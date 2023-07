Ein Spickzettel für den zukünftigen Integrationsminister

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Nachdem die Chamber am Donnerstag das Gesetz über das „vivre-ensemble interculturel“ mit 57 Ja-Stimmen (allein die ADR stimmte dagegen) angenommen hat, geht das Zusammenleben nun alle etwas an. Nicht nur Nicht-Luxemburger. Neue alte Instrumente mit einer neuen Bezeichnung, die den Begriff Integration obsolet machen sollen, zeigen jedoch: Viel hat sich schlussendlich nicht geändert.

Das Gesetz geht nicht weit genug, sagt die Zivilgesellschaft. Was eine neue Regierung nun daraus lernen kann und was sie in Zukunft anpassen sollte, hat das „Luxemburger Wort“ im Gespräch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammengefasst in Form eines Spickzettels - gerichtet an den zukünftigen Integrationsminister.

Foto: Grafik: Mara Mohnen

Im ersten Absatz des ersten Gesetzentwurfs war zu Beginn die Rede von „Zielen“ des vivre-ensemble. Diverse Gutachten, unter anderem das des Staatsrats, pochten allerdings darauf, den Begriff durch „Definition“ zu ersetzen. Der Grund dafür: Ziele hinsichtlich der neuen Gesetzgebung werden im Absatz eben nicht festgelegt. Sondern eine vom Staatsrat als „vage“ beschriebene Definition von Zusammenleben aufgezählt.

Und so bleibt das neue Gesetz ziellos. Die Caritas, unter anderem, bemängelt, dass ohne Ziele auch nicht der Einfluss dieses Gesetzes auf die Bekämpfung von sozialen Ungerechtigkeiten oder Diskriminierung gemessen werden kann. Kurz: Ohne Ziele kann nicht festgestellt werden, ob das Gesetz seinen Zweck erfüllt, das Zusammenleben zu fördern.

Foto: Grafik: Mara Mohnen

Das neue Gesetz über das Zusammenleben thematisiert Integrationsmaßnahmen und den interkulturellen Dialog - ein transversaler Einsatz fehlt jedoch gänzlich. Die Grundprobleme, mit denen Menschen, die nach Luxemburg ziehen, konfrontiert werden, wie eine Wohnung finden, oder Kinder, die länger in Integrationsklassen verweilen als eigentlich erlaubt oder eine Aufenthaltsgenehmigung erlangen, finden darin kein Echo.

Dass Zusammenleben auch dadurch gefördert wird, dass zum Beispiel Antragsteller auf internationalen Schutz nicht sechs Monate nach ihrem positiven Bescheid auf eine Arbeit warten müssen oder im Durchschnitt fast 600 Tage in Aufnahmestrukturen verweilen, wird in dem Gesetz nicht erkennbar. Und Probleme nicht wahrgenommen, die jedoch keine Sprachkurse oder Infoveranstaltungen lösen können.

Lesen Sie auch:"Wenn jemand auch nur ‚Moien‘ sagt, gibt er sich Mühe"

Foto: Grafik: Mara Mohnen

Die Namen haben sich geändert, der Ansatz bleibt gleich. Aus den Commissions consultatives communales d'intégration werden unter anderem Commissions communales du vivre-ensemble interculturel. Sie bleiben allerdings weiterhin bloße konsultative Organe.

Nicht unlängst hatte die ASTI vor den Gemeindewahlen noch gefordert, die Gemeindegremien für Nicht-Luxemburger zu öffnen, statt an den Integrationskommissionen festzuhalten. Organe, die für die Gemeinden nur fakultativ sind. Wie gefragt sie in der Vergangenheit unter den Gemeinden waren, veranschaulicht eine Studie der OECD aus dem Jahr 2021 über das Luxemburger Integrationssystem: Darin steht, dass zu dem Zeitpunkt nur 20 Gemeinden von 102 über eine solche Kommission verfügten.

Lesen Sie auch:Das Zusammenleben soll die Integration ersetzen

Ziel der Öffnung der Gemeindegremien für Nicht-Luxemburger könnte sein, die demografische Realität widerzuspiegeln. Während über konsultative Organe meist hinweggesehen wird, hätten auch Nicht-Luxemburger dadurch bei der Gestaltung des Zusammenlebens in ihrer Gemeinde ein Wort mitzureden.

Foto: Grafil: Mara Mohnen

Hier wiederum wurde die Begrifflichkeit angepasst. Aus dem Contrat d'accueil et d'intégration wird der Pacte cityoen du vivre-ensemble interculturel. Die Neuheit: Alle können ihn unterschreiben - unabhängig davon, ob Grenzgänger, Nicht-Luxemburger oder Luxemburger. Und von den verschiedenen Modulen profitieren.

Die Inhalte: Luxemburger Geschichte, Geografie, das politische System, Alltag in Luxemburg - Themen, die Luxemburger wohl wenig ansprechen werden. Und die Öffnung des Pacte citoyen damit obsolet macht. Eine Anpassung der Inhalte oder eine etwaige Plattform, um den tatsächlichen interkulturellen Austausch zu ermöglichen, muss her, wenn der Pacte citoyen sein Ziel erfüllen will, Luxemburger und Nicht-Luxemburger am Zusammenleben partizipieren zu lassen.

Lesen Sie auch:„Luxemburg ist ein Migrationsland!“

Foto: Grafik: Mara Mohnen

Als das Gesetz in den Kinderschuhen steckte, war noch alles gut. Die Vor-Konsultationen mit den wichtigsten Akteuren des Zusammenlebens, den Gemeinden, dem Ausländerrat und der Zivilgesellschaft, wurde von selbigen begrüßt. Die Pandemie habe allerdings dem partizipativen Prozess den Wind aus den Segeln genommen, monieren sie. Nachdem verschiedene Gutachten an das Ministerium übermittelt wurden, habe es keine größere Debatte gegeben, um die notwendigen Anpassungen durchzuführen.

Ein öffentlicher Konsultationsprozess, bei dem die Bürger miteinbezogen wurden, fehlte ebenso. Und das, obwohl das Gesetz auch Luxemburger stärker in die Pflicht nimmt, sich am Zusammenleben zu beteiligen. Dass der Text nun erst in der vorletzten Plenarsitzung vor der Sommerpause verabschiedet wird, ist ein weiteres Signal, dass der Text überhastet in der Chamber durchgewunken wird, bemängelt die Zivilgesellschaft.