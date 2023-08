Erster Coworking-Space für Beamte eröffnet in Schieren

Share this with email

Flexibles Arbeiten ist immer mehr gefragt. In den vergangenen Jahren hat sich auch in Luxemburg der Coworking-Space als hybride Arbeitsform etabliert. Dabei handelt es sich um einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz in einem offenen Raum, den man sich mit anderen Arbeitnehmern teilt, die aber nicht unbedingt für denselben Arbeitgeber tätig sind. Dieses Konzept erfreut sich seit einigen Jahren besonders in der Privatwirtschaft zunehmender Beliebtheit. Die Personalverantwortlichen versprechen sich davon eine Verbesserung der Lebensqualität ihrer Mitarbeiter. Im öffentlichen Sektor Luxemburgs gab es solche Strukturen nicht – bis jetzt.

In Schieren startete kürzlich ein zweijähriges Pilotprojekt im komplett renovierten Kulturzentrum „Al Schoul“. Der dort eingerichtete gemeinsame Arbeitsraum wird ab Dezember 2023 nutzbar sein. Er steht zunächst den Beamten des Ministeriums für den öffentlichen Dienst, des Ministeriums für Digitalisierung und deren angeschlossenen Dienststellen zur Verfügung. Im ehemaligen Kulturzentrum werden auf rund 200 Quadratmetern 22 Arbeitsplätze eingerichtet.

Für die Neugestaltung der Räumlichkeiten zeichnet das Architekturbüro Thillens & Thillens verantwortlich. Foto: Thillens & Thillens Architecture

Der Standort des Kulturzentrums „Al Schoul“ sei dafür besonders geeignet, betont das Ministerium für den öffentlichen Dienst. Das Gebäude liegt nur wenige Schritte vom Bahnhof Schieren und der RGTR-Bushaltestelle entfernt. Auch mit dem Auto ist das Zentrum von Schieren gut zu erreichen, da es in der Nähe von zwei Anschlussstellen der Nordstrooss N7 liegt. Außerdem ist der Ort sehr gut an das Fahrradwegenetz angebunden.

Zeitersparnis von 30 Minuten pro Tag

Eine Analyse der Fahrten der Mitarbeiter der vom Pilotprojekt betroffenen Ministerien und Verwaltungen hat ergeben, dass von den 833 Staatsbediensteten 170 einen Vorteil hätten, wenn sie nach Schieren statt nach Luxemburg-Stadt fahren würden. Sie würden durchschnittlich mehr als 30 Minuten pro Tag einsparen, wenn man nur die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz berücksichtigt.

Dies ist nicht der einzige Vorteil von Coworking-Spaces, wie das Ministerium für den öffentlichen Dienst feststellt. Die flexiblen Arbeitsplätze förderten den direkten Austausch, die Vernetzung, die Zusammenarbeit und die Kreativität zwischen den Beschäftigten. Dies wirke sich auch positiv auf die Motivation aus. Das Konzept sei auch eine ernst zu nehmende Alternative zum Homeoffice, das mitunter zur Isolation von Arbeitnehmer führt und ihnen soziale Interaktionen verwehrt.

Projekt könnte ausgeweitet werden

Illustration des Coworking-Space im Kulturzentrum „Al Schoul" in Schieren

Der Raum verfügt über 22 ausgestattete Arbeitsplätze.

Die Büros sind so konzipiert, dass sowohl kollaboratives als auch individuelles Arbeiten möglich ist.







Der Ausbau von Coworking ist eine der Prioritäten der Regierung. Das Konzept wird von leitenden Staatsangestellten als positiv bewertet. 76 Prozent sehen „einen Vorteil für die Beamten, wenn sie gelegentlich dezentral arbeiten“ und einen positiven Einfluss auf die Qualität ihrer Arbeit.

Bei einem Erfolg könnte das Pilotprojekt auf andere Ministerien und Verwaltungen ausgeweitet werden, die ebenfalls den Coworking-Space nutzen könnten, betont das Ministerium für den öffentlichen Dienst weiter.

Dieser Artikel erschien zuerst bei virgule.lu. und wurde in der deutschen Fassung leicht angepasst. Übersetzung: Sabrina Backes.