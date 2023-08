Interesse an Quereinsteiger-Ausbildung für Lehrer hält sich in Grenzen

Share this with email

Die Uni Luxemburg nimmt von 2023/24 an bekanntlich mehr Kandidaten in die Grundschullehrerausbildung (Bachelor en sciences de l'éducation, BSCE) auf. 180 Plätze sind für das kommende akademische Jahr vorgesehen. 369 Kandidaten haben sich bei der Uni um einen Studienplatz beworben. 228 Kandidaten haben am Zulassungsexamen teilgenommen, 172 Kandidaten wurden angenommen, davon 30 mit einer "Admission conditionnelle" wegen einer Teilschwäche in einem Fach. Im Jahr 2022/23 hatte die Uni 139 Kandidaten im BSCE aufgenommen. Diese Zahlen teilte Hochschulminister Claude Meisch (DP) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen mit.

Quereinsteiger-Plätze nur zur Hälfte besetzt

2023/24 startet auch die neue Quereinsteigerausbildung, der Bachelor en formation pédagogique (BFP) mit bis zu 60 Plätzen. 110 Kandidaten haben Interesse an der Ausbildung bekundet, doch nur 73 Kandidaten waren zur Aufnahmeprüfung zugelassen, 50 haben daran teilgenommen, 32 wurden angenommen, davon vier mit einer "Admission conditionnelle" wegen Defiziten in einem Fach. Alle Studenten, die unter Vorbehalt aufgenommen wurden, müssen die Defizite in dem jeweiligen Fach aufarbeiten.