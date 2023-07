DP: Mehr Spielraum war nicht

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Wir bedauern, dass wir keine steuerpolitischen Erleichterungen durchsetzen konnten“, sagte der liberale Fraktionspräsident Gilles Baum am Montag auf der traditionellen Abschlusspressekonferenz vor den großen Sommerferien mit anschließendem Essen. Die DP hatte die Medienvertreter in das Restaurant Um Plateau im hauptstädtischen Grund eingeladen.

Der öffentliche Gratis-Transport hat international für einen erhöhten Bekanntheitsgrad Luxemburgs gesorgt. Gilles Baum DP-Fraktionspräsident

Baum hatte auch eine Erklärung parat, warum dieses wesentliche Wahlversprechen der Liberalen auf der Strecke geblieben sei: Rund drei Milliarden Euro ungeplante Ausgaben, um die Energiekrise aufzufangen, nachdem mit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine die Kosten für Energie durch die Decke gegangen waren. Dann noch einmal drei Milliarden Euro für Staatshilfen, wie der Sonder-Elternurlaub und das Kurzarbeitergeld, im Kontext der Coronakrise. Es sei „finanziell kein Spielraum drin gewesen“, so der DP-Abgeordnete. Die Maßnahmen seien aber richtig und wichtig gewesen, um die Kaufkraft der Haushalte zu erhalten.

Steuerreform, um nicht ein Familienmodell zu bevorzugen

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, deshalb haben die Liberalen die Steuerreform kurze Hand ins DP-Wahlprogramm geschrieben und auf die nächste Legislatur verschoben – sollten sie dann noch Mitglied einer Regierung sein. Nacheinander sollen sie dann kommen – und zwar so, „dass nicht ein Familienmodell gegenüber anderen bevorzugt wird“, so Gilles Baum.

Lesen Sie auch:Corinne Cahen und ihr Kampf um das politische Überleben

Sich selbst stellten die DP-Abgeordneten für ihren Rückblick auf die Legislaturperiode eine gute Note aus: Neben einem erfolgreichen Krisenmanagement seien wichtige Projekte umgesetzt worden, allen voran der öffentliche Gratis-Transport, der „international für einen erhöhten Bekanntheitsgrad Luxemburgs gesorgt habe“, aber auch die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen zu öffentlichen Gebäuden.

Im Bereich Bildung und Erziehung sei „extrem viel“ geschehen, so Baum weiter – allerdings ohne etwa näher auf die Kritik von Gewerkschaftsseite zur auf 18 Jahre verlängerten Schulpflicht einzugehen. Die Lehrergewerkschaft Feduse hatte nach dem Votum im Parlament vergangene Woche per Pressemitteilung kritisiert, die DP mit Bildungsminister Claude Meisch habe sich über die vielfach geäußerte Kritik, vonseiten der Schüler und der Berufskammern, hinweggesetzt.

DP-Gesetzesvorhaben auf der Schlussgeraden

Wie so oft am Ende einer Legislatur kommt es dieser Tage zu einem regelrechten Endspurt in der Chamber. Das Parlament hat eigens seine Sitzungsdauer um eine Woche verlängert, um den Berg an Gesetzesvorhaben noch abarbeiten zu können: 92 Entwürfe habe man auf eine Liste der Dringlichkeiten gesetzt, die meisten davon seien durch, betonte Gilles Baum. Einige Großprojekte, über die die Abgeordneten noch diskutieren und abstimmen müssen, stehen für diese Abschlusswoche an, wie das Gesetz zur Justizdatenbank Jucha (am Mittwoch), das Armeegesetz (Donnerstag) oder aber zu den Polizei-Bodycams (Dienstag).

Lesen Sie auch:Das Zusammenleben soll die Integration ersetzen

Auf der Liste des frisch gebackenen Familienministers Max Hahn stehen des Weiteren das Integrationsgesetz am Donnerstag (vivre ensemble), wozu heute der Abschlussbericht im Familienausschuss verabschiedet wurde – sowie das Gesetz zur Qualitätssicherung in den Altersheimen: Das hatte dreimal überarbeitet werden müssen, nachdem der Staatsrat vieles zu bemängeln hatte – und soll nun ebenfalls am Donnerstag im Plenum diskutiert werden.

Lesen Sie auch:Bettel: Kaufkraft als oberste Priorität

Ab Februar 2022 sei das Parlament „in den Covid-19-Krisenmodus gewechselt“, so Baum, der daran erinnert, wie viele Gelder für die Krisenbewältigung in die Hand genommen wurde. Als wesentlichen Erfolg beanspruchen die Liberalen die Ergebnisse der drei Tripartite vom Frühjahr und Herbst 2022 sowie Frühjahr 2023 für sich, die die Blau-Rot-Grüne-Koalition in den vergangenen zwei Jahren einberufen hatte. Für ihren Wahlkampf wollen die Liberalen die Kaufkraft und die Wohnungsbaupolitik als Prioritäten setzen.