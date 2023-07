Gnadengesuch - letzte Chance bei einer Verurteilung

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Das Recht strafrechtlich verurteilter Personen auf ein Gnadengesuch beim Großherzog sieht die Verfassung seit 1868 vor. Auch die neue, die seit 1. Juli in Kraft ist, führt diese Tradition weiter. Das Droit de Grâce wird aber nun erstmals gesetzlich geregelt - bislang gab es lediglich eine großherzogliche Verordnung von 1925 zum Begnadigungsausschuss.

Am Mittwoch verabschiedeten die Abgeordneten bei Enthaltungen der drei ADR-Abgeordneten das Gesetz, auch die neue Verordnung wurde kürzlich vom Regierungsrat gebilligt und liegt nun beim Staatsrat.

Lesen Sie auch:Die neue Verfassung wird gefeiert

Zweck eines Gnadengesuchs ist die Aufhebung, die Herabsetzung oder der Aufschub einer verkündeten Strafe. 2021 wurden 250 neue Anträge beim Großherzog eingereicht und es wurden 265 Entscheidungen getroffen, davon waren 226 ablehnend. Die Mehrheit betrifft entzogene Führerscheine, direkt gefolgt von Gefängnisstrafen und von Geldstrafen, das Gnadengesuch gilt allerdings nur für Vergehen, nicht für Verbrechen.

Keine Kollektivbegnadigungen

Kollektive Begnadigungen zu besonderen Anlässen gibt es seit den 1990er Jahren schon nicht mehr und wird es auch künftig nicht geben. „Es soll die Ausnahme bleiben und der individuellen Situation unter vielen Aspekten Rechnung tragen“, betonte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) bei der Debatte. „Manchmal wird durch die Strafe mehr Schaden angerichtet als es die Tat wert ist, es wurden Umstände vom Gericht nicht berücksichtigt oder sie änderten sich in der Zwischenzeit.“



Gnadengesuche werden an den Großherzog gerichtet, der sie an das Justizministerium weiterleitet, welches es der Generalstaatsanwaltschaft schickt, damit die Begnadigungskommission sie begutachtet. Der Staatschef trifft seine Entscheidung dann aufgrund dieses Gutachtens sowie des Vorschlags des Justizministers. Eine Berufung ist nicht möglich.