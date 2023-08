Marx kandidiert für die Kommunisten

Die Kommunistische Partei Luxemburgs (KPL) hat ihre Kandidatenliste für den Südbezirk veröffentlicht. Darauf befinden sich elf Frauen und zwölf Männer, der Altersdurchschnitt liegt bei 53,7 Jahren: Ali Ruckert (68), Journalist, Chefredakteur der Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek; Dzenana Adrovic (27), Lehrling; Christophe Bartz (37), Lagerarbeiter; Irène Bigler-Ruckert (67), Erzieherin in Rente; Samantha Binna (36), Gemeindeangestellte; Manuel Casanova Silva (63), Bauarbeiter in Rente; Joelle Fuchs (49), Hausfrau; Johny Gudenburg (62), Geschäftsmann in Rente; Armand Humbert (54), Gemeindeangestellter; David Mahnen (33), Landschaftsgärtner; Jérôme Marx (35), Gemeindegärtner; Claudine Muno (51), Geschäftsfrau; Jessica Nunes Lobo (51), Moderatorin und Sängerin; Edmond Peiffer (76), Gemeinderat in Rümelingen; Maria Pereira Aranjo de Carvalho (59), Hausfrau; Carlo Raach (75), Busfahrer in Rente; Esada Ramdedovic (59), Verkäuferin in Rente; Esther Reuland (48), Verwaltungsangestellte; Gilles Reuland (37), Gastronom; André Romersa (73), Rentner; Nicole Schweich (57), Aide-soignante; Liette Thekes (67), Gemeindeangestellte in Rente; Edoardo Tiberi (53), Rechtsanwalt.