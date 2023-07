Share this with email

L'OMS préconise l'avortement sans limite

En mars 2022, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a publié de «Nouvelles lignes directives pour un avortement sans risque», suivies en juin 2023 par un «Manuel pour des soins de qualité en matière d'avortement», textes accessibles sur le site de l'OMS. On y trouve tout l'arsenal des arguments et recommandations dont se servent habituellement les protagonistes de l'avortement. Les plus radicaux et les plus choquants d'entre eux seront présentés dans ce qui suit.

Avortement jusqu'avant la naissance

L'OMS réitère sa revendication, déjà exprimée en 2012, de rendre l'avortement possible jusqu'à la fin de la grossesse et de supprimer donc les limites actuelles: «Ces lignes directrices préconisent de supprimer les mesures inutiles sur le plan médical qui font entrave à un avortement sans risque, telles que la criminalisation, les délais d'attente obligatoires, l'obligation d'obtenir l'approbation d'autres personnes (telles que les partenaires ou les membres de la famille) ou d'institutions, et les limites quant au stade de la grossesse où un avortement peut être pratiqué.» Or, selon l'OMS, ce stade correspond, sauf complications médicales, au terme de la grossesse.

L'OMS croit-elle aux miracles?

A y regarder de plus près, il y a lieu de se demander, concernant l'avortement jusqu'avant la naissance, si l'OMS ne croit pas aux miracles. L'OMS s'engage, en effet, aussi à «réduire la mortalité néonatale» («Objectifs de développement durable», cible 3.2., publiés en 2018).

Cet objectif veut dire en effet que, pour l'OMS, le nouveau-né est un véritable enfant, qui a droit à la vie et à ce qu'on l'aide à vivre, alors que jusqu'avant sa naissance, il se réduit à un «tissu de grossesse» à jeter avec le «matériel biologique». Par quel miracle donc un tissu purement biologique a-t-il pu devenir un enfant, et cela en l'espace de quelques heures voire en quelques minutes seulement. Manifestement, l'accouchement tient pour l'OMS de la magie ou de la sorcellerie.

Tricheries linguistiques

L'expression «tissus de grossesse» montre que l'OMS, comme les partisans de l'avortement, pratique le camouflage de faits scientifiquement établis par des tricheries linguistiques. Ainsi n'est-il jamais question dans ses textes d'«embryons» ou de «foetus», qui sont pourtant les termes scientifiques appropriés, mais de «tissus de grossesse», ou encore de «produits de conception», de «contenu de l'utérus» etc.

Sans doute faut-il surtout ne pas effaroucher les femmes enceintes et éviter qu'elles pensent porter un être humain en train de se développer et qui a déjà le droit à la vie.

En principe, pas d'échographie

Dans le même ordre d'idées, l'OMS déconseille «l'utilisation de l'échographie comme condition préalable à la prestation de services d'avortement». L'échographie «ne doit pas alimenter la stigmatisation et la discrimination» et surtout ne pas faire voir à la femme enceinte qu'elle n'a pas une tumeur ou un quelconque tissu dans son ventre, mais un véritable enfant à naître.

Contre la clause ou l'objection de conscience

On ne s'étonnera pas, enfin, que la clause de conscience est la bête noire de l'OMS. On sait qu'en Europe du moins la majorité des médecins et du personnel soignant ne veut pas procéder à un avortement ou y participer (voir à cet effet les chiffres relevés dernièrement en France), et cela en vertu de leur droit à ne pas devoir agir contre leur conscience.

Pour l'OMS cependant le droit à l'avortement prime manifestement (mais sur la base de quels principes?), sur le droit à l'objection de conscience. Le droit de faire tuer un embryon ou un foetus a donc la priorité sur le droit de refuser de tuer un être humain en développement mais bien vivant.

Dans ces conditions il n'est que logique, mais d'une logique mortifère, que l'OMS voudrait voir abolie la clause de conscience: «S'il est établi qu'il est impossible de réglementer l'objection de conscience de manière à respecter et garantir les droits des personnes souhaitant avorter, de telles dispositions permettant l'objection de conscience à l'avortement pourraient devenir indéfendables.»

* L'auteur est professeur de philosophie e.r.