Jongbaueren: Luc Emering ist nicht mehr Präsident der LLJ

Drei Jahre lang besetzte er die Funktion an der Spitze der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren. Für ihn übernimmt nun Charel Ferring.

Nach fast drei Jahren an der Spitze der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ) zieht sich der nun ehemalige Präsident Luc Emering zurück. Das teilte die LLJ am Freitag über ein Presseschreiben mit.



Emering (DP) ist zudem Schöffe der Gemeinde Dippach, nachdem er bei den Gemeindewahlen im Juni mit 948 Stimmen in den Gemeinderat gewählt wurde. Im Oktober kandidiert er bei den Chamberwahlen auf der Wahlliste der DP im Bezirk Süden.

Charel Ferring steht bereits als sein Nachfolger fest. Der neue Präsident ist seit 2022 Teil des Komitees der LLJ.

Neben Luc Emering verabschiedet sich ebenso sein Vize-Präsident von der LLJ: Max Blom besetzte den Posten seit Juni 2020. Für ihn übernimmt Sara Thill. Zuvor war sie in der Organisation als Sekretärin des Komitees tätig.