Medienminister: Nicht Fotos zählen, sondern Inhalte

Premier- und Medienminister Xavier Bettel (DP). Foto: Marc Blasius

Eine Polemik entzündete sich am Rande der Chamber-Debatte am Mittwoch um das Finanzierungsgesetz des öffentlichen Radiosenders 100,7. Der Abgeordnete der ADR, Fernand Kartheiser, der sich grundsätzlich zu einer „freien Presse“ und zu einer „Presse in luxemburgischer Sprache“ bekannte, kritisierte daraufhin, dass das Gesetz des Senders die politische Neutralität nicht klar als Mission festhält.

Alle Meinungen sollten vertreten sein. Fernand Kartheiser ADR-Abgeordneter

Die politische Neutralität des öffentlichen Senders sei wichtig, so Kartheiser, der diese infrage stellte. Kartheiser wollte seine Behauptung mit vom Sender offiziell generierten Zahlen untermauern, allerdings habe er keine Antwort auf eine Anfrage bekommen. Also zimmerte er sich selbst eine Statistik zurecht. Bestimmte Parteien, darunter die ADR, seien deutlich unterrepräsentiert. „Alle Meinungen sollten da vertreten sein.“ Das sei derzeit nicht der Fall.

Medienaufsicht über Präsenz der Parteien

Premier- und Medienminister Xavier Bettel (DP) nahm den Ball auf und spielte ihn zurück: „Der Wähler wird Sie nicht bewerten, ob ein Foto von Ihnen auf der Seite 1 oder 3 steht, sondern anhand Ihrer Arbeit“, sagte er den Abgeordneten. Die größere Präsenz mancher Parteien und Personen habe mit der Aktualität zu tun, fand Xavier Bettel, der darauf hielt, der unabhängige Sender könne selbst entscheiden, wen er als Gast ins Studio einlade. Die Medienaufsicht ALIA prüft eine faire Präsenz der Parteien während der Wahlkampagne.

Das Finanzierungsgesetz wurde anschließend mit den Stimmen aller Parteien angenommen. Ab 1. Januar 2024 verfügt der öffentliche Radiosender somit über einen Gesamthaushalt von 79 Millionen Euro über einen Zeitraum von sieben Jahren. Daraus sind nicht nur die laufenden Kosten zu bestreiten, sondern auch künftige Projekte, wie den Ausbau des Online-Auftritts oder Podcasts, oder den neuen Hörerrat.