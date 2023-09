Energiepolitik mit Zuckerbrot und Peitsche

Share this with email

Mit dem Wechsel des Energieressorts von Rot zu Grün wird das Portfolio von Déi Gréng im Dezember 2018 nochmals substanziell gestärkt. Im Hochhaus an der Place de l’Europe besetzen die Wahlgewinner vom 14. Oktober nunmehr all jene Ressorts, mit denen der Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich angegangen werden kann. Zusammen mit der damaligen Klimaministerin Carole Dieschbourg gehört Claude Turmes zu den Vorkämpfern und wird sich an drei Zielsetzungen messen lassen müssen, wo Luxemburg 2018 trotz fünfjähriger grüner Regierungsbeteiligung immer noch erheblichen Nachholbedarf aufweist: die Reduzierung der CO₂-Emissionen, die Steigerung der Energieeffizienz und die Ankurbelung der erneuerbaren Energien.

Schon nach einem Jahr liefert das Duo: Im Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplanes (PNEC), der öffentlichkeitswirksam kurz vor der Weltklimakonferenz in Madrid vorgestellt wird, werden die Ziele mit Zahlen besetzt: -55 Prozent CO₂ bis 2030, +40 bis 44 Prozent bei der Energieeffizienz, 25 Prozent Erneuerbare bis zum Ende der Dekade. Im Frühjahr 2023 wird die Effizienz im überarbeiteten PNEC mit 55 Prozent und der Anteil der Erneuerbaren mit 35 bis 37 Prozent festgelegt.

Mit großzügigen Prämienmodellen - ob bei den beiden großen CO₂-Klötzen Wohnungsbau (Beispiel Klimabonus) und Mobilität (Förderung der E-Autos- und Ladestationen) -, optimierten Beraterdiensten durch die Klima-Agence (ehemals myenergie), gezielten Kampagnen (beispielsweise „Stroum beweegt – elektresch an d'Zukunft“) und gesetzlichen Anpassungen will der Energieminister das Land vom nachhaltigen Weg überzeugen. Am Ende dieser Legislaturperiode offenbaren die Zahlen, dass die Bürger den Weg des Ministers mitgegangen sind (allein die installierte Leistung von Solaranlagen seit 2018 von 131 auf 407 Megawatt) - auch wenn bis zu den angepeilten 35 bis 37 Prozent bei den Erneuerbaren immer noch ein weiter Weg zurückzulegen bleibt.

Bislang konnte man kostenlos verschmutzen, nun gibt es einen Mindestpreis für Klimaverschmutzung. Claude Turmes Energieminister

Neben dem Zuckerbrot bedient sich der Energieminister aber auch der Peitsche. „Bislang konnte man kostenlos verschmutzen, nun gibt es einen Mindestpreis für Klimaverschmutzung“, rechtfertigt Claude Turmes im Dezember 2019 die Einführung einer CO2-Steuer. Die Bepreisung der klimaschädlichen fossilen Energien sorgt kurzzeitig für ähnlich heftige Reaktionen wie einst die Anpassung der Kraftfahrzeugsteuer. Mittlerweile hat sich die Steuer samt ihrer sozialen Abfederung etabliert und wird über die Legislaturperiode hinaus beibehalten – und stetig steigen, bis auf 45 Euro je Tonne in 2026.

Als die CO₂-Steuer im Januar 2021 in Kraft tritt, ist der Kampf gegen den Klimawandel längst zu einem Nebenschauplatz geworden – die Corona-Krise dominiert seit März 2020 auch in Luxemburg die Agenda. Zumindest kann Ende 2020 ein Klimagesetz verabschiedet werden, das die Klimaneutralität bis 2050 festhält. Und die Pandemie wird dennoch ihren Einfluss auf das Klima und Luxemburgs CO₂-Bilanz haben: Dass die Emissionen in den Jahren 2020 bis 2022 zurückgehen, ist auch dem teilweisen beziehungsweise vollständigen Stillstand des öffentlichen Lebens geschuldet.

Die Frage der Versorgung und eine Vorausahnung

So wie Paulette Lenert (LSAP) als Gesundheitsministerin, wird auch Claude Turmes als Energieminister die Chance erhalten, sich als Krisenmanager zu bewähren, als ab Herbst 2021 die Energiepreise zu einem unaufhaltsamen Anstieg ansetzen, der mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ab Februar 2022 zusätzlich befeuert wird und zudem eine Dimension der Energiepolitik in den Vordergrund rückt, die lange als selbstverständlich angesehen wird: die Versorgungssicherung. Rückblickend besitzt das Koalitionspapier aus 2018 fast schon vorausahnende Kraft, spricht es sich doch für eine optimale Einbettung in das europäische Versorgungsnetz und eine wettbewerbsfähige Tarifstruktur aus.

Gemeinsam mit den EU-Partnern gelingt es Turmes, die Gasspeicher im vergangenen Herbst/Winter zu füllen und die europäischen Staaten stellen Stufenpläne für den Fall eines Versorgungsengpasses auf. Die nationale Kampagne „Zesumme spueren. Zesummenhalen.“ setzt derweil auf das freiwillige Engagement der Bürger und Betriebe und ist von Erfolg gekrönt. Letztlich tragen auch die verhältnismäßig milden Winterwochen dazu bei, dass Luxemburg seinen Gasverbrauch über die von EU-Seite verlangten 15 Prozent reduzieren kann. Im Juli beträgt die Einsparung gar 34 Prozent, gemessen an der Referenzperiode 2017/22.

Die soziale und die ökologische Dimension

Die finanzielle Belastung der Betriebe und Bürger infolge der Energiepreiskrise beantwortet die Regierung erst mit einem Energietisch im März 2022 – nachdem die Opposition Blau-Rot-Grün schon im Herbst zum Handeln aufforderte - und anschließend drei Tripartite-Runden, die in Solidaritätspaketen mit energiegeladenem Inhalt münden. Denn die darin enthaltenen Preisdeckelungen bei Strom und Gas sowie die Rabatte bei Benzin, Diesel und Heizöl sind einerseits eine soziale Notwendigkeit, andererseits rücken sie die ökologische Ausrichtung der Energiepolitik zumindest zeitweilig ins Abseits.

Neun europäische Staaten verständigen sich darauf, die Nordsee bis 2050 mit einem 300-Gigawatt-Windpark zum größten Energielieferanten Europas aufsteigen zu lassen.

Dass Luxemburg als „kleines Land ohne Berge und Meer“, wie vor vielen Jahren der damalige Energieminister Jeannot Krecké (LSAP) die Ausganslage beschrieb, auf internationale Zusammenarbeit angewiesen ist, um seine Versorgung mit sauberer Energie abzusichern, weiß auch Claude Turmes. Er sucht nach Synergien mit ausländischen Partnern und findet diese unter anderem in Dänemark mit einer geplanten Offshore-Energieinsel und in Portugal im Bereich des grünen Wasserstoffs. Im April dieses Jahres beteiligen sich Turmes und Premierminister Bettel (DP) am Nordseegipfel in Ostende: An der belgischen Küste verständigen sich neun europäische Staaten darauf, die Nordsee bis 2050 mit einem 300-Gigawatt-Windpark zum größten Energielieferanten Europas aufsteigen zu lassen.

Wenig überraschend bestätigt sich die ablehnende Haltung gegenüber der Kernkraft. Konkret äußert sich das unter anderem in einem Haftungsgesetz nach österreichischem Vorbild. Es soll Luxemburg und seinen Bürgern erlauben, im Fall eines nuklearen Zwischenfalls den Betreiber einer Atomanlage auf Schadenersatz zu verklagen. Vollständig kohärent ist die Anti-Atom- (und Anti-Fossil-)Politik dennoch nicht; auch Energieminister Claude Turmes kann nicht verhindern, dass Regierungskollege Claude Haagen (LSAP) bei der Investitionsstrategie des Pensionsfonds nicht nur auf Erneuerbare setzt.

Die Landesplanung und Loch Ness

Sie haben etwas vom Ungeheuer von Loch Ness: Die sektoriellen Leitpläne, die immer mal wieder auftauchen, um dann wieder im prozeduralen Tümpel zu versinken. Bis zum 1. März 2021, als die Plans sectoriels tatsächlich in Kraft treten und Claude Turmes (Déi Gréng) diesen Punkt seiner Koalitionsagenda abhaken darf. Nunmehr verfügen die großen Wohnungsbauvorhaben, Straßen- und Schienenprojekte, Grünlandschaften und Gewerbegebiete über eine gesetzliche Grundlage – und der Landesplanungsminister kann sich einem anderen dicken Dossier widmen: der Überarbeitung des über 20 Jahre alten Programme directeur, das gewissermaßen die Gebrauchsanweisung der Landesplanung ist.

Gleich in mehrfacher Hinsicht wählt der Grünen-Politiker dabei einen innovativen Ansatz. So geht sein Blick über die 2.586 Quadratkilometer des Großherzogtums hinaus. Claude Turmes betont die Bedeutung der Großregion und ist bestrebt, die benachbarten Gegenden mit ihrem stetig steigenden Reservoir an Pendlern - die Prognosen gehen von 301.000 in 2035 und 382.000 Grenzgängern in 2050 aus - in die landesplanerischen Überlegungen einzubeziehen. Konkret erfolgen soll dies durch die Definition sogenannter Aires fonctionnelles; das Konzept umfasst jene Grenzgemeinden, aus denen mindestens 50 Prozent der Beschäftigten ihr Geld in Luxemburg verdienen. In einer ersten Phase kann das Ministerium Interreg-Gelder über 50 Millionen Euro loseisen, um acht grenzüberschreitende Kooperationsprozesse zu initiieren.

Noch ehe Premierminister Xavier Bettel (DP) im Oktober 2021 den Klima-Bürgerrat erfindet, gibt Claude Turmes der Landesplanung eine partizipative Note. Das Biergerkommitee 2050, ein 30-köpfiges Gremium, dem fünf Grenzgänger angehören, stellt eine Schwächen/Stärken-Analyse auf und formuliert rund 44 Empfehlungen, die der Minister im Programme directeur berücksichtigen will. Die Arbeit des Biergerkommitee bettet sich ein in Luxembourg in Transition. Dieser Prozess verleiht der Landesplanung einerseits einen wissenschaftlichen Anstrich; andererseits soll er der Landesplanung einen nachhaltigen Stempel aufdrücken, hin zur Klimaneutralität.

Am deutlichsten zum Ausdruck kommt Letzteres beim Bodenverbrauch. Dieser soll laut „Programme directeur“ kontinuierlich gesenkt werden auf 0,25 Hektar pro Tag in 2035 und gar auf Null bis zur Mitte des Jahrhunderts. Möglich machen soll dies beispielsweise eine neue, multifunktionelle Gestaltung der Gewerbegebiete, weg von deren autolastiger, monothematischer Ausrichtung.

Auf der Zielgeraden der Legislaturperiode, am 21. Juni, erteilt der Ministerrat dem Programme directeur grünes Licht. Eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung spielen die Gemeinden. Geradezu beispielhaft für den großen Graben, der dabei bisweilen zwischen Papier und Praxis klafft, ist die Nordstad. Während schon Turmes-Vorvorvorgänger Michel Wolter (CSV) einst festhielt, dass diese sich neben der Hauptstadt und der Minettemetropole als eines der drei Ballungszentren der Landesplanung entwickeln soll, sind die Fusionsbestrebungen in Wirklichkeit quasi am Nullpunkt angelangt.