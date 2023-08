Finanzhilfen für private Ladestationen verlängert

Seit 2020 wurden mehr als 3.500 Anträge an Privatpersonen bewilligt, die Ladestationen in ihren Häusern einrichten wollten.

Da sich die Autolandschaft in Luxemburg zunehmend elektrifiziert, ist der Erfolg der finanziellen Unterstützung für die Installation privater Ladestationen ungebrochen. So wurden seit der Einführung der Regelung „Klimabonus Mobilitéit“, die für den Erfolg der Dekarbonisierung der privaten Mobilität von entscheidender Bedeutung ist, mehr als 3.500 Förderanträge von Privatpersonen bewilligt, die zu Hause Ladestationen einrichten wollten.

Mit der Veröffentlichung der großherzoglichen Verordnung vom 29. Juli im Amtsblatt, die die im August 2020 verabschiedete Regelung ändert, wurden nun mehrere Änderungen an dieser Regelung vorgenommen.

Regelung wird um 18 Monate verlängert

Zunächst wird die Regelung für Finanzhilfen um 18 Monate bis Dezember 2024 verlängert. Damit passt sie sich an die Frist für die Erstzulassung von finanziell geförderten 100-prozentigen Elektrofahrzeugen an.

Die Höhe der finanziellen Unterstützung bleibt jedoch unverändert und beläuft sich auf 50 Prozent der Kosten ohne Mehrwertsteuer für den Erwerb und die Installation der Ladestation. Die Höchstbeträge der Förderung variieren je nach Anzahl der an das Gebäude angeschlossenen Stellplätze und der Intelligenz der Ladeeinrichtung.

Erleichterte Installation von Ladestationen in Eigentumswohnungen

Die neue großherzogliche Verordnung erleichtert auch die Installation von Ladestationen in Wohnungseigentümergemeinschaften. Sie sieht eine „Beihilfe von bis zu 450 Euro für die Vorrüstung eines Stellplatzes für die spätere Installation einer Ladestation und die Beteiligung an den Kosten für die Installation eines kollektiven intelligenten Lademanagementsystems im Gebäude vor“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums für Energie, Klima und Umweltverwaltung.

Mit anderen Worten: Eigentümer oder Mieter von Stellplätzen in einer Wohnanlage werden so dazu angehalten, sich an den gemeinsamen Kosten einer Ladestation zu beteiligen, auch wenn sie die Ladestation erst in einer zweiten Phase installieren möchten. Auch Eigentümergemeinschaften können eine finanzielle Unterstützung erhalten, „wenn die Ladestationen als Gemeinschaftseinrichtung installiert werden“.

Kreis der Begünstigten wird erweitert

Die neue Verordnung erweitert auch den Kreis der Empfänger dieser Beihilfen. So haben nun auch juristische Personen des Privatrechts, die keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben (gemeinnützige Vereine, Stiftungen und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts) Zugang zu diesem finanziellen Anreiz.

Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit, die Beihilfe über eine Leasinggesellschaft zu gewähren, da Leasingmodelle insbesondere auf dem Markt für Elektrofahrzeuge immer wichtiger werden. Der Beihilfeempfänger muss jedoch immer der Endnutzer bleiben, und dieser muss am Ende der Vertragslaufzeit zwingend Eigentümer der Ladestation werden. Die Beihilfe wird an die Leasinggesellschaft gezahlt, die sie über eine Reduzierung der monatlichen Prämien für den Erwerb der Ladestation an den Endnutzer weitergibt.

Alle Informationen und die Formulare zur Beantragung der Beihilfen finden Sie auf der Website der Klima-Agentur.