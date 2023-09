Kein Wahlkampf im „Problemviertel“?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Leerstand dominiert das Bild im Garer Quartier auch während der Braderie. Zudem scheinen in diesem Jahr deutlich weniger Straßenverkäufer ihre Ware dort feilzubieten. Ja, noch nicht einmal „fir Iessen an Drénken ass beschtens gesuergt“. Und obwohl der Wahlkampf gerade offiziell begonnen hat, ist nur eine Partei mit einem Stand in der Avenue de la Gare vertreten: Déi Gréng. Warum? Ist dies ein Sinnbild dafür, dass sich die Politik nicht genug für das „Problemviertel“ interessiert?

Lesen Sie auch:

So kommt die Braderie bei den Geschäftsleuten an

Josée Lorsché reagiert erstaunt. „Wir sind tatsächlich die einzigen? Wir hatten immer einen Stand hier, weil uns auch dieser Stadtteil etwas wert ist“, erklärt die Grünen-Fraktionsvorsitzende. „Das Bahnhofsviertel ist viel im Gespräch. Auch hier leben Menschen, mit denen wir uns unterhalten und austauschen möchten, statt nur da zu sein, wo in der öffentlichen Wahrnehmung eine andere Gesellschaft unterwegs ist“, fügt sie hinzu.

Josée Lorsché: Problemen nicht aus dem Weg gehen

„Wahrscheinlich gibt es im Garer Quartier mehr soziale Probleme als in anderen Vierteln. Diesen sollten wir nicht aus dem Weg gehen, sondern uns damit auseinandersetzen, eben indem wir mit den Leuten reden“, gibt sie zu bedenken. „Auf Facebook sind manche ja relativ aggressiv. Wenn man ihnen dann aber in die Augen blicken kann und sie merken, dass man argumentiert, dass man Ideen austauschen kann, dass man zuhört, ist das sehr wertvoll“, hält Lorsché fest. Grünen-Co-Parteipräsidentin Djuna Bernard pflichtet ihr bei. „Man trifft hier einfach noch einmal andere Menschen und führt andere Gespräche. Natürlich hört man weniger Luxemburgisch. Vielleicht ist das ja ein Grund, warum andere Parteien hier nicht präsent sind“, spekuliert sie.

Natürlich hört man hier weniger Luxemburgisch. Vielleicht ist das ja ein Grund, warum andere Parteien nicht präsent sind. Djuna Bernard Grünen-Co-Parteipräsidentin

Liegt es womöglich tatsächlich am fehlenden Wählerpotenzial im Garer Quartier? „Wir machen doch nicht nur Politik für sie“, stellt Djuna Bernard klar. „Wir stehen nicht hier, um uns aufzuplustern“, bekräftigt Josée Lorsché.

Zu wenig potenzielle Wähler im Garer Quartier?

Öffentlich sagen würde es zwar keine Partei, inoffiziell scheint die Tatsache, dass sich im Bahnhofsviertel eher eine „Nicht-Wählerschaft“ bewegt, aber durchaus mitzuspielen. Zumindest ein Politiker räumt dies „off the records“ ein. „Dort leben ganz wenig wahlberechtigte Einwohner. Ich bin mir sicher, dass diese Überlegung bei den meisten Parteien eine Rolle spielt“, erfahren wir.

„Aus organisatorischen Gründen sind wir nicht auf der Gare“, heißt es dafür fast unisono von den Parteien, deren Stände wir rund um die „Groussgaass“ und „Plëss“ besuchen. „Traditionell haben wir immer nur einen Stand, und zwar hier in der Oberstadt“, informiert der Präsident der hauptstädtischen LSAP-Sektion, Luc Decker. Zwei Stände könne man ohnehin nicht bewältigen. „Wir als nationale Partei sind an sich Gäste auf dem Stand der Stater Sozialisten“, bemerkt LSAP-Generalsekretär Tom Jungen.

Zwei Stände sind logistisch schwer zu stemmen. Sven Clement Piraten-Abgeordneter

Piraten-Abgeordneter Sven Clement spricht von fehlenden Ressourcen. „Wir haben darüber gesprochen, aber zwei Stände sind natürlich mit viel mehr Arbeit verbunden und logistisch schwer zu stemmen. Es ist also eher eine pragmatische Frage“, erklärt er. Auch die ADR sah in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen keine Möglichkeit, Präsenz „op der Gare“ zu zeigen. „Bei der letzten Braderie hatten wir tatsächlich zwei Stände. Da wir aber das ganze Wochenende über damit beschäftigt waren, unsere Plakate aufzustellen, blieb diesmal keine Zeit, zwei zu organisieren. Dazu fehlt uns die Manpower“, antwortet Tom Weidig.

Lesen Sie auch:

„Wir sind uns bewusst, dass es schwere Zeiten sind“

CSV-Abgeordneter Paul Galles kann derweil „keinen speziellen Grund“ für den fehlenden Stand „op der Gare“ nennen. „Wir haben an sich jedes Jahr nur einen und bündeln unsere Kräfte hier in der Oberstadt.“ Unterdessen war die DP eigentlich immer in beiden Stadtteilen vertreten, in der Avenue de la Gare mit einem Getränkestand. Aus logistischen Gründen sei dies diesmal nicht möglich gewesen. „Auf keinen Fall“ habe es damit zu tun, dass dort nicht genug potenzielle Wähler defilieren würden. Premier Xavier Bettel und andere DP-Kandidaten seien noch dazu gerade in Richtung Bahnhof unterwegs, um dort eine Runde zu drehen, erfahren wir.