Hitlerwitze bei der ADR

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Es ist „Zwischenwahlzeit“ in Luxemburg. Zurzeit präsentieren sich quer durchs Spektrum Kandidatenlisten für die Nationalwahlen, die Parteien zeigen auf Hochglanzfotos stolz ihr ebenso gestimmtes Personal.

Bei der ADR war ein Kandidat offensichtlich etwas zu stolz, und das nicht nur auf sein passives Wahlrecht: Alain Vossen, Listenkandidat bei der ADR im Osten, hat am Montag seine Kandidatur zurückgezogen, weil er auf seinem Facebook-Profil Hitlerbilder mit geschmacklosen Sprüchen und ein Foto von sich selbst mit SS-Runen auf dem T-Shirt gepostet hat. Unter anderem. Ohne ins Detail zu gehen: Auf einem dieser Bilder wird der Holocaust ins Lächerliche gezogen, das darin vorkommende Wort „Vollgas“ ist in diesem Kontext absolut nicht anders zu verstehen.

Apropos Kontext: Die ADR schreibt in ihrer ersten Mitteilung dazu, die Postings seien acht Jahre alt und „zum Teil mit Photoshop aus ihrem damaligen Kontext gerissen worden“. Der Ex-Kandidat distanziere sich. Auch ADR-Chef Keup spricht wenig später im Interview von „lange her“ und „Zusammenhang“.

Lesen Sie auch:ADR Osten tauscht Kandidaten wegen rechtsradikaler Symbolik aus

Das wirft deutlich mehr Fragen auf, als es beantwortet: Wer soll diese Bilder mit Photoshop manipuliert haben? Welcher „damalige Kontext“ hätte es Vossen ermöglicht, auf seinem Facebook-Profil Hitlerbilder und Holocaust-Witze zu veröffentlichen, ohne in den Verdacht zu geraten, politisch am extrem rechten Rand zu stehen? Und was soll der Verweis auf das Veröffentlichungsjahr 2015? Der heute 36-jährige Vossen war damals volljährig und, so sollte man annehmen, sich der Tragweite der Postings bewusst.

Apropos bewusst: Man mag der ADR zugutehalten, dass sie relativ zeitnah Konsequenzen gezogen und die Kandidaten getauscht hat. Aber soll innerhalb der Partei vor Bekanntwerden der alten Fotos, die von außen an die ADR-Verantwortlichen herangetragen wurden, niemand etwas von Vossens Vorlieben für Hitlerwitze und dergleichen gewusst haben? Das ist irgendwo zwischen schwer vorstellbar und komplett abwegig. Sein Facebook-Profil ist erst seit Samstag deaktiviert, die Kandidatenvorstellung war am Freitag. Er hätte die Bilder ohne Weiteres schon längst löschen können. Sein Instagram-Account war am Montag noch frei zugänglich, erst gestern stand er auf „privat“. Auch hier teilt Vossen größtenteils Selfies mit Accessoires aus der Skinhead-Szene – politisch nicht ganz so plump wie die Postings auf Facebook, aber auch ohne große Szenekenntnis verständlich.

In welchem Kontext wären plumpe Witze über den Holocaust in Ordnung?

Dachte die ADR, sie kommt mit Vossen auf der Liste durch? Interessiert sie sich nicht für die politischen Ansichten ihrer Kandidaten? Auch Mitglieder ohne Social-Media-Zugang reden auf Parteiveranstaltungen miteinander und tauschen sich aus – über Gott, die Welt und naheliegenderweise auch über Politik. Da soll niemand was gemerkt haben?

Dieser Vorfall lässt sich nicht wegrelativieren, auch wenn die ADR das nach Kräften versucht - dazu ist das Thema zu ernst. Drei Möglichkeiten sind denkbar: Die Partei hat es nicht gewusst oder wurde getäuscht – dann muss man sich fragen, wer als Nächstes auf dem Ticket der Reformpartei bei Chamberwahlen mitmachen darf. Sie hat es gewusst, aber toleriert – dann muss man sich fragen, wie weit diese Toleranz geht. Oder: Sie hat es gewusst und gewollt. Dann müsste man sich zumindest nichts mehr fragen.