Mehrausgaben über zwei Milliarden Euro

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um rund zwei Milliarden Euro sind die Ausgaben im Zentralstaat im ersten Semester gestiegen - verglichen mit den ersten sechs Monaten 2022. Dieses Ausgabenplus erklärt sich zum einen durch die Maßnahmen des „Energiedësch“ und der darauf folgenden zwei Tripartite-Abkommen, die mit 942 Millionen Euro zu Buche schlagen. Zum anderen ist ein Plus von 344 Millionen Euro bei den Investitionsausgaben zu verzeichnen.

Lesen Sie auch:Steuererleichterungen in Höhe von 500 Millionen Euro bahnen sich an

Dem stehen nach sechs Monaten 2023 Einnahmen über 12,9 Milliarden Euro gegenüber. Während bei den direkten Steuern sowie TVA und Akzisen Mehreinnahmen im Vergleich zum ersten Semester 2022 zu verzeichnen sind, gingen die Enregistrement-Zahlen aufgrund eines schwächelnden Immobilienmarktes um 163 Millionen Euro zurück.

Finanzministerin Yuriko Backes (DP) präsentierte die budgetäre Entwicklung am Montag in den zuständigen Chamberausschüssen. Dabei teilte sie auch mit, dass die Verschuldung aktuell 20,2 Milliarden Euro ausmache, was einer Quote von 24,7 Prozent entspreche - und also unter der 30-Prozent-Marke liegt, die sich Blau-Rot-Grün gesetzt hat.