Gemeindewahlen offenbaren demokratische Schieflage

Es musste so kommen: Kaum dass die Gemeindewahlen Geschichte sind, stellt sich – wieder einmal – in einer Proporzkommune die Frage, wem das Mandat gehört. Der Partei? Der Kandidatin?

Für den jüngsten Sündenfall sorgt Christine Schweich, in Monnerich auf der LSAP-Liste gewählt - ohne das 2017 verlorene Bürgermeisteramt zurückzuerobern und es dadurch auf die Chamberliste der Sozialisten im Süden zu schaffen – und seit Anfang dieser Woche nun gewillt, DP-Mitglied im Gemeinderat zu werden.

Ähnliche Situationen erlebten die Wähler nach 2017 unter anderem in Clerf und in Echternach. Die Frage, wem also das Mandat gehört, ist kein Einzelfall. Sondern eine Baustelle, politisch wie gesetzlich – und beileibe nicht die einzige. Sodass die zuständigen Instanzen gut beraten wären, sich nun dieser Baustellen - und anderer post-elektoraler Baustellen - anzunehmen, schließlich geht es am Ende auch darum, einer gewissen Politikverdrossenheit der Wähler vorzubeugen.

Wer hat die Urheberrechte auf das Mandat?

Die Frage, wem das Mandat gehört, erinnert ein bisschen an die Frage, wer eher da war: das Huhn oder das Ei. Die Partei, die einen Mandatsträger verliert, argumentiert, dass ihr das Mandat zusteht und also der/die Nächstgewählte auf ihrer Liste nachrücken muss. Die Partei, die einen Mandatsträger hinzugewinnt - so dieser nicht als Unabhängiger im Gemeinderat bleibt – nimmt die Verstärkung dankend in Kauf. Das Wahlgesetz ist keine Hilfe, Artikel 254 sagt lediglich „Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages“. Mit Blick auf diese Proporzlogik wäre der Zusatz, dass das Mandat der Liste gehört nachvollziehbar – umso mehr, als dadurch eine politische Stabilität gewährleistet und verhindert wird, dass Mehrheiten infolge eines Parteiwechsels verloren und Koalitionen in die Brüche gehen.

Da wohnen, dort kandidieren?

Gesetzlich verankert aber immer wieder Gegenstand von Diskussionen - wie jüngst in Vianden - ist die Residenzklausel. „Avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire“, heißt es in Artikel 192 des Wahlgesetzes. Allerdings ist die Anwendung des Artikels - also die Beweisführung, dass ein(e) Kandidat/in nicht in der Gemeinde wohnt, wo er/sie kandidiert - bisweilen aufwendig.

Gentlemen's Agreement ohne gesetzliche Grundlage

Gesetzlich gar nicht geregelt ist das Splitting. Wird ein Bürgermeister- oder Schöffenposten zeitlich zwischen zwei (oder drei) Ratsmitgliedern aufgeteilt, ist dies nicht mehr als ein „Gentlemen’s Agreement“, wie man auch im Innenministerium betont. In Anbetracht der Beliebtheit, der sich diese Methode erfreut, die Koalitionen oft erst möglich macht, drängen sich verbindliche legale Leitlinien eigentlich auf.

75 Prozent mit Doppelbelastung

Noch beliebter als das Splitting sind die Doppelmandate. 44 der 60 Abgeordneten muten sich nach den Gemeinderatswahlen die Doppelbelastung zwischen kommunalem und nationalem Engagement zu, ob als Bürgermeister, Schöffe und Ratsmitglied. Selbst wenn die Parteien den Doppelmandaten in ihren Wahlprogrammen skeptisch begegnen – zu einer Abschaffung haben sie sich bis dato nicht durchringen können; der letzte ernsthafte Versuch der Jugendparteien (unter anderem mit einer entsprechenden Petition) fiel vor dreieinhalb Jahren der Pandemie zum Opfer.

Soll es mit Blick auf 2029 und die nächsten Kommunalwahlen zu einer Regelung kommen, muss diese gleich zu Beginn der neuen Legislaturperiode am Krautmarkt initiiert werden. Schließlich ist daran gekoppelt die Frage nach einer institutionalisierten Vertretung der Kommunalpolitiker - beispielsweise durch die Aufwertung des Syvicol als Berufskammer - und die Frage nach dem Vollzeit-Bürgermeister.

Kommunalpolitik und Familienpolitik

Für den Fall, dass zwei oder mehrere Verwandte ersten oder zweiten Grades das passive Wahlrecht ausüben und gemeinsam gewählt werden, ist die gesetzliche Bestimmung unmissverständlich: Artikel 196 des Wahlgesetzes untersagt ihnen, gemeinsam im Gemeinderat vertreten zu sein. Da die „Familienpolitik“ auch aufgrund bisweilen dünner Personaldecken fester Bestandteil der Kandidatenlisten ist, drängen sich zumindest zwei Handlungsansätze auf.

Zum einen gilt es, dass die Wähler darüber aufgeklärt sind, dass im Fall von einem oder zwei Stimmkreuzen für zwei oder mehrere Familienmitglieder ein Teil dieser Stimmen am Ende verloren geht – auch wenn in einer Proporzgemeinde die Liste letztlich von diesen Stimmen profitiert. Am 11. Juni war dies unter anderem in Mamer der Fall, wo die Familien Bernard und Schaaf die Plätze 1 bis 4 belegten, bei drei gewonnenen Sitzen der Grünen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob eine gesetzliche Öffnung denk- und machbar ist: Familienmitglieder dürfen gemeinsam im Gemeinderat vertreten sein, jedoch nicht gemeinsam im Schöffenrat.

In puncto Wahlverhalten besteht Aufklärungsbedarf.

Demokratische Schieflage

Nimmt man die Zahlen zur Wahl zum Maßstab, dann besteht in puncto Wahlverhalten generell Aufklärungsbedarf. Die Zahl der ungültigen Wahlzettel hat im Vergleich zu 2017 um 30 Prozent zugenommen. Zieht man dann noch die Wahlzettel, die „weiß“ in die Urne geschoben wurden, und den Anteil an Nicht-Wählern hinzu, wird eine fast schon Besorgnis erregende demokratische Schieflage sichtbar. Die Anzahl der „bulletins blancs“ nahm um 25 Prozent zu und nahezu jeder sechste Wähler erschien erst gar nicht zur Wahl. Dabei besteht in Luxemburg Wahlpflicht zwischen 18 und 75 Jahren; die Nicht-Wahl wird laut Wahlgesetz mit einem Bußgeld von 100 bis 250 Euro (500 bis 1.000 Euro im Wiederholungsfall) geahndet. Allerdings wird Artikel 90 in der Praxis nicht appliziert.

Argumente für ein Demokratiedefizit - und also Handlungsbedarf - liefern auch der Anteil an ausländischen Mitbürgern und Frauen. 39 Prozent der Bewerber um ein kommunalpolitisches Mandat waren am 11. Juni Frauen. Das entspricht zwar der Quote, die die Parteien bei Parlamentswahlen erfüllen müssen. Das ist aber immer noch ein Stück weit von der Geschlechterparität entfernt, die die Parteien heutzutage gerne mit Doppelspitzen zur Schau tragen.

Das Gewicht der Ausländer und Frauen

Die ausländischen Mitbürger stellten ihrerseits lediglich zehn Prozent der Kandidaten. Und die Einschreibung auf die Wählerlisten bleibt überschaubar, obwohl die Residenzklausel 2023 nicht mehr spielte und obwohl am 18. März ein nationaler Einschreibetag veranstaltet wurde. Das Plus von 28,4 Prozent verglichen mit 2017 führt letztlich lediglich dazu, dass die Einschreiberate der Ausländer bei knapp 20 Prozent lag.

Möglicherweise ruht das Erfolgsrezept auch darin, sich nicht bloß an einem Tag oder ein paar Monate vor dem Wahltermin mit der potenziellen ausländischen Wählerschaft zu beschäftigen, sondern schon heute damit zu beginnen für 2029.

Diesen Vorsatz können sich im Übrigen auch die etablierten Parteien nehmen, wenn sie in sechs Jahren wieder stärker in den Proporzgemeinden Flagge zeigen wollen. Die Bürgerlisten, die in fünf Gemeinden sogar die absolute Mehrheit errungen haben, machen ihnen vor, wie lokale Verwurzelung funktioniert …