Gut gerüstet für die Zukunft

Am 1. Juli ist es endlich so weit: Nach über 20-jähriger Arbeit tritt die überarbeitete Verfassung in Kraft. Mit dem neuen Text verfügt das Land nun über einen zeitgemäßen, modernen Text, der den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird, der die Rechte der Bürger festigt und die Institutionen stärkt. Es geht um unser Haus Luxemburg, es geht darum, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Durch die Revision wird der mehr als 150-jährige Text endlich an die Realität angepasst.

Aus der Zeit gefallen

Die Reform drängte sich auf, denn der alte Text enthielt noch viele Passagen aus dem 19. Jahrhundert, die im 21. Jahrhundert keine Daseinsberechtigung mehr haben. Ein Beispiel: Bei den staatlichen Zuwendungen für den Großherzog war noch von „francs or“ die Rede! Solche Anachronismen gehören nun endlich der Vergangenheit an.

Dass der alte Text nicht mehr so richtig in die Zeit passte, zeigen die vielen Anpassungen, die zuletzt in einem immer schnelleren Rhythmus vorgenommen werden mussten. Dabei ist eine Verfassung ein Text, der Bestand haben muss, gibt sie doch die Regeln vor, die ein Land im Innersten zusammenhalten.

Es sollte bis 1919 dauern, bis die Verfassung von 1868 ein erstes Mal angepasst werden musste.

Der ursprüngliche Text blieb lange unverändert. Es sollte bis 1919 dauern, bis die Verfassung von 1868 ein erstes Mal angepasst werden musste. Damals wurde das allgemeine Wahlrecht eingeführt, ein Wendepunkt in der Geschichte unseres Landes. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden erneut Änderungen vorgenommen. Nach einigen weiteren Anpassungen in den 70-er Jahren nahm die Kadenz in den 90-er Jahren zu. Insgesamt wurde die Verfassung seit 1868 mehr als 30 Mal in einem oder in mehreren Punkten abgeändert, davon knapp 20 Mal seit dem Jahr 2000. Trotzdem passte der Text stellenweise nicht mehr in unsere Zeit.

Die nationale Identität wird gestärkt

Die Neuerungen in Bezug auf die nationale Identität stechen besonders hervor. So wurde die luxemburgische Sprache – im Verbund mit der Mehrsprachigkeit des Landes - endlich in der Verfassung verankert: „La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le luxembourgeois. La loi règle l’emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande“ heisst es in Artikel 4 (1). Auch die rot-weiß-blaue Trikolore wurde als nationales Emblem explizit festgeschrieben, genauso wie „Ons Heemecht“ als Nationalhymne. Es ist dies ein historischer Schritt! Genauso historisch ist auch das klare Bekenntnis zu Europa, das ebenfalls zum ersten Mal Einzug in die Verfassung gehalten hat.

Entgegen der populistischen Argumentation der ADR stärkt der neue Text unsere Monarchie! Er führt den Großherzog vom 19. ins 21. Jahrhundert. Er ist als Staatschef das Symbol unserer Einheit und der Garant unserer Unabhängigkeit. Er ist unantastbar und steht über den Parteien. Seine Rechte und Pflichten sind unmissverständlich definiert. Die kürzlich geschaffene großherzogliche Verwaltung, die Maison du Grand-Duc, erhält eine verfassungsrechtliche Basis. Der neue Text sorgt also für Klarheit und Transparenz. Es muss auch hervorgehoben werden, dass die Staatsform der konstitutionellen Monarchie, die unser Land so nachhaltig prägt, nun ebenfalls Bestandteil unserer Verfassung ist!

Moderne Institutionen

Was für die Monarchie gilt, gilt für die Institutionen insgesamt. Ob Parlament, Regierung oder Justiz, die drei Gewalten des Staates werden durch die Revision gefestigt und auf ein modernes verfassungsrechtliches Fundament gestellt. Die Reform macht unsere Institutionen krisenfest.

Ob Parlament, Regierung oder Justiz, die drei Gewalten des Staates werden durch die Revision gefestigt.

In Bezug auf das Parlament müssen die Neuregelung der Untersuchungskommission und die Einführung des Initiativrechts für Bürger hervorgehoben werden, beides starke Elemente auf dem Weg zu mehr Demokratie.

Die Regierung, die im ursprünglichen Text aus dem Jahr 1868 eher stiefmütterlich behandelt wurde, wird als bestimmendes Organ der Exekutive definiert. Dazu wird unter anderem die Rolle des Premierministers und des oder der Vizepremiers genau festgehalten.

Unabhängigkeit der Justiz

Die mit Abstand wichtigsten Änderungen im Gefüge der Institutionen betreffen allerdings die dritte Gewalt im Staat: Durch die Verfassungsrevision wird die Unabhängigkeit der Justiz in Beton gegossen. Neben der präzisen Erwähnung der dritten Gewalt als „pouvoir judiciaire“ wird die Unabhängigkeit der Justiz durch das Statut der Richter, die Unterscheidung zwischen Richtern und Staatsanwaltschaft und durch die Unkündbarkeit der Richter (inamovibilité) zementiert.

Neu ist auch der Justizrat. Er schlägt die Magistrate vor, die anschließend vom Großherzog nominiert werden. Das neue Gremium ist darüber hinaus auch Ansprechpartner für die Bürger: Wer ein Problem mit der Funktionsweise der Justiz hat, kann sich nun an den „Conseil national de la Justice“ wenden. Last but not least wurde in dem neuen Text auch festgehalten, dass jeder Bürger nicht nur ein Anrecht auf einen fairen Prozess hat, sondern dass dieser auch innerhalb eines „délai raisonnable“ stattfinden muss.

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Der neue Verfassungstext stärkt die Rechte und die Freiheiten der Bürger. Dabei gibt es, im Gegensatz zu früher, eine klare Hierarchie: Es gibt die Grundrechte, sie sind unantastbar. Und genau deshalb lautet der erste Artikel (art. 12) des Kapitels: „La dignité humaine est inviolable.“ Die Menschenwürde, die zum ersten Mal Eingang in unsere Verfassung gefunden hat, ist das höchste Gut überhaupt, aus dem sich die anderen Grundrechte, wie die Meinungs- und Religionsfreiheit, das Recht auf körperliche und mentale Unversehrtheit, das Verbot der Folter und der Sklaverei usw. deklinieren.

Es gilt der Grundsatz: Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt.

Die individuellen Rechte und Freiheiten können unter bestimmten Bedingungen beschnitten werden. Allerdings muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben und die Grundidee darf nicht angetastet werden. Zudem müssen die Rechtsstaatlichkeit und das übergeordnete Interesse der Bevölkerung respektiert werden. Es gilt der Grundsatz: Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen anfängt.

Zu den politischen Rechten gehört selbstverständlich das Wahlrecht. Auch wenn die ADR immer wieder das Gegenteil behauptet: Das Wahlrecht bleibt auch mit der neuen Verfassung den luxemburgischen Staatsbürgern vorbehalten! Dieser Grundsatz ist in dem neuen Text deutlich klarer definiert, als dies bisher der Fall war.

Lesen Sie auch:Die Freiheit, die wir feiern, ist nicht selbstverständlich

Zu den Errungenschaften der neuen Verfassung gehört auch das Recht, eine Familie zu gründen. Der CSV war es wichtig, dass dieser Passus zurückbehalten wurde. Die Familie ist die klassische Zelle unserer Gesellschaft. Doch wir haben uns bewusst auf eine breite und generöse Definition verständigt, denn die moderne Familie ist weit mehr als Mutter, Vater und Kind.

Ganz neu sind die Staatsziele. Auch wenn sie nicht eingeklagt werden können, so können wir doch zu Recht stolz sein, in einem Land zu leben, dessen Verfassung so elementare Prinzipien festschreibt wie den Sozialdialog, das Recht auf Arbeit und auf eine angemessene Unterkunft, den Klima- und Naturschutz oder noch das Recht auf den Zugang zur Kultur und den Denkmalschutz.

All dies zeigt: Die Mühe der vergangenen Jahre hat sich gelohnt. Wir verfügen heute über eine moderne und solide Verfassung für das 21. Jahrhundert, eine Verfassung, die der Realität Rechnung trägt. Der 1. Juli ist ein historischer Tag.

* Der Autor ist CSV-Abgeordneter, Vizefraktionspräsident und Co-Berichterstatter zur neuen Verfassung.