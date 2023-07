Luxemburg beteiligt sich an Schützenpanzer-Lieferung

Share this with email

Laut Rijksoverheid.nl, der offiziellen Website der niederländischen Regierung, werden die Benelux-Staaten der Ukraine in Kürze gepanzerte Schützenpanzer vom Typ M113 liefern. Diese werden zuvor bei den Herstellern instand gesetzt und gekauft. Dies gaben die Verteidigungsminister der drei Länder am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

Der Schützenpanzer M113 kann beim Transport von Infanteristen auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden. Die Fahrzeuge sind mit einem ferngesteuerten Waffensystem ausgestattet, auch Maschinengewehre können montiert werden. Die Ukraine wird auch die notwendigen Ersatzteile erhalten. Ziel ist es, das gesamte Material in den nächsten Monaten zu übergeben.

„Mit dieser Spende zeigen wir, dass wir die Ukraine weiterhin gegen die russische Aggression unterstützen“, so die Minister Ludivine Dedonder (Belgien), Kajsa Ollongren (Niederlande) und François Bausch (Luxemburg) in der Erklärung. „Durch die Bündelung unserer Kräfte kommen wir der Bitte der ukrainischen Streitkräfte um gepanzerte Fahrzeuge nach.“

Die Originalfassung dieses Artikels erschien auf virgule.lu.