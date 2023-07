Fred Keup: "Wir wollen mit Rechtsextremismus nichts zu tun haben"

Nachdem ADR-Kandidat Alain Vossen mit rechtsradikalen Postings in Verbindung gebracht wurde, muss dieser sich von der Wahlliste zurückziehen. Die Partei gerät nun in Erklärungsnot, wie es überhaupt dazu kommen konnte.

Es herrschen unruhige Tage in der ADR. Nachdem Mitglieder der Sektion Norden nach Unstimmigkeiten rund um die Kandidatenauswahl für die Chamberlisten vor einigen Wochen zurückgetreten sind, kommt nun der nächste Schlag für die Partei. Der 36-jährige Unternehmer und ADR-Kandidat im Bezirk Osten, Alain Vossen, hat seine Kandidatur zurückgezogen und ist aus dem Bezirkskomitee Osten zurückgetreten, teilte die Partei über eine Pressemitteilung am Montagabend mit.

Grund dafür seien, so das Schreiben der ADR, „Facebook-Posts, die er vor acht Jahren gemacht hat und die, zum Teil mithilfe von Photoshop, aus ihrem damaligen Kontext gerissen wurden“. Vossen sehe sich daher „nicht mehr in der Lage, die Idee der ADR in der Außendarstellung zu vertreten“. Er bedauere seinen damaligen „unbekümmerten Umgang mit den sozialen Medien“ und distanziere sich von seinen damaligen Postings.

Vossen posierte vor einigen Jahren mit einem Shirt, das klar erkennbar die SS-Runen zeigt. Foto: Foto: Screenshot Facebook, Person rechts nachträglich unkenntlich gemacht.

LW-Informationen zufolge handelt es sich bei mindestens einem Posting um ein Foto, auf dem Vossen mit einer anderen Person zu sehen ist. Er trägt ein T-Shirt mit deutlich sichtbaren SS-Runen auf dem Ärmel. Zudem hatte der Kandidat mehrere "Memes" über sein Facebook-Profil geteilt, in denen Hitler-Fotos als Grundlage für Holocaust verharmlosende Äußerungen gedient haben.

Die Hitler-Fotos stammen aus dem Jahr 2015. Noch 2022 findet sich ein Foto mit einer roten Baseball-Kappe mit Donald Trumps Spruch „Make America Great Again“, allerdings ist „America“ durch das Wort „Russia“ ersetzt.

"Nie einen Verdacht, dass hinter der Person etwas Negatives steckt"

Auf Nachfrage des "Luxemburger Wort" kommentierte Parteipräsident Fred Keup den Rücktritt von Alain Vossen. Was die ADR in ihrer Pressemitteilung gemeint habe, das Foto von Vossen sei "mithilfe von Fotoshop aus dem Konzept gerissen worden", konnte der Parteipräsident nicht erläutern. Das Bezirkskomitee Osten habe diese Frage zu beantworten. Eine Nachfrage des "Luxemburger Wort" an die ADR-Osten blieb allerdings bisher unbeantwortet.

Der Parteileitung seien die Inhalte von Vossen erst seit dem Wochenende bekannt. "Es wurde uns von Menschen über Facebook und Messenger zugeschickt. Wir haben uns alles angeschaut, um den Kontext zu verstehen", erklärt Keup. Davor will die Partei nichts davon gewusst haben. Vossen sei "ein Unternehmer, verheiratet und Vater, da gab es nie einen Verdacht, dass etwas Negatives hinter der Person steckt". Die Partei würde sich "einiges anschauen", ein genaues Screening für Kandidaten, um sich zu vergewissern, dass sie mit den Werten der Partei kompatibel sind, gebe es allerdings nicht. "Es gibt Menschen, die haben Zehntausende Sachen gepostet. Gehst du etwa schauen, was die Leute vor zehn Jahren gepostet haben? Das ist nicht einfach", so Keup.

Dabei ist anzumerken, dass die letzten Postings mit rechtsradikalem Charakter auf dem Facebook-Profil unter dem Namen "Alain Machete" noch aus dem Jahr 2022 stammen und nicht von vor zehn Jahren, wie Fred Keup behauptet.

Das Facebook-Konto, von dem hier die Rede ist, gibt es laut LW-Informationen seit dem Wochenende nicht mehr. Es wurde laut Keup von Vossen selbst gelöscht. "Er hat es gelöscht, nachdem man ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. Das kann man auch verstehen. Es ist für ihn persönlich nicht einfach", erklärt Keup. Dass das Foto von Vossen mit einem T-Shirt, auf dem SS-Runen abgebildet sind, "aus dem Kontext gerissen sei", will Fred Keup nicht ausschließen. "Die Sachen sind ja teilweise zehn Jahre her."

Hitler-Postings "ein dummer Witz"

Bei den rechtsradikalen Postings von Vossen sei zudem "ein Teil davon ein dummer Witz" dabei, spekuliert Keup. Memes mit rechtsradikalem Charakter würden auf den sozialen Netzwerken generell stark kursieren, "was nicht gut ist, aber ein Fakt". Es seien Memes, die man sich weiterschickt, "wenn man sie witzig findet. Das darf man aber nicht witzig finden", sagt Keup klar.

Vossen hat sich zwar von seinem Umgang mit sozialen Medien distanziert, allerdings nicht von der NS-Ideologie, die durch seine Postings verbreitet wurden. Denn bei dem T-Shirt könne es sich um eine "Sportmarke mit einem ähnlichen Symbol" wie SS-Runen handeln, gibt Keup zu bedenken, "wenn ich mich nicht irre". Vossen habe mit Rechtsradikalismus nichts zu tun. So hätte das der ehemalige Kandidat seiner Partei mitgeteilt, so Keup. Ebenso wenig die ADR: "Wir wollen mit Rechtsextremismus nichts zu tun haben. Davon distanzieren wir uns."

Es gibt Menschen, die haben Zehntausende Sachen gepostet. Gehst du etwa schauen, was die Leute vor zehn Jahren gespostet haben? Fred Keup ADR-Parteipräsident

Für den Parteipräsidenten ist das Thema nun endgültig vom Tisch. Es sei nun alles gesagt und man habe richtig reagiert, indem man Vossen von der Wahlliste ausgeschlossen habe. "Es ist die beste Lösung, dass er nicht mitgeht und wir einen anderen haben." Wie die ADR bereits per Pressemitteilung mitgeteilt hat, hat das Bezirkskomitee Osten einstimmig den 50-jährigen diplomierten Germanisten Jean-Marc Schmidt aus Mondorf zum neuen Kandidaten für die Chamberwahlen nominiert, der seit 2021 als parlamentarischer Berater für die Partei arbeitet.