Jean Asselborn und die Politik der ewigen Lippenbekenntnisse

Jean Asselborn sträubt sich nicht davor, das Engagement Luxemburgs für die Menschenrechte zu beleuchten. Dabei lässt er oft aus, dass es hier in Luxemburg zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Auch in Verbindung mit seinen Ressorts. Foto: Guy Jallay

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Monsieur Klartext“ titelte 2018 das deutsche Politik-Magazin „Cicero“ einen Artikel über Jean Asselborn (LSAP). Klartext ist eben das, was die Persönlichkeit des Außenministers ausmacht - allerdings auch die Eigenschaft, die seine Kritiker als Angriffsfläche nur zu gerne ausnutzen. „Unprofessionell“, „moralisierend“, „inkonsequent“ - hier nur einige Bezeichnungen, mit der die parlamentarische Opposition den Minister nach seiner außenpolitischen Rede im vorigen Jahr verunglimpfte.

Immer wieder lässt sich Asselborn auf dem internationalen Parkett von seinen „Emotionen“ und seinem „Gerechtigkeitssinn“ mitreißen, wie er selbst zugab. Das berühmteste Beispiel dieser Legislaturperiode: Als er kurz nach Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine gegenüber Radio 100,7 behauptete, die „physische Eliminierung von Putin“ sei „die wahrscheinlich einzige Lösung“, um dem Konflikt ein Ende zu bereiten.

Selbst, wenn das rabiate „Franc-parler“ des längstdienenden EU-Außenministers nicht an seinen hiesigen Beliebtheitswerten im Politmonitor rüttelt, so genießt Asselborn nach 20 Jahren im Dienst nicht mehr die absolute Zustimmung unter allen Parteien, wie die Debatte zur außenpolitischen Rede im Herbst 2022 bewies.

Was sich über die vergangenen 20 Jahre an der Wahrnehmung Asselborns seitens der Politik und der Zivilgesellschaft geändert hat: Er wird nun vermehrt nach seinen Taten gemessen und immer weniger an seinen Worten. „Mit moralisierenden Lektionen löst man keine Probleme“, kritisierte ihn CSV-Präsident Claude Wiseler 2022 im Parlament. Genau dieser Zwiespalt charakterisiert die jetzige Legislaturperiode von Jean Asselborn. Klare Bekenntnisse - zwiespältiges Handeln.

Handel mit Autokraten

Der Zwiespalt, der wird vor allem an den diplomatischen und Handelsbeziehungen Luxemburgs zu autoritären Regimes erkennbar. Stichwort China und Russland. Wie es um die Beziehungen zum Aggressor Russland vor dem Krieg stand, illustriert der harmonische Besuch des damaligen Premierministers Dmitri Medwedew in Luxemburg im Jahr 2019. Für China ist zudem Luxemburg der zweitbeliebteste Standort für chinesische Investmentfonds. Chinesische Aktionäre stellen zudem 35 Prozent des Kapitals der Frachtgesellschaft Cargolux und 24 Prozent beim Energieversorger Encevo.

Xavier Bettel mit dem russischen Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew (l.) bei einem Staatsbesuch in Luxemburg im Jahr 2019. Foto: Guy Jallay / LW-Archiv

Asselborn räumte im „Wortwechsel“-Podcast Fehler bei der Einschätzung der Politik Russlands ein. „Ich glaube, dass wir einfach nicht wahrhaben wollten in großen Teilen Europas, dass Russland jetzt auf der falschen Schiene ist.“

Kurz nach dem Beginn des Krieges zögerte Asselborn nicht, klare Kante zu zeigen, um die Aggression Russlands zu verurteilen. „Putin ist von einem Reformer zu einem rücksichtslosen Kriegstreiber mutiert“, gestand der Außenminister im Parlament am Tag der ersten Offensive im Februar vorigen Jahres.

Luxemburg im UN-Menschenrechtsrat - Fluch und Segen

Dass für Minister Asselborn „auf der richtigen Seite der Geschichte“ vor allem den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten bedeutet, ist nichts Neues. In der Hinsicht konnte er für Luxemburg einen wichtigen Erfolg auf der internationalen Bühne verbuchen. Nachdem Luxemburg bereits 2013 einen Antrag gestellt hatte, um dem UN-Menschenrechtsrat beizutreten, ist 2021 daraus Realität geworden.

180 von insgesamt 193 UN-Mitgliedsstaaten votierten für den Beitritt Luxemburgs. Seit Januar 2022 ist das Großherzogtum nun Mitglied des Menschenrechtsrats. Und das für eine Periode von drei Jahren. Asselborn kündigte nach dem Beitritt an, die Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit und von Menschenrechtsverteidigern zur Priorität zu machen.

Eine Mitgliedschaft, die für Luxemburg Prestige, Visibilität und auf internationaler Bühne ein klares Bekenntnis zu Menschenrechten signalisierte. Was Jean Asselborn nicht erwartet hatte: Dass das Großherzogtum stärker in die Verantwortung gezogen wird, wenn es hierzulande um die Nicht-Einhaltung der UN-Leitprinzipien geht. Vor allem seitens der Zivilgesellschaft, die vom Minister außen vor gelassen wurde. Und das, obwohl die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu den thematischen Schwerpunkten der Luxemburger Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat gehören sollte.

Lieferkettengesetz: Luxemburgs Position ist ein No-Go

Ein Beispiel: das EU-Lieferkettengesetz. Während Asselborn auf EU-Ebene die Position Luxemburgs vertritt, das Finanzwesen solle von einer Sorgfaltspflicht befreit werden, so sieht das unter anderem die Initiative "Pour un Devoir de Vigilance" kritisch. Ebenso die UN-Arbeitsgruppe für Wirtschaft- und Menschenrechte, die nach einem Arbeitsbesuch dieses Jahr in Luxemburg ein hartes Urteil fällte. Die Position Luxemburgs, den Finanzplatz von einer Sorgfaltspflicht zu befreien, sei ein No-Go. Denn in den UN-Leitprinzipien steht geschrieben, jedes Unternehmen könne einen Einfluss auf Menschenrechtsverletzungen haben. Ebenso der Finanzsektor.

Lesen Sie auch:

Wie der Finanzstandort Luxemburg im Bereich der Menschenrechte versagt

Zudem gehe der „Pacte national Entreprises et Droits de l'Homme“ Luxemburgs nicht weit genug. Nur 60 Unternehmen sollten daran teilnehmen - eine niedrige Beteiligungsrate, die laut der UN-Arbeitsgruppe „besorgniserregend“ sei. Statt sich für ein nationales Lieferkettengesetz stark zu machen, werde die Verantwortung auf EU-Ebene verlagert.

Statt starker Worte sind nun Lippenbekenntnisse über die Jahre zu seinem Markenzeichen geworden.

Unwürdiger Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen

Dass gerade Jean Asselborns Ressorts wiederholte Male dafür kritisiert wurden, dass sein Handeln nicht im Einklang mit dem Schutz der Menschenrechte ist, könnte überraschen. Doch es ist der Fall. Das gilt vor allem für den Bereich der Immigration.

Im Juli vorigen Jahres bemängelten unter anderem der Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (Okaju) und die Menschenrechtskommission (CCDH) den Umgang der Immigrationsbehörden mit unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden.

Lesen Sie auch:

Charel Schmit: „Aus Kinderrechtssicht ein No-Go“

Die Zivilgesellschaft war generell über die letzte Legislaturperiode hinweg dazu berechtigt, sich Sorgen um die Einhaltung der Menschenrechte zu machen. In Bezug auf die Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen sei an die frühere Creos-Lagerhalle in Mersch erinnert. Der Okaju befand die Aufnahmestruktur als „nicht menschenrechts- und nicht kinderrechtskonform und mit 305 Personen komplett ausgelastet“. Fehlende Außenfenster, Containerblöcke, die an Gefängnisse erinnern, Zimmer, die nicht abgeschlossen werden können, fehlende Privatsphäre - eine Struktur, in der ausschließlich Drittstaatenangehörige untergebracht wurden.

Weil es zudem in spezialisierten Zentren, betreut vom Office national de l'Enfance (ONE), an Platz mangelte, stellte das Okaju fest, unbegleitete Minderjährige würden oft zu lange in den Erstaufnahmestrukturen verweilen.

Lesen Sie auch:

Streit um unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge

Aufnahmestrukturen am Rande des Limits

Mangelnder Platz - das ist in der Immigrationspolitik von Jean Asselborn immer wieder Thema gewesen. Vor allem, dass seit dem Beginn des Ukraine-Krieges die Aufnahmekapazitäten wiederholte Male an ihren Grenzen gestoßen sind. Auch, wenn Luxemburg seit 2014 seine Kapzitäten von 2.000 auf 7.300 Betten aufgestockt hat. Noch im Januar dieses Jahres waren die Aufnahmestrukturen zu fast 96 Prozent besetzt. Und zwar nicht zum ersten Mal. Zu dem Zeitpunkt befanden sich in Luxemburg rund 7.200 Menschen mit internationalem und temporärem Schutzstatus.

Nicht nur an Platz mangelte es, um die Asylsuchenden aufzunehmen. Das von der Wohnungskrise geplagte Luxemburg ermöglicht es den Asylsuchenden kaum, nach ihrer Zeit in den Aufnahmestrukturen auf eigenen Füßen zu stehen und eigenständig eine Wohnung zu finden. So verweilen Drittstaatenangehörige im Durchschnitt über 600 Tage in Aufnahmestrukturen, laut Angaben des Flüchtlingsrats.

Lesen Sie auch:

Fragen und Antworten: Wie es 2022 um die Immigration stand

Eine transversale Immigrationspolitik, bei der die Realität des hiesigen Wohnungsmarktes in Betracht gezogen wird, fehlt heute gänzlich. Auch was Arbeits- und Integrationspolitik anbelangt. Hier hat Jean Asselborn den Zug verpasst, legislative Änderungen am Immigrationsrecht frühzeitig vorzulegen. Erst am letzten Chambertag gelang ihm ein Durchbruch.

Das Gesetzprojekt 8227, das den sogenannten „Test du marché“, laut dem die angestrebte Stelle eines Drittstaatenangehörigen von einem Arbeitnehmer des heimischen oder EU-weiten Arbeitsmarktes besetzt werden soll, abschafft. Der Gesetztext sollte zudem Familienmitgliedern von Drittstaatenangehörigen ermöglichen, ab ihrer Ankunft und ohne Arbeitsgenehmigung einer Beschäftigung nachzugehen, wenn sie über die Familienzusammenführung nach Luxemburg gekommen sind. Damit wird eine erhebliche Hürde für Drittstaatenangehörige abgeschafft, die rund 3.900 Familienangehörige betrifft.

Klares Bekenntnis zu Solidarität mit der Ukraine

Dass Asselborn jedoch weitaus mehr in der Lage ist, als moralisierende Predigten zu schwingen, hat er damit bewiesen, wie Luxemburg die Aufnahme von ukrainischen Schutzsuchenden gehandelt hat. Sei es durch die Schaffung eines „Guichet unique“ für Geflüchtete aus der Ukraine, der Verleihung des temporären Schutzstatus oder die verstärkte Zusammenarbeit mit den Gemeinden, um die Aufnahmekapazitäten rasch zu erhöhen - es musste schnell gehandelt werden. Zu Beginn des Krieges wurden Aufnahmestrukturen regelrecht aus dem Boden gestampft.

Doch zu oft übersieht der Außenminister die Missstände, für die seine Ressorts hierzulande verantwortlich sind.

Anfang April stellten rund 4.000 Personen einen Antrag auf einen temporären Schutzstatus. Nur 70 bis 80 Gesuche konnten zu dem Zeitpunkt behandelt werden. So groß war die administrative Überforderung. Wie gewaltig die Anstrengungen waren, um die ukrainischen Schutzsuchenden aufzunehmen, illustrierte Asselborn im April vorigen Jahres: „Wir haben 3,5 mal mehr Betten und fünfmal mehr Antragsteller als das 2014 der Fall war.“

Jean Asselborn zögerte nicht, sich zur Aufstockung der Aufnahmestrukturen zu bekennen. Aufstocken sei „das richtige Signal“. Mit der Unterstützung Luxemburgs für die Ukraine sei Luxemburg „auf der richtigen Seite der Geschichte“. Ein klares Unterstützungsbekenntnis für die Ukraine. Trotz Kritiken: Asselborn spricht Klartext. Und wich innerhalb des vorigen Jahres nie von seinem Kurs ab.

Luxemburgs Außenpolitik ist feministisch - auf dem Papier

Im Bereich der Diplomatie hat Jean Asselborn das Luxemburger Netzwerk entsprechend der Handelspolitik erweitert. Stand 2023: 51 diplomatische und konsularische Vertretungen Luxemburgs, darunter 32 bilaterale Botschaften, 13 Ständige Vertretungen und sechs Generalkonsulate. Botschaften in San José (Costa Rica) und Cotonou (Benin) sowie in Seoul (Südkorea) sollen noch dieses Jahr eröffnet werden. In naher Zukunft ist ebenso die Eröffnung einer Botschaft in Kap Verde, so die Ankündigung beim Staatsbesuch von Präsident José Maria Neves in Luxemburg vorigen Mai.

Auch das diplomatische Personal konnte aufgestockt werden. Zu Beginn der Amtszeit Asselborns 2004 waren 91 Angestellte im Corps diplomatique beschäftigt, darunter 26,4 Frauen. Mittlerweile sind es 163, darunter 38,8 Prozent Frauen. Vergleicht man allerdings mit 2018, der Beginn der aktuellen Legislaturperiode, hat sich in puncto Repräsentation von Frauen in der Diplomatie nur wenig geändert. Damals waren 46 Frauen, also 35 Prozent Frauen, eingestellt. Und das, obwohl Luxemburg eines der sieben Länder auf der Welt ist, die eine feministische Außenpolitik verfolgen.

Lesen Sie auch:

Ziemlich viel Gegenwind für vorerst null Revolution

Eine Politik, für die es trotz Ankündigung im Koalitionsvertrag bis heute keine Richtlinien gibt. Schlimmer noch: Laut einem Bericht des International Center for Research on Women (ICRW) besitzt Luxemburg keine Zielvorgaben für die Umsetzung ihrer feministischen Außenpolitik, die es innerhalb eines gewissen zeitlichen Rahmens zu erfüllen gilt.

Das ICRW betont zudem, es gebe „keine Belege für Luxemburgs Bemühung, die Zivilgesellschaft zu konsultieren oder die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von Frauen- und Frauenrechtsorganisationen im Rahmen der Umsetzung einer feministischen Außenpolitik zu verstärken“.

Ein Lippenbekenntnis, wie so oft. Jean Asselborn ist als Außenminister zwar das Gesicht und Aushängeschild der Luxemburger Diplomatie auf der internationalen Bühne. Doch zu oft übersieht der Außenminister die Missstände, für die seine Ressorts hierzulande verantwortlich sind. Vor allem, wenn es um die Einhaltung der Menschenrechte und um die Lebensrealitäten von Flüchtlingen in Luxemburg geht.