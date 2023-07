Léon Moyen: „Das hat mich tief berührt“

Share this with email

70 Jahre ist es her, dass Nord- und Südkorea am 27. Juli 1953 einen Waffenstillstand geschlossen haben. In dem drei Jahre dauernden Krieg, der am 25. Juni 1950 mit einem Großangriff Nordkoreas auf Südkorea begann, haben 85 freiwillige Luxemburger Soldaten an der Seite Südkoreas gekämpft.

„Es grenzt an ein Wunder, dass nicht mehr als zwei von ihnen ums Leben gekommen sind“, erzählt Benoît Niederkorn. Der Direktor des Luxemburger Militärmuseums in Diekirch ist Teil der Luxemburger Delegation, die mit Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag zu einem dreitägigen Besuch nach Südkorea aufgebrochen ist, um dort an den Feierlichkeiten zum Jahrestag teilzunehmen. „Die Luxemburger Soldaten hatten großes Glück. Das erste belgisch-luxemburgische Kontingent war in die britische Brigade integriert, die immer dort eingesetzt wurde, wo es gerade gebrannt hat“, erzählt Niederkorn.

83 Luxemburger Soldaten sind nach Kriegsende wieder nach Hause zurückgekehrt. Heute leben noch fünf von ihnen, darunter Léon Moyen, der Mitte der Fünfzigerjahre nach Kanada ausgewandert ist. Er ist Teil der Luxemburger Delegation und hat am Mittwoch in Seoul einen ganz besonderen Termin. Zusammen mit Premier Xavier Bettel (DP) wird er vom koreanischen Präsidenten Yoon Suk-Yeol zum Gespräch empfangen. Mit dabei sind auch sein Sohn Joseph Moyen und seine Enkelin Charlotte Rose Youngston.

Der koreanische Präsident Yoon Suk-Yeol überreicht Léon Moyen eine Uniform als Geschenk. Foto: SIP

Beim Empfang und beim Abschied hält der Präsident sehr lange und sehr fest Léons Hand. Ein Zeichen des Dankes und tiefer Anerkennung. Wie sich der heute fast 93-Jährige dabei gefühlt hat? „Ich habe keine Worte dafür“, sagt Léon Moyen nach dem Treffen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Xavier Bettel im Hotel. „Es ist eine Überraschung, wie ich noch keine in meinem Leben hatte. Es hat mich tief berührt. Die Hand von so einer Persönlichkeit zu halten, das ist sehr tief gegangen“, erzählt er. „Dat war, wéi ee seet, staarken Tubak.“

„Ich wollte den Koreanern helfen“

Léon hat sich im Koreakrieg engagiert, weil er als junger Mann den Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Léon war 14 Jahre alt, als die Nazis im Rahmen der Ardennenoffensive Teile Luxemburgs verwüsteten, und 20, als er dem Aufruf der Vereinten Nationen folgte und selbst in den Krieg zog. „Ich wollte die Koreaner retten, wie die Amerikaner uns gerettet haben.“ Ein weiterer Grund war: Er sah in Luxemburg für sich keine Zukunft. Die Schulausbildung war kriegsbedingt dürftig, es gab kaum Arbeit. „Und ich wollte etwas von der Welt sehen.“

Léon Moyen ist mit seinem Sohn Joseph (2.v.l.) und seiner Enkelin Charlotte Rose Youngston angereist (r.). Sie stehen hier zusammen mit Premier Xavier Bettel (l.) und dem koreanischen Präsidenten Yoon Suk-Yeol in dessen Arbeitszimmer. Foto: SIP

Léon erzählt von seiner Verwundung, die er während seiner ersten Mission erlitten hat. Er wurde während einer Patrouille angeschossen und hätte um ein Haar sein Bein verloren. Vier Monate war er in einem japanischen Krankenhaus, „wo sie das Bein wieder zusammengeflickt haben“.

Als er wieder einigermaßen laufen konnte, wurde er nach Hause geschickt. „Aber ich wollte nicht heim“, erzählt er. „Ich war gerade einmal vier Monate an der Front, hatte aber für ein Jahr unterschrieben. Ich wollte unbedingt zurück zu meinen Freunden an die Front.“ Was er dann auch tat. Kaum war die Mission zu Ende und er wieder in Luxemburg, meldete er sich für die zweite Mission, die im Februar 1952 begann.

„Das war mein schlimmster Tag in Korea“

In dieser Mission starb sein Freund Rob Mores. Es war der 29. September 1952. Léon hatte sich in seinen Schlafsack gelegt, als Mores ihm gegen 22 Uhr einen Becher heißen Tee brachte. „Er hat mich gefragt: Magst du einen Tee? Ich habe gesagt: Ja. Dann hat er ihn auf den Boden gestellt und ist wieder gegangen.“

Auf einer Gedenkplatte im Kriegsmuseum in Seoul sind die Namen der beiden gefallenen Luxemburger Soldaten Rob Mores und Roger Stütz eingraviert. Foto: SIP

Mores ging zurück auf seine Position. In dem Moment wurde 50 Meter von Léons Position entfernt ein Bunker getroffen, in dem zwei Luxemburger saßen und verschüttet wurden. Mores habe versucht, die beiden herauszuholen, „dabei wurde er in Fetzen gerissen“, erzählt Léon. „Das war mein schlimmster Tag in Korea. Der Tee war noch heiß, da war Mores bereits im Jenseits. Das hat mich gepackt.“ Auch an den Tod von Roger Stütz etwa einen Monat zuvor kann Léon sich genau erinnern. „Er starb durch einen Granatsplitter, der sich direkt in sein Herz gebohrt hat.“

Was Léon ganz besonders auszeichnet, ist nicht nur sein gutes Erinnerungsvermögen, sondern auch seine Bescheidenheit – „Wir haben einfach nur unsere Arbeit getan“ – und sein ausgeprägter Humor, der bei jeder Geschichte zum Vorschein kommt.

Der Krieg war geprägt von zahlreichen Gebietsverlusten, Eroberungen und Rückeroberungen. Léon erzählt von Kämpfen gegen die Chinesen, die ebenfalls Kriegspartei waren, und die UN-Truppen vom Süden aus immer weiter nördlich zurückgedrängt haben, bis nach Seoul, wo er mit seinen Kameraden eine Nacht in der Universität verbracht hat. „Ab da sind wir nicht mehr gewichen“, erzählt Léon. „Und ich war auf einmal auf der Uni.“

Dass Luxemburger Soldaten im Koreakrieg gekämpft haben, ist im Großherzogtum den wenigsten bekannt. Um die Erinnerung daran wachzuhalten, hat das nationale militärhistorische Museum in Diekirch dem Koreakrieg und den Soldaten vergangenes Jahr eine Ausstellung gewidmet und ein Buch herausgegeben. Bis Juni 2023 war die Ausstellung zu sehen. Geplant ist nun, sie als Wanderausstellung zur Verfügung zu stellen.

Bettel lädt koreanischen Präsidenten nach Luxemburg ein

Von den fünf noch lebenden Luxemburger Veteranen leben zwei im Großherzogtum. Xavier Bettel hat den koreanischen Präsidenten nach Luxemburg eingeladen, „um dort weitere Luxemburger Koreakämpfer kennenzulernen“ - eine Einladung, die der Präsident umgehend angenommen habe. „Ich habe ihm gesagt: Die Zeit drängt. Die Zeugen dieser Epoche werden immer weniger. Deshalb war es mir auch wichtig, Herrn Moyen hier zu begleiten“, so Bettel.

Premier Xavier Bettel legt zusammen mit Léon Moyen am War Memorial of Korea in Seoul einen Blumenkranz zum Gedenken an die vielen Opfer des Koreakriegs nieder. Foto: SIP

In Südkorea hat der Krieg in der kollektiven Erinnerung eine große Bedeutung. In Seoul erinnert eine riesige Gedenkstätte an die verheerenden Kämpfe mit über vier Millionen Toten. Am Mittwoch legte Premier Bettel zusammen mit Léon Moyen dort auf dem großen Platz vor dem Mahnmal einen Blumenkranz zum Gedenken an die Opfer nieder.

Anschließend trugen sich beide im Goldenen Buch des Kriegsmuseums ein und besichtigten die Ausstellung, in der auch an die Luxemburger Soldaten erinnert wird. Auf einer Gedenkplatte sind die Namen der beiden gefallenen Soldaten Rob Mores und Roger Stütz eingraviert. Hier traf Léon auch auf Anny Flammang, die Witwe von Joseph Flammang, der 2008 verstorben ist. „Natürlich erinnere ich mich an ihn, als wäre es gestern gewesen“, sagt Léon während er Annys Hände hält.

Im Kriegsmuseum in Seoul wird an die 85 freiwilligen Soldaten aus Luxemburg erinnert. Foto: SIP

Am Mittwochnachmittag fand in Busan im Süden Südkoreas ein Gipfel zum Gedenken an den Waffenstillstand und die Opfer des Krieges statt - mit Vertretern aller 22 Unterstützernationen. Wie wichtig in Südkorea die Erinnerung an den Krieg ist, erkennt man nicht nur am Umfang der Feierlichkeiten, sondern vor allem an der Dankbarkeit, der Wertschätzung und am Respekt, den die Koreaner Luxemburg und allen Nationen entgegenbringen, die sie im Rahmen des UN-Mandats unterstützt haben.

„Dank Ihres Kampfeinsatzes konnten wir 1953 den Waffenstillstand unterzeichnen. Dank Ihnen konnte Korea sich so entwickeln, wie es sich entwickelt hat. Dank Ihnen konnten wir das erreichen, was wir erreicht haben“, sagte der koreanische Präsident während seiner Unterredung mit Léon Moyen und Premier Xavier Bettel. Dass er eines Tages den koreanischen Präsidenten treffen und derartige Dankesworte entgegennehmen würde, hätte Léon sich im Traum nicht vorstellen können.