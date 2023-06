Henri Kox und sein Wettlauf mit der Zeit

So will der Logement-Minister mehr erschwinglichen Wohnraum schaffen.

Nicht nur aufgrund der neuen Verfassung, die das Recht auf eine angemessene Unterkunft als Staatsziel definiert, sieht sich Henri Kox (Déi Gréng) als Wohnungsbauminister in der Pflicht. „Wohnungsbaupolitik ist Sozialpolitik“, denn sie trage zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, steht für den Wohnungsbauminister fest. Und folglich ist er auch bestrebt, alle verfügbaren Hebel zu bewegen, um die anhaltende Schieflage in den Griff zu bekommen.

Wie beispielsweise der 2020 von Blau-Rot-Grün geschaffene Fonds spécial de soutien au développement du logement. Dessen Zielsetzung ist es, einen genauen Überblick zu erhalten, wie viele erschwingliche Wohnungen, wo und von wem, gebaut werden und wie viel Geld der Staat jeweils beisteuert. Hauptakteur bleibt, wie die Zahlen aus 2022 offenbaren, die öffentliche Hand - allen voran der Fonds du logement und Société nationale d’habitation à bon marché (SNHBM), die fast 70 Prozent der vom Spezialfonds unterstützten Projekte verantworten. Zum 31. Dezember des vergangenen Jahres liefen Konventionen für 3.306 Wohnungen, für die staatliche Mittel über rund 309 Millionen Euro engagiert wurden. Der Akzent wird dabei verstärkt auf Mietwohnungen und -häuser gelegt, im Vorjahr machten sie 59 Prozent aus.

Großprojekte sollen es richten

Die Bemühungen der jüngeren Vergangenheit haben dazu geführt, dass es in Luxemburg zu Jahresanfang 4.117 erschwingliche Wohnungen in öffentlicher Hand gab. Das entspricht 1,64 Prozent des nationalen Wohnungsparks. Damit sich das Angebot substanziell erweitert, setzt Minister Kox hohe Hoffnungen in die 13 großen Projekte mit 5.341 erschwinglichen Wohnungen, die in den kommenden Jahr(zehnt)en verwirklicht werden sollen – zu denen unter anderem die oft zitierten Vorhaben Elmen , Neischmelz und Wunne mat der Wooltz gehören. Ein weiterer Ansatz, um das Angebot zu erhöhen, besteht im Geländeerwerb durch den Spezialfonds; allein 2022 wurden 1.100 Ar gekauft, was einem Baupotenzial von 450 Wohnungen entspricht.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Gemeinden. Einerseits haben Stand 2022 lediglich 67 Gemeinden erschwinglichen Wohnraum geschaffen; Kox mutmaßt, dass fehlende Mittel, Gelände und Wohnungen eine Ursache sein können. Andererseits macht dem Minister Mut, dass 97 Gemeinden der Neuauflage des Pacte logement beigetreten sind, der die Kommunen via Artikel 29bis des Flächennutzungsgesetzes aus 2004 dazu verpflichtet, bei neuen Teilbebauungsplänen erschwinglichen Wohnraum zu schaffen.