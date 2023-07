Landen in Luxemburg zu viele Kinder im Heim?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Luxemburg bringt weiterhin viele Kinder in Heimen unter, obwohl das erklärte Ziel der Regierung ist, Pflegefamilien den Vorrang zu geben. Die allgemeine Prozedur der Platzierung (Placement) von Kindern und Jugendlichen sowie den Mangel an Pflegefamilien haben Déi Lénk am Dienstag zum Thema einer Aktualitätsstunde in der Chamber gemacht.

Lesen Sie auch:CCDH enttäuscht über die Wende im Jugendstrafrecht

Linken-Abgeordnete Nathalie Oberweis basierte sich in ihren Ausführungen auf Aussagen von Professionellen aus dem Sektor sowie Erfahrungsberichte von Betroffenen. „Es gibt keine zuverlässigen und objektiven Zahlen“, stellte sie eingangs fest. Laut Angaben des Office national de l’Enfance (ONE) von April 2023 sind 1.426 Kinder und junge Erwachsene in Institutionen und Pflegefamilien untergebracht.

Ungerechtfertigte Gründe für Platzierung?

Ihr gehe es nicht vordergründig um die Frage, ob jede Platzierung gerechtfertigt sei, versicherte Oberweis. Es gebe aber Fälle, in denen Kinder vorschnell fremduntergebracht würden. „Ein Kind aus der Familie zu nehmen, soll immer die letzte Option sein. Es scheint jedoch eine Verselbstständigung des Systems zu geben“, kritisierte sie und fragte, ob es um das übergeordnete Kindeswohl gehe „oder um die Vorstellung der Erwachsenen davon, wie eine Gesellschaft und wie eine Familie zu funktionieren und wie Eltern ihre Kinder zu erziehen haben“.

Ein Kind aus der Familie zu nehmen, soll immer die letzte Option sein. Es scheint jedoch eine Verselbstständigung des Systems zu geben. Nathalie Oberweis Déi Lénk

Ein „nicht angemessenes Zuhause“, etwa „eine zu kleine Wohnung“, könne laut Informationen von Oberweis ein Grund sein, weshalb Kinder fremduntergebracht würden. Auch in der Kannerklinik würden Kinder platziert. Darüber hinaus würden Jugendliche ohne psychiatrische Diagnose in der Pädopsychiatrie untergebracht, weil Heime mit ihnen überfordert seien. „Wir brauchen andere Mechanismen für Notfälle“, monierte sie.

Unterbringung in Pflegefamilien bevorzugen

Laut ONE sind aktuell 60 Prozent der Kinder in Institutionen und 40 Prozent in Pflegefamilien untergebracht, wozu auch die nahe Familie (rund 20 Prozent) gehört. „Beim klassischen Modell der Pflegefamilie stehen wir im EU-Vergleich sehr schlecht da“, verdeutlichte Oberweis. Dabei sei dieses aus Kinderrechtssicht zu bevorzugen. Es würden dringend mehr Pflegefamilien gebraucht und außerdem genaue Guidelines.

Lesen Sie auch:Okaju bezeichnet Strafmündigkeit ab 13 als "haarsträubend"

Für Max Hengel (CSV) müsse das Wohlbefinden der Kinder bei einer Heimeinweisung garantiert sein. Ebenso solle aber auch der Kindeswille ein Kriterium sein. Wie der CSV-Abgeordnete präzisierte, gebe es aktuell 17 Anbieter in Luxemburg, die mehr als 1.000 Kinder aufnehmen können. Hinzu kommen rund 530 anerkannte Pflegefamilien. Zeitmangel sei oft eine Hürde, weshalb er sich für die Schaffung eines Congé d’accueil ausspreche.

Es darf uns nicht egal sein, wo Kinder unterkommen, wenn sie nicht mehr zu Hause bleiben können. Simone Asselborn-Bintz LSAP

Pim Knaff (DP) beschrieb das Thema als weder schwarz noch weiß, meist handele es sich um komplexe Situationen. Die schnelle Reintegration in die Familie müsse das Hauptziel sein. „Es darf uns nicht egal sein, wo Kinder unterkommen, wenn sie nicht mehr zu Hause bleiben können. Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder in Notsituationen ihren Bedürfnissen entsprechend platziert werden“, sagte die LSAP-Abgeordnete Simone Asselborn-Bintz.

Lesen Sie auch:Kinder und Jugendliche: Den Reformen fehlt es an Präzision

„Wir müssen das Modell der Pflegeeltern weiter unterstützen, ohne die Kriterien herunterzuschrauben“, meinte Djuna Bernard (Déi Gréng). Handlungsbedarf sehe sie bei der Attraktivität des Statuts von Pflegefamilien. Forderungen in diesem Kontext gehe die Regierung im Rahmen der Jugendschutzreform nach.

ADR: “Katastrophale Situation in Heimen”

Fred Keup (ADR) sprach von katastrophalen Situationen in gewissen Heimen und forderte eine bessere Kontrolle. Eine entsprechende Motion wurde später abgelehnt, weil sie unterstelle, dass alle Strukturen schlecht geführt würden. Sven Clement (Piratepartei) warf ihm „billige Stammtischpolitik“ vor, Max Hengel sprach von „Generalverdacht“. Keup reagierte angriffslustig: „Man kann vor Problemen natürlich die Augen verschließen.“

Lesen Sie auch:Datenlücken in Dreiborn

Unterdessen ging Piraten-Abgeordneter Clement in seiner Intervention auf den möglichen, schwierigen Lebensweg betroffener Kinder ein. „In Heimen sind Bindungserfahrungen schwierig. Es fehlen Bezugspersonen. Diese Kinder werden oft verhaltensauffällig. Es muss verhindert werden, dass durch die Platzierung ein bestimmter Lebensweg vorgezeichnet ist.“

Heimeinweisungen werden immer wieder evaluiert. Wenn sie nicht mehr nötig sind, werden sie aufgehoben. Sam Tanson Justizministerin (Déi Gréng)

Das übergeordnete Interesse des Kindes stehe immer an oberster Stelle, versicherte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng). Heimunterbringungen würden nur in Ausnahmefällen ausgesprochen. Zuerst werde auf andere Hilfestellungen gesetzt. Kein Jugendrichter würde sich die Entscheidung leicht machen. „Platzierungen werden immer wieder evaluiert. Wenn sie nicht mehr nötig sind, werden sie aufgehoben“, erklärte sie.

Lesen Sie auch:Gilbert Pregno: „Ich sehe die Gefahr einer elternlosen Gesellschaft"

Claude Meisch (DP), Minister für Bildung, Kinder und Jugend, bekräftigte, dass gerichtlich angeordnete Platzierungen so weit wie möglich vermieden werden sollten. Deshalb sei es wichtig, die Familien zu stärken. Die Schaffung eines klaren Statuts von Pflegeeltern sei im Rahmen der Jugendschutzreform geplant. Man dürfe sich aber nicht der Illusion hingeben, dass dadurch die Zahl der Aufnahmefamilien schnell steigen würde. Man setze deshalb auch auf kleine Strukturen, wie vom ONE definiert, die einer familiennahen Struktur näherkommen, und auf diversifizierte pädagogische Konzepte.

Die Kinderheime von heute sind nicht mehr das, was sie früher einmal waren. Claude Meisch Minister für Bildung, Kinder und Jugend (DP)

Dass das Aufwachsen in einem Heim häufig eine spätere Unterbringung in Dreiborn und im Gefängnis nach sich ziehe, wollte Meisch so nicht stehen lassen. „Das ist eher die Ausnahme. Die Kinderheime von heute sind nicht mehr das, was sie früher einmal waren“, stellte er klar.

Neue Formen von Sonder- und Elternurlaub

Diskutiert - und gestimmt - wurden am Dienstag auch Anpassungen beim Sonder- und Elternurlaub, die laut Berichterstatter Dan Kersch (LSAP) zum Ziel haben, die Work-Life-Balance zu verbessern. Gesetzentwurf 8016 sieht die Einführung neuer Formen von Congé extraordinaire vor: ein freier Tag, der in Fällen höherer Gewalt von jedem Arbeitnehmer beansprucht werden kann, und ein fünftägiger Urlaub pro Jahr für pflegende Angehörige. Mit Gesetzentwurf 8017 soll der Urlaub bei der Geburt eines Kindes für den zweiten Elternteil eines gleichgeschlechtlichen Paares und für Selbstständige eingeführt werden (auch bekannt als „Pappecongé“).