Ein starker Staat als Rückgrat der Kultur

Der Pavillon auf der 58. Kunstbiennale in Venedig 2019 war ein Eyecatcher, von der französischen Tageszeitung „Le Monde“ wurde er unter die „Coups de Coeurs“ gewählt. Der luxemburgisch-portugiesische Künstler Marco Godinho schichtete in „Written by Water“ Hunderte von Tagebüchern aufeinander, deren gewellte Seiten die Geschichten von Immigranten in sich trugen. Zur Vernissage in den Arsenale-Werkhallen kam Sam Tanson, damals erst kurz im Amt, im Wassertaxi angebraust. Ihr Auftreten war sympathisch, weil sie - sich wenig selbst inszenierend - ein ehrliches Interesse und eine Wertschätzung für Kunst zeigte.

Interesse für Kultur

Sam Tanson (Déi Gréng) ist beliebt in der Kulturszene. Das liegt auch daran, dass sie als Politikerin medial gut ankam – besonders in der Wochenzeitung d'Lëtzebuerger Land. Kaum jemand bestreitet, dass Tanson sich wirklich für die Belange der Kulturschaffenden interessiert.

Ihre Kulturpolitik basiert maßgeblich auf den Säulen des Kulturentwicklungsplans (KEP 2018-2028), jedenfalls so weit reale Politik den erarbeiteten Konzepten folgt. Mit Joseph („Jo“) Kox holte sie sich zu Beginn ihrer Amtszeit – sie hatte sich das Dossier hart erkämpft – den Mann als ersten Regierungsrat an die Seite, auf den der KEP zurückgeht. Im Kulturentwicklungsplan ist der Wille dokumentiert, den Kunstschaffenden optimale Rahmenbedingungen zu geben, und er ist partizipativ angelegt.

Der KEP als Dreh- und Angelpunkt

Dieses Anliegen deckt sich mit dem Wahlprogramm von Déi Gréng. Ende Juni präsentierte Sam Tanson im Trifolion in Echternach eine Zwischen-Bilanz des Kulturentwicklungsplans, aus der hervorgeht, dass zur Halbzeit des KEP rund 60 Prozent der darin festgeschriebenen Ziele erreicht wurden.

Vorläufige Erfolgs-Bilanz bei den Assises culturelles 2023 Ende Juni im Echternacher Trifolion. Foto: MCULT/Sven Becker

Rund 183 Millionen betrug der Kulturetat 2023 und stieg so unter ihrer Ägide im Vergleich zur vorangehenden Legislaturperiode um 26 Prozent (eine Erhöhung um 38 Millionen im Vergleich zu 2018) – macht damit aber immer noch weniger als ein Prozent der Staatsfinanzen aus. Zudem schloss das Kulturministerium 2023 deutlich mehr Abkommen mit Kulturakteuren ab als noch 2018: Damals unterhielt es 49 Konventionen, dieses Jahr sind es 125.

Die grüne Kulturministerin hatte es nicht leicht. In ihre Amtszeit fiel nicht nur die Neubesetzung des Direktionspostens der neuen Nationalbibliothek (BnL) auf Kirchberg, sondern auch einige Großevents, wie die umstrittene Teilnahme Luxemburgs an der Weltausstellung in Dubai und das Europäische Kulturhauptstadtjahr, Esch2022.

Großevents wie die Weltausstellung in Dubai und Esch2022

Dabei hatte es die grüne Kulturministerin nicht leicht. In ihre Amtszeit fiel nicht nur die Neubesetzung des Direktionspostens der neuen Nationalbibliothek (BnL) auf Kirchberg, wobei die zunächst designierte Kandidatin Joanne Goebbels aufgrund der persönlichen Nähe zu Tanson für Kritik sorgte, sondern auch einige Großevents, wie die umstrittene Teilnahme Luxemburgs auf der Weltausstellung in Dubai, an der das Großherzogtum mit einem halben Dutzend kritischer Künstler als Aushängeschild präsent war. Eine Skulptur des Künstlerkollektivs Richtung22, die damit gegen die Teilnahme Luxemburgs protestierten, wurde kurzerhand abgebaut und ins Foyer des Ministeriums manövriert.

Esch2022: mehr Flop als top

Auch Esch2022 sorgte für Empörung; nicht nur wurde das Duo Stroetgen/Wagner, die den Auftrag durch ihr „Bid book“ maßgeblich an Land gezogen hatten, unter zweifelhaften Begründungen abgesägt und durch Nancy Braun (derzeitige Kandidatin der DP für die Nationalwahlen) ersetzt. Die Eröffnung selbst war ein auf Medienwirksamkeit angelegter, großer Flop.

In vielen kleinteiligen Veranstaltungen wurde mit einem engagierten Team aus Arbeitskräften aus der Grenzregion versucht, Künstler aus dem Inland einzubinden. Die schwammigen Auswahlkriterien für die eingereichten Projekte gehen auf einen ehemaligen Abgeordneten der Grünen, Robert Garcia („Roga“), zurück, der das Kulturhauptstadtjahr 2007 geleitet hatte und als Brauns wichtigster Mentor galt. In Erinnerung bleiben viele kommerzielle Events, die sang- und klanglos an der Bevölkerung im Süden vorbeizogen und Esch/Alzette in der Zeitung „The Telegraph"“das Prädikat „langweiligste Kulturhauptstadt“ einbrachten.

Die grüne Ministerin hat kulturpolitisch eine Reihe von Weichen gestellt, um Veränderungen zu bewirken.

Der KEP setzt auf Partizipation des Kultursektors: Table ronde bei den Assises culturelles im Trifolion in Echternach. Foto: MCULT/Sven Becker

In die Amtszeit von Sam Tanson fiel aber auch die Covid-19-Pandemie. Kulturschaffenden wurde jedoch in dieser Zeit finanziell unter die Arme gegriffen. Verglichen mit der Situation etwa im angrenzenden Ausland, fielen Künstler in Luxemburg relativ weich.

Faire Bezahlung für Kulturschaffende

Die faire Bezahlung von Kunstschaffenden stand für Tanson oben auf der Agenda und entspricht der grünen Programmatik. Dies wurde erklärtes Vorhaben der Regierung, dem KEP und sollte schließlich im Juni 2022 durch eine „Charte de Déontologie“ zementiert werden.

Die „Charte de Déontologie“ wurde bisher von sieben staatlichen, vier öffentlichen Institutionen und 89 Kulturinstitutionen, deren Unterstützung durch eine Konvention mit dem Kulturministerium gesichert ist, und vier Gemeinden unterzeichnet.

Die darin festgeschriebenen Prinzipien wie angemessene und faire Bezahlung von Künstlern sind allerdings lediglich eine Richtschnur.

Zu größerer Sichtbarkeit von Luxemburger Künstlern im Ausland wurde schließlich die Schaffung eines Exportbüros, nach dem Vorbild eines „Arts Council“ geschaffen. Mit der Gründung von „Kultur LX“ unter der Doppelspitze Valérie Quilez/Diane Tobes wurde ein Büro etabliert, das die spartenübergreifende Bewerbung und Förderung von luxemburgischer Kultur garantieren soll. Präsenzen in Avignon (Theater), den Rencontres d’Arles (Fotografie) und auf den Buchmessen in Frankfurt am Main und Leipzig sind durch Kultur LX gewährleistet. Durch die Schaffung der Lëtzebuerger Musekspräisser und den Lëtzebuerger Theaterpräisser werden zudem national herausragende Produktionen gewürdigt.

Aufwertung von fünf Kulturinstitutionen

Die durch Gesetzesänderung erwirkte Umwandlung von fünf Kulturinstitutionen, Trois C-L, Casino, Mudam, TNL und Rotondes in „Établissements publics“ stellt nach Aussagen der Kulturministerin eine Aufwertung dieser Häuser dar, die längst eine nationale Bedeutung haben.

Ein Paradigmenwechsel wurde in Sachen Denkmalschutz durch das Gesetz vom 25. Februar 2022 in Bezug auf das kulturelle Erbe eingeleitet. Ein systematischer Schutz des baulichen Erbes, in allen Gemeinden des Landes wird den Weg ebnen für eine bessere Aufwertung des Erbes.

Aufzuholen gilt es bei der Zusammenarbeit mit den regionalen Kulturhäusern, die nach Meinung Tansons alle einen eigenen Kulturentwicklungsplan bräuchten. Auch im Bereich der Bibliotheken herrscht noch Nachholbedarf. So wurden bei der Umsetzung der Reform bisher nur 15 Prozent der im KEP formulierten Ziele erreicht.

Aufzuholen gilt es bei der Zusammenarbeit mit den regionalen Kulturhäusern und im Bereich der Bibliotheken. So wurden bei der Umsetzung der Reform der Bibliotheken bisher nur 15 Prozent der im KEP formulierten Ziele erreicht.

Sam Tanson hat in der Kulturpolitik der vergangenen fünf Jahre also einiges vorzuweisen. Die grüne Ministerin hat kulturpolitisch eine Reihe von Weichen gestellt, um Veränderungen zu bewirken. Ob der KEP, ein „work in progress“, in der Form fortgeführt werden kann und die noch fehlenden 40 Prozent erreicht werden, hängt freilich davon ab, ob Déi Gréng im Herbst genügend Wählerstimmen bekommen, um das Kulturministerium zu halten.