Kritik an verlängerter Schulpflicht bleibt

„Wir warten auf den Staatsrat“, schreibt Gilles Baum, DP-Abgeordneter und Präsident der parlamentarischen Schulkommission. Noch gebe es keinen Termin für die Debatte im Parlament, aber die verlängerte Schulpflicht ist trotzdem fest eingeplant im Chamber-Endspurt vor den Sommerferien. Von 16 auf 18 Jahre heraufsetzen will Erziehungsminister Claude Meisch (DP) die Schulpflicht. Dies, obwohl viele Bildungsakteure sich skeptisch zum Vorhaben geäußert haben – und es weiter tun. Zuletzt war es die Landesschülerkonferenz CNEL: „Anstatt die Jugendlichen der Verantwortung zu entheben, wäre es besser, die Schüler zu begleiten, an der Orientierung zu arbeiten, Alternativen zu bieten und die Schule attraktiver zu gestalten – dies ohne Schulpflicht“, schreibt sie in ihrer Stellungnahme von Mitte Juni.

Im Herbst 2021 hatte Meisch kurzfristig angekündigt, die Schulpflicht verlängern zu wollen – obwohl davon nichts im blau-rot-grünen Koalitionsabkommen steht. Als Argument führte der liberale Bildungsminister ins Feld, gegen die steigende Zahl der Schulabbrecher vorgehen zu wollen. Neue Einrichtungen und neue Konzepte sollen Schülern, die die Schule vorzeitig abbrechen, wieder auf die Beine helfen, damit sie doch noch einen Abschluss beziehungsweise eine Ausbildung abschließen.

Als Ursache der problematischen Schulabbrecher führt der Motivenbericht des Gesetzentwurfs die „konstante demografische und soziologische Entwicklung“ oder auch die „zunehmende Komplexität der Luxemburger Gesellschaft“ und eine „zunehmende Heterogenität“ der Luxemburger Schülerschaft an.

Kritisches erstes Staatsratsgutachten

Allerdings hatte der Staatsrat diese Ziele in seinem Gutachten vom Dezember 2022 kritisch hinterfragt, da, wie er schrieb, das Ministerium versäumt habe, sie mit Zahlen zu untermauern. Neun formelle Einwände hatte die Hohe Körperschaft gegen den Entwurf vorgebracht, woraufhin Meisch ihn überarbeiten ließ. Seitdem drohen keine strafrechtlichen Konsequenzen für Schulabsentismus mehr, lediglich das Jugendgericht wird informiert. Minderjährige zwischen 16 und 18, die arbeiten wollen, können zudem für die Dauer ihres Beschäftigungsvertrags von der Schulpflicht befreit werden. Das zweite Staatsratsgutachten liegt noch nicht vor.

Derweil hat das Ministerium neue Zahlen zur Schulabbrecherquote veröffentlicht: Die zuletzt verfügbaren Daten von Mitte Juni legen indes nahe, dass die Anzahl derjenigen, die die Schule Abschluss verlassen, leicht sinkt statt steigt: nämlich von 8,38 Prozent im Schuljahr 2020/2021 auf 8,19 Prozent im Schuljahr 2021/2022. Bei der Lektüre stellte das „Wort“ jedoch Unstimmigkeiten fest: So weist der Rückblick in der Pressemitteilung für das Jahr 2019/2020 eine Schulabbrecherquote von 7,05 Prozent aus, während der thematische Bericht des SNJ „Décrocheurs et jeunes inactifs“ für denselben Zeitraum eine Quote von 8,29 Prozent angibt.

Auf Nachfrage erklärt die ministerielle Pressestelle die Abweichungen damit, dass die Daten von einem Bericht zum anderen „leicht ändern“ können, „wenn aktuellere Informationen vorliegen“. Das steht auch so im Kleingedruckten (Fußnote), allerdings ist eine Abweichung von mehr als einem Prozent nicht unwesentlich.

Forschungslage uneindeutig

Auch die Forschungslage zum Verhältnis zwischen Schulabbruch und Schulpflicht ist alles andere als eindeutig: Laut einem Ländervergleich von Eurydice von 2022/2023 hat die Mehrheit der EU-Länder das Ende der Schulpflicht mit 16 Jahren festgelegt. 2009 untersuchten ungarische Wissenschaftler, inwiefern eine Verlängerung der Schulpflicht Auswirkungen auf die Schulabbrecherquote hat. Sie kamen zum Schluss, dass zwischen der Dauer der Schulpflicht und einem verfrühten Schulabbruch „keine bedeutenden Korrelationen“ bestehen. Allerdings könne man aufgrund der schwachen Datenlage ebenso wenig schlussfolgern, dass die Einführung einer verlängerten Schulpflicht keinerlei Auswirkung hätten – es fehlten Langzeitstudien.

Konsens unter Bildungswissenschaftlern scheint zu sein: Die Schulpflicht heraufzusetzen, bedeutet nicht automatisch bessere Schulleistungen oder kontinuierliche Bildungsverläufe. Gefragt sind Begleit- und Fördermaßnahmen, die Jugendliche, die jegliche Lust am Lernen und an der Schule verloren haben, neue Perspektiven zu bieten. Die Luxemburger Handwerkskammer hatte in ihrem Gutachten eine positive Orientierung entlang von Talent angeregt, sowie Jugendliche mit Lernschwierigkeiten besser zu detektieren, um ihnen früher unter die Arme greifen zu können. Die Salariatskammer fordert in ihrem zweiten Gutachten eine Analyse der Bewertungsmethoden und Versetzungskriterien im unteren Zyklus der Sekundarstufen.

Jugendforscher der Uni Luxemburg hatten 2020 festgestellt, dass Jugendliche in Luxemburg sich schwertun mit dem Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt, sei es, weil sie mit einem Schulabschluss nicht oder erst nach längerem Suchen eine Anstellung finden. Oder aber, weil sie vorzeitig die Schule abbrechen und selbst über Beschäftigungs- und Eingliederungsmaßnahmen den Zugang zum Arbeitsmarkt nur schwer finden.