DP-Spitzenkandidaten für die Chamberwahlen 2023 stehen fest

In allen vier Bezirken stehen die Kandidaten für die Wahlen im Oktober fest. Dabei führen Xavier Bettel und Yuriko Backes die Liste im Zentrum an.

Am Freitagabend hat das Comité directeur der DP Premierminister Xavier Bettel als nationalen Spitzenkandidaten sowie die Spitzenkandidaten aus den vier Wahlbezirken für die Parlamentswahlen vom 8. Oktober 2023 einstimmig angenommen. In allen vier Bezirken tritt die Partei jeweils mit einer Doppelspitze an.



Im Zentrum bilden Premierminister Xavier Bettel und Finanzministerin Yuriko Backes das Führungsduo. Im Süden sind es der Bildungsminister Claude Meisch und der neue Familienminister Max Hahn. Im Norden werden Kammerpräsident Fernand Etgen und Marc Hansen, der Minister für den öffentlichen Dienst, an erster und zweiter Stelle stehen. Im Osten wird die Liste vom Mittelstandsminister und Parteivorsitzenden Lex Delles sowie der DP-Generalsekretärin und Abgeordneten Carole Hartmann angeführt.

Die vollständigen DP-Listen werden am 15. Juli vorgestellt. Zuvor kommen die Liberalen am Samstag in Roodt/Syr zu einem Parteikongress zusammen.