LSAP: „Die CSV ist bereit, alles und egal was zu versprechen“

Eigentlich wollte LSAP-Co-Fraktionschef Yves Cruchten bei der Bilanz-Pressekonferenz der LSAP nicht über andere Parteien reden - hat er schlussendlich doch. Und das teilweise sehr ausgiebig. Vor allem, wenn es darum ging, gegen den politischen Kontrahenten Luc Frieden zu schießen. Ein Zeichen, dass die LSAP die wiederholten Querschüsse des CSV-Spitzenkandidaten nicht nur wahrnimmt - langsam holt sie nun selbst zum Gegenschlag aus.

In erster Linie in puncto Steuerpolitik werden LSAP und CSV wohl vor den Wahlen keine Gräben mehr zuschütten. Vor allem in der Frage rund um den Spitzensteuersatz, den die LSAP anheben möchte. Eine Maßnahme, die laut Luc Frieden dem Standort Luxemburg schaden würde. “Daraufhin habe ich selber nachgeschaut und herausgefunden: 45 Prozent in Deutschland, ebenso in Frankreich und 50 Prozent in Belgien - in Luxemburg liegt der Spitzensteuersatz nur bei 42 Prozent“, elaborierte Yves Cruchten. Also nein: Dass Luxemburg bei einer Anhebung des Spitzensteuersatzes im Gegensatz zu ihren Nachbarländern an Attraktivität verlieren würde, sei faktisch falsch, so Cruchten. „Es ist schon das dritte Mal, dass Herr Frieden etwas über Steuern sagt und es ist das dritte Mal, dass er völlig falsch liegt.“

Auf der Bilanzpressekonferenz geht Cruchten nicht nur auf die Erfolge der LSAP ein - man wolle auch die Bereiche beleuchten, in denen man in dieser Legislaturperiode nicht weitergekommen sei: Cannabis-Legalisierung, Steuerreform ... Foto: Chris Karaba

Dass der CSV-Spitzenkandidat „weniger Steuern für alle“ verspreche, sei mit einem „Zaubertrick“ gleichzusetzen - „ein Trick, den er uns bisher nicht verraten hat. Und der nicht klappen wird“. Luc Frieden und die LSAP - die große Liebe wird es nicht mehr. Dass bei Koalitionsverhandlungen jede Partei jedoch „Wasser in ihren Wein schütten muss“, gibt Cruchten zu verstehen. Eine Koalition ist demnach nicht auszuschließen. „Ich stelle die Kompetenz von Luc Frieden nicht infrage, deswegen bin ich überzeugt, dass seine Vorstöße bisher allein dem Wahlkampf geschuldet sind. Es scheint, als sei die CSV bereit, alles und egal was zu versprechen“, so Cruchten.

Es ist schon das dritte Mal, dass Herr Frieden etwas über Steuern sagt und es ist das dritte Mal, dass er völlig falsch liegt. Yves Cruchten LSAP-Co-Fraktionschef

Tripartite: „Manche wollten den Leuten einfach 1.000 Euro überweisen“

Doch auch wenn die LSAP vor dem Wahlabend nicht bereit ist, über Koalitionen zu reden - irgendwie sendet sie doch Signale nach außen. Denn Gambia habe „gut zusammengearbeitet, unaufgeregt, ohne Schnellschüsse, aber mit Bedacht, in aller Ruhe, im Dialog“. Cruchtens Liste an positiven Eigenschaften, um die Arbeit von Blau-Rot-Grün zu beschreiben, ist lang. Diese hinterlasse nach fünf weiteren Jahren „nach all den Krisen ein Land, das in vielen Bereichen heute viel besser dasteht als vor fünf Jahren“, so Cruchten. Dass Gambia drei verschiedene Meinungen vertritt, wie die CSV immer wieder beklagt, sei sogar richtig. Und genau das sei die Stärke dieser Regierung. „Nämlich, dass wir es immer fertiggebracht haben, die drei verschiedenen Meinungen zusammenzubringen und gute Kompromisse zu schließen.“

Kompromisse, die hat es tatsächlich immer wieder geben müssen. Im Zuge der Tripartite, als „manche Parteien den Leuten einfach 1.000 Euro und andere 1.500 Euro überweisen wollten“. Oder jüngst bei der Abstimmung über das Gesetz zu den ambulanten Strukturen. „Das war nicht einfach“, gesteht Cruchten. Aber man habe einen Kompromiss gefunden, „um unser System da zu verbessern, wo es verbessert werden muss“. Oder in der Steuerpolitik, wo die Regierung sich geeinigt habe, in Etappen ihr Ziel der Steuergerechtigkeit zu erreichen, sagt Cruchten.

LSAP-Co-Präsident Dan Biancalana (r.) im Gespräch mit Mars Di Bartolomeo. Foto: Chris Karaba

Dass die groß angekündigte Reform nach Covid, Energiekrise und Inflation nicht mehr finanzierbar gewesen sei, war klar. Mit welchem Partner lässt sie sich jedoch in Zukunft am besten umsetzen? „Bei der Individualisierung der Besteuerung waren sich alle Parteien zum Beispiel einig“, findet Cruchten. Dass die Einführung einer Vermögenssteuer oder ein höherer Spitzensteuersatz mit DP oder CSV nicht umsetzbar sein wird, das weiß die LSAP wohl. Drückt es jedoch anders aus: „Am Ende wird es wohl drei Parteien geben, die einen Kompromiss finden und Wasser in ihren Wein schütten müssen.“

Die Lieblingskoalition der LSAP: „Eine, in der die LSAP vertreten ist“, wie Mars Di Bartolomeo scherzhaft in den Raum warf. Denn die LSAP wolle mit dem weitermachen, was sie bisher getan hat: Luxemburg solle weiterhin ein Industrieland sein, mit einem funktionierenden Sozialmodell, einem Index-System, einem gut funktionierenden Sozialdialog und gut bezahlten Arbeitsplätzen mit Arbeitszeiten, „die mit denen aus den Nachbarländern mithalten können“. Arbeit und Arbeitszeit würden ebenso wie Logement zu einem der führenden Themen der Partei im Wahlkampf gehören, so die Ansage von Cruchten.