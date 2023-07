Finanzinspektion bestätigt Unregelmäßigkeiten im Science Center

Share this with email

Nach mehreren Monaten Arbeit liegt nun der finale Bericht der Inspection générale des finances (IGF) zum Luxembourg Science Center (LSC) und den Finanzströmen zwischen dem Wissenschaftszentrum und der Firma GGM11 vor, der dem LW vorliegt. Die IGF hat geprüft, wofür das LSC Steuergelder ausgibt und ob sie regelkonform ausgegeben werden.

Dabei haben die Prüfer Probleme bei der Unternehmensführung sowie Unregelmäßigkeiten in der Finanzführung des LSC und der Firma GGM11 festgestellt und bestätigen den Verdacht des Interessenkonflikts von Nicolas Didier.

Didier ist Direktor des LSC, Präsident des LSC-Verwaltungsrats und Geschäftsführer der Firma GGM11, an die das LSC exklusiv Aufträge erteilt hat - ohne Ausschreibung.

Die Firma GGM11 gehört zu 95 Prozent der amerikanischen Gesellschaft „IP Finance II LLC“, die wiederum zu 100 Prozent Nicolas Didier gehört. Didier ist also zugleich Auftraggeber und Zulieferer und hat sowohl als Direktor des LSC als auch als Unternehmer ein Gehalt bezogen.

GGM11 war für den Bau und die Instandhaltung der Experimentierstationen zuständig, hat sich um die Personalverwaltung und die Buchhaltung des LSC gekümmert sowie um die Instandhaltung des LSC-Gebäudes. Zwischen dem LSC und der Firma GGM11 wurde 2017 ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, das heißt: Nicolas Didier hat einen Vertrag mit Nicolas Didier geschlossen.

Die Frage, die im Raum steht: Hat Nicolas Didier sich persönlich bereichert?

Die IGF hat aufgrund der ihr zur Verfügung gestellten Buchhaltungsunterlagen die Finanzströme zwischen dem LSC und der Firma GGM11 von 2015 bis 2022 untersucht und dabei Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Staat zahlt 23,2 Millionen Euro an Subventionen

Laut der Untersuchung der Finanzinspektion sind zwischen 2015 und 2022 insgesamt 26,7 Millionen Euro ins LSC und an die Firma GGM11 geflossen. 23,2 Millionen kamen direkt oder indirekt vom Staat, knapp 50 Prozent davon (11,5 Millionen Euro) gingen über das LSC an die Firma GGM11.

Die Frage, die im Raum steht: Hat Nicolas Didier sich persönlich bereichert? Diese Frage kann nicht mit Ja beantwortet werden.

Ungeachtet der Gehaltszahlungen an Nicolas Didier hat er, laut der IGF, insgesamt 2,88 Millionen Euro Eigenkapital in das LSC und die Firma GGM11 investiert. Dem gegenüber steht eine Entnahme in Höhe von 2,43 Millionen Euro, was bedeuten würde, dass LSC und GGM11 Didier noch 460.000 Euro schulden.

Nun hat Nicolas Didier sich aber auch Gehälter auszahlen lassen. Laut der IGF belaufen sich die zu zahlenden Nettovergütungen auf 1,18 Millionen Euro, allerdings wurden davon lediglich 640.000 Euro tatsächlich ausgezahlt. Die IGF weist darauf hin, dass diese Gehälter, laut ihrer Analyse, im Falle der Firma GGM11 ohne Arbeitsvertrag und im Falle des LSC ohne vorherige Genehmigung des Verwaltungsrats gezahlt wurden.

Berücksichtigt man die tatsächlich geleisteten Nettogehaltszahlungen in Höhe von 640.000 Euro, ergibt sich ein anderes Bild. Will heißen: Nicolas Didier schuldet dem LSC beziehungsweise der Firma 190.000 Euro. Rechnet man die noch nicht gezahlten Nettogehälter dazu, steigt die Schuld auf 730.000 Euro.

Rechnungen mit 60 Prozent Aufpreis

Um sicherzugehen, dass keine persönliche Bereicherung stattgefunden hat beziehungsweise stattfinden kann, empfiehlt die IGF dem Staat, das Science Center und die Firma GGM11 einem detaillierten Finanzaudit zu unterziehen, noch ausstehende Gehaltszahlungen zu annullieren und dass darauf verzichtet wird, dem Staat Rechnungen, die bereits von der Firma GGM11 verbucht worden sind, mit einem Aufschlag weiterzuverrechnen.

Das Weiterverrechnen von Dienstleistungen und Produkten zu „Marktpreisen“ hatte Didier im Vertrag zwischen dem LSC und der Firma GGM11 schriftlich festgelegt.

So wird der Stundenlohn von Mitarbeitern dem Staat um 50 bis 60 Prozent höher verrechnet und für die Anschaffung von Material (z. B. Bau von Experimentierstationen) darf ein Aufschlag von 15 bis 25 Prozent verrechnet werden - Aufpreise, die die IGF als hoch bezeichnet. Allerdings konnte sie nicht feststellen, ob dieser Aufpreis auf allen Produkten erhoben wurde.

Teure Flugtickets

Der Finanzinspektion ist aufgefallen, dass Didier der Firma nicht begründete Kosten verrechnet hat, darunter mehrere Flugtickets, von denen eines für Didiers Sohn war, der zu diesem Zeitpunkt als Praktikant bei einem Architekten in New York gearbeitet hat. Es gibt keinen plausiblen Grund, warum das LSC oder die Firma für die Reisekosten von Didiers Sohn aufkommen soll.

Darüber hinaus hat die IGF die Banktransaktionen mit dem Hauptbuch (Grand Livre) des LSC verglichen. Lediglich 63 Prozent der Buchungen konnten auf diese Weise bestätigt werden, was laut der IGF darauf zurückzuführen ist, dass die Bezeichnungen der Buchungen und der Banktransaktionen nicht immer übereinstimmten, die Transaktionen also nicht alle identifiziert werden konnten.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass den Treuhandgesellschaften Lux-Partners und Continental zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nicht alle Rechnungen vorlagen.

Die IGF kann in ihrer Untersuchung keine betrügerischen Transaktionen feststellen, aber auch nicht mit abschließender Sicherheit sagen, dass die ihr übermittelten Unterlagen und Daten ein korrektes Bild der Finanz- und Vermögenslage des Science Center und der Firma abgeben. Deshalb die oben erwähnte Empfehlung, beide Einheiten einer ausführlichen Finanzprüfung zu unterziehen.

Wer schuldet wem wie viel?

Vergleicht man, was Didier in das Wissenschaftszentrum und die Firma an Eigenkapital investiert und was er entnommen hat, ergibt sich eine Gesamtforderung von 456.000 Euro zu seinen Gunsten. Berücksichtigt man allerdings die bereits ausgezahlten Nettogehälter, schuldet er den beiden Einheiten - wie oben erwähnt - insgesamt 190.000 Euro. Berücksichtigt man die ihm zustehenden Bruttogehälter, ergibt sich eine Restschuld von Nicolas Didier gegenüber LSC und GGM11 in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Um die Probleme, ganz besonders die Interessenkonflikte, aus dem Weg zu räumen, muss eine neue Unternehmensführung her. Die IGF empfiehlt, die Aktivitäten, die die Firma GGM11 bisher für das LSC ausgeführt hat, in das LSC zu integrieren, was bedeutet, dass die Mitarbeiter der Firma vom LSC übernommen werden.

Weiter soll eine neue Konvention zwischen dem Staat und dem LSC ausgearbeitet werden, in der festgehalten wird, dass ein Mandat im LSC-Verwaltungsrat unvereinbar ist mit einer bezahlten Tätigkeit oder einer Dienstleistung zugunsten des Luxembourg Science Center. Aufträge müssen künftig ausgeschrieben und regelmäßige Audits durchgeführt werden.

Der Staat muss stärker in Entscheidungen eingebunden werden, zum Beispiel durch die Präsenz von Vertretern im LSC-Verwaltungsrat. Alle strategischen Entscheidungen sowie die Vergütungspolitik müssen vom Verwaltungsrat des LSC bestätigt werden.

Nachlässigkeit von Verwaltungsrat und Staat

Die Affäre ist noch nicht vorbei. Im September muss sich die Firma GGM11 vor Gericht verantworten, weil sie über Monate ohne Niederlassungsgenehmigung (Autorisation d'établissement) gearbeitet hat. Des Weiteren hat die IGF Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, das hat die Justiz auf LW-Nachfrage bestätigt. Weswegen hat sie nicht mitgeteilt.

Sowohl der LSC-Verwaltungsrat als auch der Staat haben in dieser Angelegenheit eine große Nachlässigkeit an den Tag gelegt.

Eine Frage, die sich auch stellt, ist die der Verantwortung des LSC-Verwaltungsrats, der seiner Kontrollfunktion nicht gerecht geworden ist. Doch auch der Staat, in diesem Fall das Bildungsministerium, hat offensichtlich eine große Nachlässigkeit an den Tag gelegt. Dabei hatte das Bildungsministerium von Anfang an Probleme mit dem Science Center, wie Minister Claude Meisch (DP) im Rahmen einer parlamentarischen Frage zugab.

Die Vereinigung habe sich nicht an Prozeduren gehalten und eine unprofessionelle und intransparente Finanzführung an den Tag gelegt. Ermahnungen und Gespräche mit Nicolas Didier über eine andere Governance und mehr staatliche Kontrolle hätten zu nichts geführt.

Daraufhin hat Claude Meisch im Dezember 2022 die IGF eingeschaltet, die Dinge ansonsten aber weiterlaufen lassen und im Januar drei Millionen Euro an Subventionen bewilligt, um den LSC-Betrieb am Laufen zu halten. Erst im April 2023, nachdem die Affäre in den Medien war, hat Meisch durchgegriffen, die Konvention sowie den Mietvertrag mit der „Fondation Léierbud“, der das LSC-Gebäude gehört, gekündigt.

Als nächstes wird der parlamentarische Bildungs- und Budgetkontrollausschuss sich mit dem IGF-Bericht befassen.