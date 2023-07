„Ein Weltkrieg spielt keinem in die Karten“

Wolodymir Selenskyj und seine Gattin Olena Selenska wurden zum Gipfel-Gruppenbild eingeladen - eine Einladung zum NATO-Beitritt blieb ihnen in Vilnius verwehrt. In der zweiten Reihe stehen Premier Xavier Bettel und sein Ehemann Gauthier Destenay. Foto: AFP

„Die Zukunft der Ukraine ist in der NATO. Wir bekräftigen unsere auf dem Gipfeltreffen 2008 in Bukarest eingegangene Verpflichtung, dass die Ukraine ein Mitglied der NATO wird.“ So steht es in der Gipfel-Erklärung von Vilnius. Die vom ukrainischen Präsidenten erhoffte - und eingeforderte - Beitrittseinladung ist beim NATO-Gipfel indes ausgeblieben.

Als Kompromiss einigten sich die NATO-Staaten stattdessen darauf, der Ukraine zu versprechen, vor der angestrebten Aufnahme nicht auf das übliche, zweistufige Heranführungsprogramm zu bestehen. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der Ukraine nochmals ausgebaut, unter anderem durch die Aufwertung der NATO-Ukraine-Kommission zu einem NATO-Ukraine-Rat - der am Mittwoch erstmals tagte, im Beisein von Wolodymir Selenskyj, und in dem auf Augenhöhe Schlüsselfragen der Sicherheit erörtert werden sollen.

Das Argument mit Artikel 5

Diese Unterredung sei ehrlich und offen verlaufen, resümiert Xavier Bettel (DP) das Treffen. Er habe Präsident Selenskyj nochmals den luxemburgischen Standpunkt dargelegt. „Wir zeigen uns weiterhin solidarisch mit der Ukraine und unterstützen das Land im Kampf um seine Werte, die auch unsere Werte sind.“ Eine Mitgliedschaft komme zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht infrage, da dies Artikel 5 auslösen und bedeuten würde, dass die NATO-Soldaten direkt Kriegspartei würden.

Dass Selenskyj die Heimreise ohne Beitrittseinladung antreten musste, hat mehrere Gründe. So fordern die NATO-Staaten von Kiew „zusätzliche Reformen im Bereich der Demokratie und der Sicherheit“. Daran gekoppelt ist die Voraussetzung, dass die Armee einer zivilen und demokratischen Kontrolle unterliegt.

Kopfzerbrechen bereitet darüber hinaus die territoriale Frage: Kann die Ukraine beitreten, ohne dass alle Gebietskonflikte mit Russland geregelt sind? Vor diesem Hintergrund wollen die NATO-Partner eine „unberechenbare Reaktion“ von Moskau unbedingt vermeiden. Mit Blick auf den von ihm angeführten Artikel 5 steht für Premier Bettel auch fest, dass man Russland zum jetzigen Zeitpunkt keinen Vorwand liefern soll, denn: „Ein Weltkrieg spielt keinem in die Karten.“

Erst einmal und grundsätzlich wollen die NATO-Staaten der Ukraine „so lang wie nötig“ weiter Unterstützung leisten. „Wir stehen unerschütterlich zu unserem Bekenntnis, die politische und praktische Unterstützung für die Ukraine weiter zu erhöhen, während diese ihre Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen verteidigt“, heißt es in in der Gipfelerklärung.

„Nicht auf einem Basar“

Für positive Schlagzeilen sorgte das Bündnis schon vor Gipfel-Beginn. Die Türkei gab ihre Blockadehaltung auf, sodass dem Beitritt Schwedens zur NATO nichts mehr im Weg steht. Insbesondere Gipfel-Gastgeber Litauen und seine beiden baltischen Partnerstaaten Estland und Lettland begrüßen die bevorstehende Aufnahme Schwedens. Diese sei wichtig für den Schutz und die Sicherheit der zur NATO gehörenden Ostsee-Staaten.

In Vilnius könne man spüren, wie Geografie und Geschichte den Alltag der Menschen prägen würden, geht Bettel auf das atmosphärische Umfeld in der ehemaligen Sowjet-Republik Litauen ein. Dass die Sicht auf die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine folglich eine andere sei, müsse man respektieren.

Lesen Sie auch:NATO bestätigt Luxemburgs Sonderweg

Ein anderer für das Verteidigungsbündnis willkommener Nebeneffekt des türkischen Einlenkens: Die NATO konnte, wie schon seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine Geschlossenheit demonstrieren. „Nur wenn wir zusammenhalten, können wir gemeinsam etwas bewirken“, unterstreicht der luxemburgische Regierungschef.

Vom jüngsten Erpressungsversuch des türkischen Präsidenten hält Xavier Bettel indes nicht viel: „Wir sind nicht auf einem Basar“, kommentiert er dessen Versuch, das NATO-Ticket für Schweden von einem EU-Beitritt der Türkei abhängig zu machen. „Es gelten die Kopenhagener Kriterien“, erinnert er an die Voraussetzung für die EU-Mitgliedschaft, die im Übrigen auch die Ukraine erfüllen müsse.