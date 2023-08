Krankenhaussektor fordert konsequente Digitalisierung

Share this with email

Im Februar stellte die Krankenhausföderation FHL ihr Weißbuch über die Vision vor, wie der Krankenhaussektor sich bis 2030 entwickeln soll. Sechs Themen stehen hier im Vordergrund: die Krankenhausmedizin attraktiv gestalten, den Behandlungspfad eines Patienten standardisieren und optimieren, die digitale Wende schaffen, das Datenmanagement der FHL im Sinne von mehr Transparenz verbessern, Talente für den Krankenhaussektor anziehen, entwickeln und binden sowie die Finanzierung des Sektors. Jetzt teilte die FHL im Vorfeld der Nationalwahlen ihre politischen Forderungen mit.

So sollte die multidisziplinäre Teamarbeit strukturiert und aufgewertet sowie die Bandbreite der Verträge erweitert werden, die mit Ärzten im Bereich der täglichen Arbeit, der Forschung, Ausbildung und verschiedenen Krankenhausaktivitäten abgeschlossen werden können. Die Automatisierung und Digitalisierung in den Spitälern sollte unterstützt werden, um die administrative Last zu reduzieren und dem medizinischen und Pflegepersonal mehr Zeit für den Patienten zu verschaffen. Die FHL fordert auch, dass zügig ein Medizin-Master an der Uni.lu eingeführt und das Angebot an Facharztausbildungen erweitert wird.

Austausch der Patientendaten mit allen Akteuren

In einem nationalen Plan soll gemeinsam mit den Hausärzten ein strukturierter und auf den Patienten zentrierter Behandlungspfad definiert werden, der von der Allgemein- über die Fachmedizin bis zur Hospitalisierung zuhause alle Akteure einschließt und eine Vergütung von deren Zusammenarbeit vorsieht. Patienten sollen ermutigt werden, eigenständige Partner auf diesem Pfad und im Gesundheitssystem zu sein.

Durch eine konsequente Digitalisierung soll das Gesundheitssystem weiterentwickelt werden. Dafür müsse unter Einbeziehung der FHL ein globales Programm mitsamt effizienter Steuerung und einem entsprechenden Gesetzesrahmen erstellt und die Krankenhäuser in die Steuerung einbezogen werden. Patientendaten sollen strukturiert gesammelt und standardisiert und die Humanressourcen für die Digitalisierung bereitgestellt werden, fordert die FHL.

Im Sinne von mehr Transparenz soll der Austausch von Patientendaten zwischen allen Akteuren des Gesundheitssystems im Einklang mit EU-Recht ermöglicht werden. Die Akteure sollen im Digitalisierungsprozess begleitet werden. Und um dem Personalmangel entgegenzutreten, wünschen sich die Krankenhäuser Tagungen der Gesundheitsberufe, um eine nationale Steuerung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Personal einzuführen, die unumgänglich sei.

Schlussendlich verlangt die FHL mehr Geld: So soll mit Finanzmitteln zur Qualität des Patientenparcours und zum Erreichen messbarer Resultate ermutigt und Leistungsindikatoren definiert werden, um die Wirksamkeit und Effizienz der Versorgung analysieren zu können. Den Krankenhäusern sollte mehr Autonomie und Freiheit bei der Verwaltung ihrer finanziellen Mittel zugestanden werden, um mehr medizinischen Fortschritt und Innovation zu ermöglichen. Es sollten ihnen auch mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die Krankenhausmedizin und das medizinische und Pflegepersonal aufwerten sowie den Patientenpfad umsetzen zu können. Die FHL möchte zudem stärker in der Nomenklaturkommission vertreten sein.