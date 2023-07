„Meine Tochter hat Angst, das nächste Opfer von TikTok zu werden“

Carla Araújo hat eine Petition gestartet, um TikTok in Luxemburg zu verbieten. Die Video-App sei für Minderjährige „sehr gefährlich“.

Die Petition zum Verbot von TikTok in Luxemburg ist offen für Unterschriften. Foto: EPA

Die 13-jährige Tochter von Carla Araújo hat Angst, in den Unterricht zu gehen. Allerdings erst, seitdem eine Schülerin aus dem Lycée Aline-Mayrisch in der Hauptstadt von einer anderen Schülerin angegriffen und gedemütigt wurde. Dabei filmten 16 Minderjährige das Opfer, ohne ihm zu helfen. Kurz danach kursierten die Videos des Angriffs anonym auf TikTok.

Das Mädchen besucht dieselbe Schule wie die Schülerin, die Opfer von Mobbing wurde. „Sie weint jeden Morgen und geht nur auf mein Drängen in die Schule“, so Carla Araújo gegenüber „Contacto“.

Die Aggression des anderen Mädchens und die Verbreitung von Gewalt- und Demütigungsvideos auf TikTok über anonyme Konten haben Carla Araújo dazu veranlasst, die Petition Nr. 2797 ins Leben zu rufen, die sich für ein „Verbot des Netzwerks TikTok in Luxemburg“ einsetzt. Die am 29. Juni gestartete Initiative hat bis Dienstagmorgen bereits 525 Unterschriften erhalten.

„Die Videos der Gewalt gegen die Schülerin von derselben Schule, die meine Tochter besucht, sind immer noch auf TikTok zu sehen. Ebenso wie die Drohungen gegen sie, woraufhin sie Anzeige bei der Polizei erstattete. Das Problem ist, dass dieses bei Teenagern beliebteste soziale Netzwerk die Einrichtung anonymer Konten ermöglicht, auf denen Belästigung, Mobbing und Gewalt gegen andere Minderjährige gefördert werden“, betont Carla Araújo.

„TikTok ist sehr gefährlich“

Die Petentin hält die Video-App für „sehr gefährlich für junge Menschen“ und erwähnt unter anderem diverse Mutproben und zweifelhafte Challenges, „die bereits zu Suiziden geführt haben“. Sie fordert die luxemburgische Regierung daher auf, Tiktok zu verbieten.

Jeden Morgen weint ihre Tochter, weil sie nicht zur Schule gehen will. „Sie weint, hat Bauchschmerzen, will sich übergeben. Ich muss ihr widersprechen, damit sie geht. Sie hat eine Menge Stress. Jetzt hole ich oder meine Eltern sie jeden Tag auf dem Weg nach Hause ab. Sie schaut immer auf ihr Handy, um zu sehen, ob ihr Name auf der Liste der nächsten Opfer steht“, sagt die Mutter, die sich ebenfalls große Sorgen um ihre Tochter macht. Neben dieser Angst erzählte die Minderjährige zudem, dass sie von zwei Schülern seit September bedroht und beleidigt werde.

Am Tag, nachdem ihre Tochter ihr die TikTok-Videos von der Aggression der anderen Schülerin des Lycée Aline-Mayrisch gezeigt hatte, sprach Carla Araújo mit der Schulleitung. Danach ging sie zur Polizei, um vor der Verbreitung der Videos zu warnen und über die Angst und das Mobbing gegen ihre Tochter zu sprechen.

„Die Schulleitung hat meiner Meinung nach schnell und gut gehandelt. Sie gingen in jede Klasse, um davor zu warnen, diese und ähnliche Videos nicht zu teilen, keine ‚Likes‘ zu posten und das Bewusstsein gegen Belästigung und Mobbing und die Gefahren anonymer TikTok-Konten zu schärfen. Gegen die Angreifer wollen sie null Toleranz walten lassen“, sagt Carla Araújo.

Die Direktion habe auch mit ihrer Tochter gesprochen, um ihr die Angst vor dem Gang in die Schule zu nehmen. „Sie sagten mir, dass einer der Schüler, der sie bedrohte, tatsächlich problematisch sei.“

Die Mutter verließ das Polizeirevier noch entschlossener, ihre Petition zum Verbot von TikTok zu starten. „Die Polizei sagte, sie könne nichts tun, da die Videokonten anonym seien und sie die Urheber nicht erreichen könnten. Außerdem handle es sich wohl um Minderjährige.“

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht Carla keine andere Möglichkeit, als „meine Tochter nächstes Jahr vom Lyzeum zu nehmen, damit sie nicht mehr bedroht und gedemütigt wird und in Ruhe zur Schule gehen kann".

Petition im Parlament

Die Möglichkeit, anonyme Konten zu erstellen, sieht Araújo als eine der Hauptgefahren von Tiktok. Sie selbst achtet darauf, die Inhalte der sozialen Netzwerke zu überprüfen, denen ihre Tochter folgt und rät auch anderen Eltern, dies zu tun. Allerdings ist sie nicht 24 Stunden am Tag bei ihrer Tochter. „In der Schule und im Freundeskreis sehen die Teenager viele Inhalte auf TikTok, die oft falsch sind. Sie lassen sich davon beeinflussen, was eine Gefahr darstellt.“ Die Mutter erinnert daran, dass TikTok zwar in China gegründet wurde, gleichzeitig aber dort verboten sei.

Die Petentin ist unnachgiebig: „Ich möchte, dass meine Petition 4.500 Unterschriften erreicht, damit das Verbot von TikTok in Luxemburg, insbesondere für Minderjährige, in der Abgeordnetenkammer diskutiert wird. Die Regierung muss die App verbieten, um Schikanen und Mobbing zu stoppen – im Interesse der Sicherheit unserer Kinder.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei Contacto und wurde in der deutschen Fassung leicht angepasst. Übersetzung: Florian Javel und Marvin Schieben