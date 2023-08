Mehr Schüler werden in den klassischen Sekundarunterricht orientiert

Der Anteil an Schülern, die in den klassischen Sekundarunterricht orientiert werden, steigt. Die Ungleichheiten bei der Orientierung aber bleiben. Foto: dpa

Seit 2012/13 ist die Anzahl an Schülern, die nach der Grundschule in den klassischen Sekundarunterricht (Enseignement secondaire classique, ESC) orientiert werden, von 34,2 auf 39,1 Prozent (2022/23) gestiegen. Beim allgemeinen Sekundarunterricht (Enseignement secondaire général, ESG) schwankte der Anteil in den vergangenen zehn Jahren zwischen 47 und 49,7 Prozent. Das geht aus der Statistik des Bildungsministeriums zur Schülerorientierung hervor.

2022/23 wechselten 2.155 von 5.507 Schülern (39,1 Prozent) ins ESC und 2.660 Schüler in ESG (48,3 Prozent). Ins Préparatoire gingen 674 Schüler (12,3 Prozent). 0,3 Prozent (18 Schüler) werden im kommenden Schuljahr aufgrund einer Zyklusverlängerung in der Grundschule bleiben.

2016/17 trat eine neue Orientierungsprozedur im Zyklus 4.1 (5. Klasse) in Kraft, mit dem Ziel, die Eltern stärker in die Orientierungsentscheidung einzubinden. Der Conseil d'orientation (Klassenlehrer, Sekundarschullehrer, Inspektor), der bis dato die Orientierungsentscheidung traf, wurde abgeschafft, zumal in gut 80 Prozent der Fälle Lehrer und Eltern sich über die Schullaufbahn ohnehin einig waren. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten landet der Fall jetzt vor einer Orientierungskommission, die in letzter Instanz die Entscheidung trifft.

Die Folgen der neuen Orientierungsprozedur

Infolge der neuen Prozedur ist der Anteil an Übereinstimmungen zwischen Empfehlungen der Lehrer und Vorstellungen der Eltern sprunghaft von 84 Prozent (2016/17) auf 98,2 Prozent (2017/18) angestiegen und liegt seit 2018/19 konstant bei über 99 Prozent. Lehrern nach zu urteilen habe das weniger damit zu tun, dass sich Eltern und Lehrer tatsächlich einig sind. Vielmehr sei der hohe Prozentsatz darauf zurückzuführen, dass Lehrer sich dem Willen der Eltern beugten, die mit der neuen Prozedur mehr Gewicht haben und ihre Meinung durchsetzen. Im nationalen Bildungsbericht 2021 führen die Wissenschaftler die hohe Übereinstimmungsquote auf den Umstand zurück, dass der Verhandlungsprozess früher (Zyklus 4.1) anfängt und Eltern und Lehrer somit mehr Zeit zur Verfügung steht.

322 der 5.507 Schüler (5,8 Prozent) wurden 2022/23 vor dem Ende der regulären Grundschulzeit auf eine 7e orientiert, dies aufgrund ihres Alters und schulischer Verzögerungen. 30 Schüler stammen aus einem Zyklus 3.2, 58 Schüler aus einem verlängerten Zyklus 3 und 234 Schüler aus einem Zyklus 4.1.

Das Orientierungsverfahren sieht vor, dass bei Uneinigkeit zwischen Eltern und Lehrern eine Orientierungskommission eine endgültige Entscheidung trifft. Dies war im vergangenen Schuljahr bei 25 Schülern der Fall. In 22 Fällen bestätigte die Kommission die Orientierungsempfehlung des Lehrers, in drei Fällen wurde die Meinung der Eltern berücksichtigt.

Aus dem nationalen Bildungsbericht 2021

Aus dem nationalen Bildungsbericht 2021 geht hervor, dass die Bildungsungleichheiten sich auch bei der Orientierung bemerkbar machen. In welchen Sekundarschulzweig die Schüler orientiert werden, hängt nicht allein von ihren Leistungen ab, sondern auch von externen, leistungsfremden Faktoren.

Rechnet man die tatsächlichen Leistungen der Schüler heraus, stellt man fest, dass Schüler mit einem hohen sozio-ökonomischen Status (SES) gegenüber Schülern mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status bei der Orientierung strukturell bevorteilt werden.

Im Schuljahr 2019/20 wurden von den sozial begünstigten Schülern 72 Prozent ins ESC orientiert, bei den sozial benachteiligten Schülern waren es lediglich 16 Prozent. Bei gleichen Schulleistungen würden 51 Prozent der sozial begünstigten Schüler und 36 Prozent der sozial benachteiligten Schüler ins klassische System orientiert. Der Unterschied von 15 Prozent ist auf Faktoren zurückzuführen, die nichts mit der Leistung zu tun haben, darunter mutmaßlich die soziale Herkunft oder auch stereotype Evaluationen durch die Lehrer.

Bei der Orientierung in den allgemeinen Sekundarschulunterricht verhält es sich laut dem Bildungsbericht genau umgekehrt: Schüler mit einem niedrigen SES haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, ins ESG/Préparatoire orientiert zu werden als Schüler mit hohem SES. Anders ausgedrückt: Schüler mit einem niedrigen SES, werden trotz guter Leistungen seltener ins ESC orientiert.

Durchlässig vor allem von oben nach unten

Interessant ist auch zu beobachten, wie viele Schüler in der Sekundarunterstufe den Unterrichtszweig wechseln. Besonders in der Unterstufe kommt es häufiger zu einem Wechsel. Ein Blick auf die Grafik zeigt: Meist geht der Wechsel mit einem Abstieg vom klassischen in den allgemeinen Sekundarschulunterricht einher. Die hohe Durchlässigkeit nach unten und die geringen Aufstiegschancen werden im nationalen Bildungsbericht 2018 hervorgehoben. Laut dem Bericht treten frühe Re-Orientierungen in Richtung ESC signifikant häufiger bei statushohen Familien auf, während Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten früher in Richtung leistungsschwächere Schulformen wechseln.