LSAP-Kongress segnet Programm und Lenert ab

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Traumresultate gab es am Sonntag beim LSAP-Programmkongress in Leudelingen: Das Wahlprogramm wurde einstimmig angenommen - Kongresspräsident Alex Bodry konnte sich nicht erinnern, dass das jemals der Fall war - und Paulette Lenert wurde, genau wie Sacha Pulli zum Schatzmeister, mit 225 von 226 Delegiertenstimmen als nationale Spitzenkandidatin für die Parlamentswahlen im Oktober bestätigt. "Der Auftrag ist ein gewaltiger, ich werde alles geben, was ich kann, um diese Wahlen zusammen mit Euch zu gewinnen", versprach sie, bevor sie die 60 Kandidaten auf die Bühne bat und der Kongress mit der Internationalen zu Ende ging.

Lesen Sie auch:Wie die LSAP den zweiten Sitz im Osten erkämpfen will

Zuvor hatte sie in einer 27-minütigen Rede auf die Politik eingestimmt, mit der sie die LSAP in den Wahlkampf führen will und die im Zeichen einer "modernen, starken Sozialdemokratie" steht. "Wir treten mit einem klaren und realistischen Programm an, das im Interesse des Menschen, seines Wohlbefindens und der Gesellschaft ist und in dem die soziale Sicherheit das Kernstück ist. Deswegen ist es wichtig, dass nach den Wahlen kein Weg an der LSAP vorbeiführt."

38-Stunden-Woche und sechste Urlaubswoche

Die Werte der LSAP seien nicht kompatibel mit einer sterilen, konsumgetriebenen Wirtschaftspolitik aus dem vergangenen Jahrhundert, die der Umwelt schadet und auch nicht mit einem opportunistischen Liberalismus, der vor allem den Privilegierten zugute kommt, betonte sie und distanzierte sich von der CSV- und DP-Konkurrenz. "In der LSAP-Welt dient die Wirtschaft der Gesellschaft. Jedem Menschen soll es gut gehen und nicht nur denen, die in Wohlstand hineingeboren wurden", so ihr Credo.

In der LSAP-Welt dient die Wirtschaft der Gesellschaft. Paulette Lenert LSAP-Spitzenkandidatin

Der Erhalt der Arbeit und die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen sind der Gesundheitsministerin wichtig, denn die Anzahl der arbeitsbedingten Krankheiten steige. "Wenn die Leute auf der Felge fahren, nützt es nichts, Gas zu geben", mahnte sie. Das Wahlprogramm, das zuvor von den beiden Spitzenkandidaten Flore Schank aus dem Norden und Ben Streff aus dem Osten umrissen worden war, sieht denn auch die 38-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und die sechste Urlaubswoche im Privatsektor vor. Der Mindestlohn soll wiederum um 100 Euro steigen - das hatte die LSAP schon 2018 durchgesetzt -, der Index soll unangetastet bleiben und das Kollektivvertragswesen ausgebaut werden.

Zu einer gerechten Welt gehört für die LSAP die Umverteilung. Alle Redner, auch die beiden Ko-Parteipräsidenten Francine Closener und Dan Biancalana, setzten hier Akzente. "Der Liberalismus bekommt eine gerechte Verteilung nicht hin", sagte Biancalana. Closener ergänzte: "Die Steuern können nicht für alle sinken, wer das behauptet ist nicht ehrlich. Das klingt zu schön, um wahr zu sein und hat schon gestern nichts gebracht, außer den Profit von Einzelnen zu erhöhen." Lenert versprach denn auch: "Wohlstand wird mit uns gerechter verteilt."

Im Programm steht nun eine Steuerreform mit Anpassung der Steuertabelle und eine Angleichung der Besteuerung von Kapital und Arbeit. Mit 18 Maßnahmen sollen kleine Einkommen entlastet und von oben in die mittleren und unteren Einkommensklassen verteilt werden. Vor allem Alleinerzieher sollen finanziell mehr unterstützt werden. Junge Leute sollen die ersten fünf Jahre einen Steuerkredit von 200 Euro erhalten.

Eine Vermögenssteuer auf Kapital und seine Erträge soll analysiert werden. Auf Antrag der Jungsozialisten wurden auch Immobilien mit aufgenommen - außer selbst bewohnte, für die ein Abschlag von 2,6 Millionen Euro gelten soll.

Eine soziale und gerechte Umweltpolitik

Lenert ging auch auf den Klimawandel ein: "Die ökologische Wende ist eine Priorität. Es sollen keine neuen Ungerechtigkeiten entstehen. Jeder soll sich die Teilnahme leisten können." Konkret heißt das, dass "ein neues Umweltschutzgesetz mit klareren Regeln und weniger Verboten ausgearbeitet wird", wie Streff es beschrieb, Boden müsse entsiegelt und Städte begrünt werden, es müsse mehr auf Fotovoltaik und e-Mobilität gesetzt werden. Closener sagte hier: "Wir werden den Wandel mit den Leuten gestalten - wenn Klimapolitik für jeden gemacht wird, dann gelingt sie auch."

Von den Sozialisten kommt auch ein starkes Signal zur Bildung und gegen den Ausbau von Privatschulen: "Wir bekennen uns ganz klar zur öffentlichen Schule", sagte Lenert unter starkem Applaus. "Wir brauchen aufgeklärte Bürger und müssen gezielt die Kinder und Jugendlichen unterstützen, die es brauchen." Als konkrete Maßnahmen führte Flore Schank an, dass sich in der Vorschule eine zweite Lehrperson um die Kinder kümmert.

Der Sprachunterricht müsse der Diversität gerecht werden. So soll Luxemburgisch von Kleinem an die Integrationssprache sein, gegenüber der Alphabetisierung auf Französisch sei man offen und die Sprachanforderungen im Sekundarunterricht wolle man vereinfachen.

Lesen Sie auch:LSAP-Zentrum: Das Duo Closener und Fayot an der Spitze

Jeder Euro, der in die Bildung investiert würde, sei ein Invest in die Zukunft, machte Lenert deutlich. "Mit uns wird es Bereiche geben, wo nicht gespart wird. Das gilt im besonderen Maße für die Gesundheitspolitik, wo wir viel Geld in die Hand nehmen werden."

Es werde weder an der Ausstattung gespart, noch nach der Rentabilität geschaut, sondern vor allem nach dem Outcome für den Patienten. Schwerpunkte des Programms sind lokale Gesundheitszentren, die Prävention, die mentale Gesundheit sowie die gute Ausbildung und Weiterbildung des Gesundheitspersonals. Für Spitalswesen und Pflegesektor soll ein einziger Kollektivvertrag gelten.

20 Prozent an Menschen, die am Rande des Armutsrisikos leben, können wir nicht akzeptieren. Paulette Lenert

Eine Priorität der Sozialisten ist natürlich auch das Dauerbrennerthema Wohnungsbau. Streff forderte, dass nach vielen Jahren "Gepiddels" endlich ein Sozialist dieses Ressort übernehmen müsse. "Wir brauchen eine richtige Wohnbauoffensive und müssen massiv Wohnraum in die öffentliche Hand bekommen." Ziel ist, dass 25 bis 30 Prozent der Mietwohnungen staatlich verwaltet und somit bezahlbar sein sollen. Anreizen zur Spekulation wird eine Abfuhr erteilt. "Wir wollen keine Liberalisierung des Immobiliensektors, wir wollen den Markt regeln", betonte Closener.

Als oberste Priorität bezeichnete Lenert allerdings das gestiegene Armutsrisiko. "20 Prozent an Menschen, die am Rande des Armutsrisikos leben, können wir nicht akzeptieren. Die Schere zwischen Arm und Reich muss reduziert werden, denn das ist es, was das Land schlussendlich ruhig, lebenswert und sicher hält." Nicht fehlen darf auch in diesem Programm das Wahlrecht ab 16.