DP: "Gesetz zu Spitalantennen ist eine verpasste Chance"

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Das Gesetz über die ambulanten Krankenhausstrukturen hat in den vergangenen Monaten die Gemüter erhitzt. Die Ärztevereinigung AMMD und das Collège médical hatten in ihren Gutachten klar gemacht, dass sie mit dem Gesetz nicht einverstanden sein können, weil es die freie Berufsausübung der Ärzte einschränke und damit gegen die Verfassung verstoße.

Die CSV und andere Oppositionsparteien sind gegen das Gesetz und stehen hinter den Ärzten - auch die DP. Das haben die Liberalen immer wieder offen zum Ausdruck gebracht. Dennoch hat die Fraktion am Donnerstag für das Gesetz gestimmt - auf Druck von Premierminister Xavier Bettel, dem der Koalitionsfrieden wichtiger sei, und der von seiner Fraktion Gefolgschaft eingefordert habe, wie es aus DP-Kreisen heißt.

Wie bei der DP aus einem Nein ein Ja wird

Die gesundheitspolitische Sprecherin der DP, Carole Hartmann, hat die Argumente ihrer Fraktion gegen das Gesetz deutlich zum Ausdruck gebracht, zugleich aber auf Mittel zurückgegriffen, um das Ja der liberalen Fraktion zum Gesetz zu rechtfertigen - unter anderem in Form einer Motion mit Auflagen an die Regierung.

Lesen Sie auch:Ambulante Strukturen: Lenert kassiert Schlappe vom Staatsrat

Worum geht es? Mit dem Gesetz wird die Möglichkeit geschaffen, zusätzliche Strukuren außerhalb der Spitäler zu schaffen, mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung zu dezentralisieren und zu verbessern. Die LSAP besteht darauf, dass diese Strukturen, in denen schwere und teure medizinische Geräte wie IRM, Scanner oder Mammographie eingesetzt werden, als Spitalantennen funktionieren und somit der Kontrolle der Spitäler unterstehen. Die Inbetriebnahme solcher Geräte durch freischaffende Ärzte bleibt verboten.

Angriff auf die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit

Die Ärzte sehen das als Angriff auf ihre verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit und werden in ihrer Sichtweise vom Staatsrat unterstützt. Dieser hatte in seinem ersten Gutachten darauf hingewiesen, dass die Regierung keine Argumente liefert, die eine Einschränkung der Berufsfreiheit rechtfertigen. Doch auch die nachgelieferten Argumente der Regierung haben den Staatsrat nicht überzeugt.

Lesen Sie auch:Weg ist frei für Spital-Antennen mit IRM und Co

Die Hohe Körperschaft hat in ihrem zweiten Gutachten darauf hingewiesen, dass, sollte das Gesetz vor Gericht angefochten werden, gute Chancen bestehen, dass die Richter es als verfassungswidrig erklären. Dennoch hat der Staatsrat grünes Licht gegeben, indem er davon absah, dem Gesetz keine Dispens des zweiten Votums zu erteilen.

LSAP warnt vor Kommerzialisierung der Medizin

Die Abgeordneten der Opposition und der DP haben in ihren Ausführungen mehrfach auf die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes hingewiesen. Doch für die LSAP war das kein Thema.

Wir können uns keine Konkurrenz leisten. Mars Di Bartolomeo LSAP-Berichterstatter

Berichterstatter Mars Di Bartolomeo (LSAP) erklärte, mit dem Gesetz werde sichergestellt, dass jeder Zugang zu den mit öffentlichen Geldern finanzierten Strukuren hat, dass sie dort entstehen, wo sie Sinn machen und nicht, wo sie am meisten Geld einbringen und dass für das Personal in den Krankenhäusern und den Strukturen dieselben Arbeitsbedingungen gelten. "Wir können uns keine Konkurrenz leisten", so Di Bartolomeo. Mit der Begrenzung beim Betrieb von schwerem medizinischem Gerät wolle man eine "Kommerzialisierung der Medizin" und die Entstehung einer Zwei-Klassen-Medizin verhindern.

Wenn das Gesetz von den Gerichten gekippt wird, wird das problematische Konsequenzen für unser Gesundheitssystem haben. Claude Wiseler CSV-Abgeordneter

Die Zwei-Klassen-Medizin sei längst Realität, meinte hingegen Claude Wiseler (CSV), der der Regierung vorhielt, in den vergangenen zehn Jahren in der Gesundheitspolitik nicht vorangekommen zu sein und nun zu versuchen, in letzter Sekunde eine Reihe von Gesetzen in einem "unüberlegten Aktionismus" durchzuboxen.

Lesen Sie auch:CSV appelliert an DP, nicht für das IRM-Gesetz zu stimmen

Neben der inhaltlichen Kritik, dass der Text die Entwicklung der Privatmedizin verhindere und weder die Krankenhäuser noch die Patienten entlaste, führte Wiseler die juristischen Probleme in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit des Textes an. "Wenn das Gesetz von den Gerichten gekippt wird, wird das problematische Konsequenzen für unser Gesundheitssystem haben", warnte der CSV-Abgeordnete und forderte die DP dazu auf, gegen das Gesetz zu stimmen.

"Erster Schritt weg von der Zwei-Klassen-Medizin"

Diesen Wunsch erfüllte die DP der größten Oppositionspartei allerdings nicht, obwohl Carole Hartmann ausführlich darlegte, warum die Liberalen das Gesetz für eine "verpasste Chance" halten. Hartmann führte zwei Argumente als Rechtfertigung für das Ja ihrer Fraktion an.

Positiv am Gesetz sei, "dass es zu einer Dezentralisierung der medizinischen Versorgung kommt, wie wir sie lange gefordert haben". Das sei im Sinn der Patienten, vor allem in den ländlichen Regionen und "ein erster Schritt weg von der Zwei-Klassen-Medizin". Ein anderer Grund ist das "auf unser Drängen" eingeführte Initiativrecht für Ärzte, dezentrale Strukturen zu schaffen. Dies erfordert allerdings, dass ein Spital sich zu einer Zusammenarbeit bereit erklärt.

Das Intiativrecht steht im Kommentar zu den Gesetzesartikeln, aber nicht explizit im Gesetz. Deshalb forderte die DP die Regierung in ihrer Motion dazu auf, das Initiativrecht nicht nur zu gewähren, sondern es aktiv zu fördern, "damit die im Commentaire des articles zum Ausdruck gebrachte Absicht keine leeren Worte bleiben".

Argumente der LSAP für das Krankenhausmonopol

Ansonsten zeigte sich die DP enttäuscht vom Gesetz und bedauerte, dass sich am System fundamental nichts ändere, "die Krankenhäuser behalten die Kontrolle", so Hartmann. Die Hauptargumente der LSAP-Gesundheitsministerin Paulette Lenert für das Krankenhausmonopol sind einerseits finanzieller Natur. Sie befürchtet, dass die Liberalisierung zu einer finanziellen Überbelastung führen wird.

Hartmann stellte diese Behauptung infrage und beanstandete, dass die Finanzierungsfrage nicht grundlegender diskutiert worden sei. Zudem erinnerte sie an die Cour des comptes, die 2019 in einem Sonderbericht die Intransparenz der Krankenhausbudgets kritisiert hatte. "Wenn man nicht weiß, wofür die Gelder im Detail verwendet werden, ist es schwierig, Optimierungen vorzunehmen", so Hartmann.

Am System ändert sich fundamental nichts, die Krankenhäuser behalten die Kontrolle. Carole Hartmann DP-Abgeordnete

Die zweite Befürchtung der LSAP: Das Personal aus den Krankenhäusern könnte in die Strukturen abwandern, wenn dort angenehmere Arbeitsbedingungen herrschen, und den Krankenhausbetrieb gefährden. Die Angst sei nachvollziehbar, meinte Hartann, "aber kein Grund, den Ausbau der außerklinischen Versorgung auszubremsen". Es gehe nicht um Konkurrenz, sondern um "einen schnellen Zugang zur bestmöglichen Patientenversorgung".

Die DP-Abgeordnete teilte die Ansicht der CSV, dass man sich mitten in einer Zwei-Klassen-Medizin befinde. "Wer Geld hat, geht ins Ausland. Wer Kontakte hat, bekommt auch hierzulande schnell einen Termin, selbst wenn es bedeutet, sich vorzudrängen", so Hartmann.

Mammographie in Arztpraxen erlauben

Die DP-Abgeordnete bestand darauf, dass weiter an einer "richtigen" Reform der außerklinischen Versorgung gerabeitet und die Begrenzung schwerer Geräte aufgehoben wird. Deshalb die Verpflichtung in der Motion, nach zwei Jahren eine Evaluierung des Gesetzes vorzunehmen und dem Parlament vorzustellen.

Eine weitere Forderung: die Mammografie so schnell wie möglich aus der Liste der den Krankenhäusern vorbehaltenen schweren Geräte streichen und sie in Arztpraxen erlauben. Weiter fordert die DP, den Gesetzentwurf, der den Zusammenschluss von Ärzten in Gesellschaften regeln soll, so schnell wie möglich zu finalisieren. Er sei eine wichtige Ergänzung zu den ambulanten Strukturen.

Das Gesetz wurde mit den 31 Stimmen der Mehrheitsparteien gegen 27 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen (Déi Lénk) verabschiedet. Die Motion erhielt 33 Ja-Stimmen (DP, LSAP, Grüne, Piraten), Déi Lénk stimmten gegen die Motion, die übrigen Oppositionsabgeordneten enthielten sich.