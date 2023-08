Frank Engel: „Nicht Pro- oder Anti-Polizei“

Share this with email

Jetzt schaltet sich auch die Fokus-Partei um Frank Engel in die Sicherheitsdebatte in der Hauptstadt ein. Es könne nicht darum gehen, „eine Pro- oder Anti-Polizei-Diskussion“ zu führen, betonte Frank Engel während der Pressekonferenz der Fokus-Partei am Mittwoch im Bahnhofsviertel.

Der Fokus-Spitzenkandidat plädierte für eine rechtsstaatliche und unabhängige Untersuchung der „schweren Vorfälle“ im Garer Polizeikommissariat. Dort wurden vier Polizisten in Untersuchungshaft genommen und einer suspendiert, nachdem Vorwürfe mutmaßlicher schwerer Polizei-Gewalt gegen einen in Gewahrsam Genommenen laut geworden waren. Anschließend sollen Beamte versucht haben, die Tat zu verschleiern. Die Inspection générale de la police (IGP) ermittelt.

Polizeiminister darf sich nicht in Untersuchung einmischen

Die Polizei sollte, „wenn sie mit ihrer Arbeit offensichtlich überfordert ist, kritisiert werden können, sie muss es sogar“, so Engel, der unterstrich, dass in einem Rechtsstaat der Polizeiminister sich in ein Ermittlungsverfahren nicht einmischen darf. Derartige Forderungen waren auf den sozialen Netzwerken laut geworden.

Statt Diskussionen zu führen, die „problematisch sind für den Rechtsstaat“, gehe es darum, die Polizei so aufzustellen, besser auszubilden und auszurüsten, „dass die Affären und Skandale endlich aufhören“. Dafür trage auch der zuständige Polizeiminister Verantwortung, der, so lästerte Engel, „ja im Moment nur noch für seine eigene Präsenz in den sozialen Medien zuständig ist“.

Der Politiker verortetet das Amt organisatorisch klar beim Innenministerium. „Der Minister, der die Verwaltung des Territoriums überwacht, muss logischerweise auch die Polizei auf dem Territorium in seinen Zuständigkeiten haben“, sagte Engel.

Um die angespannte Situation rund um den Hauptbahnhof zu entschärfen, schlägt seine Partei mehr Fuß-Patrouillen und eine physische Präsenz der Polizei vor, nicht von Sicherheitsdiensten (die Fokus mit Verweis auf das staatliche Gewaltmonopol ablehnt). Außerdem müsse die Drogensektion der Polizei so aufgestellt werden, „dass sie die Organisatoren der Kriminalität ergreifen anstelle der Konsumenten“.

Bewohner des Hauptstadt-Viertels kritisieren seit Jahren unhaltbare Zustände rund um den Bahnhof und haben zuletzt eine WhatsApp-Gruppe gegen Kriminalität und Drogenhandel gegründet, um sich besser zu vernetzen. Obdachlosigkeit, offenes Spritzen und Hygieneprobleme hätten soziale Hintergründe, so die Fokus-Partei, die offene Anlaufstellen von Polizei und Sozialträgern, sowie häufigere soziale und medizinische Interventionen für das Viertel fordert.