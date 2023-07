Kehrtwende beim Abtreibungsrecht

Das Gesundheitsministerium befürwortet nun doch die 14-Wochen-Frist. Die Gynäkologen bleiben hart in ihrer Haltung.

Seit einem Jahr gibt es auf Betreiben des Planning familial Überlegungen, das Abtreibungsrecht zu reformieren. Fünf Punkte brachte das Informations- und Beratungszentrum vor: Der Text soll entstaubt, das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen, die dreitägige Reflexionsfrist, die Behinderung von Abtreibungen unter Strafe gestellt und die Frist von zwölf Wochen innerhalb deren der Abbruch erfolgen muss, auf 14 Wochen erhöht werden. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) reagierte anfangs zögerlich und stellte bei einem Treffen mit dem Planning eine interministerielle Arbeitsgruppe in Aussicht, die ab Anfang 2023 tagen sollte. Im Mai kam sie erstmals zusammen.

Mittlerweile steht die Ministerin der Frist-Verlängerung auf 14 Wochen „im Prinzip positiv gegenüber“. Das schreibt sie in der Antwort auf eine parlamentarische Frage von Jeff Engelen (ADR). Sie stützt sich dabei auf den Bericht einer belgischen Expertengruppe, der zur Konklusion kommt, dass sogar eine Erhöhung auf maximal 18 Wochen vom Entwicklungsstadium des Fötus her in Verbindung mit medizinischen und moralischen Kriterien zu rechtfertigen sei, um jeder Frau eine sichere und effiziente Abtreibung unabhängig von ihren finanziellen Mitteln zu garantieren.

Das Ministerium befürwortet zudem, die Reflexionsfrist so weit herabzusetzen, dass der Eingriff am Tag nach der Konsultation stattfinden kann. Lenert beruft sich hier auf die belgischen Experten, die schreiben: „Diese Frist wird heute als demütigend empfunden, denn er unterstellt Frauen eine Unreife, der man eine obligatorische Denkpause aufzwingen muss, davon ausgehend, dass sie sie selber nicht vorsehen können.“

Zudem soll die Verpflichtung eingeführt werden, dass jede Abtreibung anonym gemeldet werden muss. Sozio-demografische und medizinische Informationen sollen so gesammelt werden, nicht zuletzt um die Gründe für Abtreibungen herauszufinden und eine gezieltere Prävention machen zu können. Die Details müssten mit den Gynäkologen ausgearbeitet werden, heißt es aus dem Ministerium. Die Verlängerung vom „Délai d’Avortement“ und eine Verkürzung vom „Délai de Réflexion“ werden momentan von der Arbeitsgruppe evaluiert.

Die Gesellschaft für Gynäkologie SLGO wehrt sich dagegen weiterhin gegen eine Anhebung der Frist auf 14 Wochen, weil sich dadurch die Abtreibungsmethode ändere: Man könne nicht mehr absaugen, sondern müsse die Gebärmutter ausschaben, wodurch in raren Fällen Spätfolgen entstehen können, wie Verklebungen mit möglichen Sterilitätsproblemen.

Die Gynäkologen befürchten zudem Missbräuche in Form von geschlechtsbedingten Abbrüchen, weil durch die Fristverlängerung das Resultat des NIPT-Bluttests mit unter anderem der Geschlechtsbestimmung vorliege. Auch an der dreitägigen Reflexionsfrist möchten die Gynäkologen festhalten, denn es gebe erfahrungsgemäß immer wieder Fälle, wo sich nach einer anfänglicher Panik doch noch ein Umdenken einstellt. Sie bedauern, dass der Ethikrat und die Organisation „Vie naissante“ noch nicht in der Arbeitsgruppe vertreten waren.

Die LSAP hat derweil die 14-Wochen-Frist in ihr Wahlprogramm aufgenommen.