Direktor

Für ihn ist unstrittig, dass die Alphabetisierung auf Französisch Kindern, die nicht luxemburgisch- oder deutschsprachig sind, hilft, besser durch das Schulsystem zu kommen. Die französische Alphabetisierung sei eine Antwort auf das große Problem des frühen Sich-Öffnens der Bildungsschere, sagte Meisch. Er berief sich auf Erkenntnisse aus der kürzlich vorgestellten Vergleichsstudie zu den öffentlichen europäischen Schulen, aus der hervorgehe, dass Schüler, die in einer ihnen bekannten Sprache alphabetisiert werden - in diesem Fall auf Französisch -, bessere Mathematikergebnisse erzielen.

Tatsächlich aber wurde der Faktor Alphabetisierungssprache und deren Impakt auf die Mathematikergebnisse in der Studie gar nicht untersucht. Aus ihr geht lediglich hervor, dass die Schüler aus den europäischen Schulen in den beiden untersuchten Schuljahren bessere Ergebnisse im Fach Mathematik erzielt haben als die Schüler im Luxemburger System. Die Forscher vom Lucet haben bei der Vorstellung mehrfach insistiert, dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen seien, unter anderem weil die Fallzahlen im europäischen System gering seien. Ein Vergleich aufgrund einer sehr geringen Fallzahl lasse Rückschlüsse über einzelne Schüler zu, aber nicht über das System an sich, hatte Antoine Fischbach, Vizedekan der Fakultät für Geistes-, Erziehungs- und Sozialwissenschaften, hervorgehoben. Die Frage, was die öffentlichen internationalen Schulen bringen, ob sie besser sind, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.

Angebot richtet sich nicht an luxemburgischsprachige Kinder

In den französischen Alphabetisierungsgruppen wird Französisch weder als Mutter- noch als Fremdsprache vermittelt, "sondern eher als Zweitsprache, so wie es heute auch im Deutschen der Fall ist", sagte Francine Vanolst, die im Bildungsministerium für den Grundschulbereich zuständig ist. Da die Eltern über die Alphabetisierungssprache entscheiden, ist nicht auszuschließen, dass auch luxemburgisch- oder deutschsprachige Familien sich für die französische Alphabetisierung entscheiden. Das Angebot richtet sich aber nicht an sie, sondern an Kinder, "die im Luxemburger System aufgrund des Deutschen Probleme haben", so Luc Weis. Verbieten könne man die Anmeldung von deutsch- oder luxemburgischsprachigen Familien jedoch nicht.