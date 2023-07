Digitalisierung mit Hindernissen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Bei Digitalisierung und e-Government hat es Luxemburg im EU-Ranking in die Top-Drei geschafft. Eigentlich ein Erfolg, wenn da nicht das Thema „digitale Inklusion“ wäre. Erschwerend hinzu kommt die sozio-demografische Entwicklung des Landes. Fragen, wie es tatsächlich um die digitale Inklusion hierzulande bestellt ist und wie sie verbessert werden kann, drängen sich auf.

Kürzlich feierte Herr B. seinen 85. Geburtstag. Es war ein schönes Fest inmitten von Freunden und Verwandten. Vor allem mit Rückblick auf die Pandemie. Herr B. und seine Ehefrau hatten die Wohnung zu jener Zeit nur zum Einkaufen oder für Arztbesuche verlassen, waren monatelang isoliert. Einzige Besucher waren ihr Sohn, die beiden Enkelkinder und eine Nachbarin.

Mit fortschreitendem Alter macht dem pensionierten Lehrer inzwischen die Verschlechterung seines Augenlichts zu schaffen. Deshalb hat er beschlossen, ab Herbst nicht mehr Auto zu fahren. Als problematisch erweist sich auch das Ausfüllen von Formularen und Überweisungsvordrucken. Kürzlich überwies er einem Arzt 4.900 Euro statt 49,00 Euro.

Lesen Sie auch:Handyverbot: Medienkonsum im Mittelpunkt der Diskussion

Sein Sohn hat nun eine Vollmacht für alle Bankkonten und kümmert sich um die Überweisungen – online, wie das heutzutage üblich ist.

Einen Computer hat Herr B. nie besessen. Mit einem Handy weiß er auch nicht umzugehen. „Eigentlich bin ich von der modernen Welt abgeschnitten“, sagt er missmutig. Seine Ehefrau kommt zwar einigermaßen mit dem Handy klar, aber Online-Banking kommt für die 78-Jährige nicht in Frage. Sie hat sich noch nie um die Finanzen gekümmert.

Rein statistisch gesehen, zählt Luxemburg immer mehr Menschen, die in die Altersklasse „Drittes Alter“ einzuordnen sind. Laut Statec waren das zum 1. Januar 2023 136.374 Personen bei einer Gesamtbevölkerung von 660.809 Einwohnern – etwas mehr als 20 Prozent. Durch hohe Lebensqualität und bessere medizinische Versorgung steigt die Lebenserwartung.

Wir werden also immer älter. Parallel ist Luxemburg dabei, sich zu einer hoch technologisierten Gesellschaft zu entwickeln, in der die Digitalisierung immer mehr Einfluss erhält und mit großen – für viele mit zu großen - Schritten voranschreitet. Wie eingangs erwähnt, hat Luxemburg es bei Digitalisierung und e-Government auf EU-Ebene in die Top-Drei geschafft. Spitzenreiter ist der Inselstaat Malta, gefolgt von Estland, Luxemburg, Island, den Niederlanden, Dänemark und Litauen, wie der Studie „Benchmark für elektronische Behördendienste“ (1) der Europäischen Kommission zu entnehmen ist. Es wird verglichen, wie Regierungen europaweit digitale öffentliche Dienste und Leistungen erbringen.

Lesen Sie auch:Wer hat Zugang zur elektronischen Patientenakte?

Durch die Pandemie und die damit verbundenen Herausforderungen wurde die Digitalisierung bekanntermaßen beschleunigt. Auf behördlicher Ebene (kommunal wie national), aber auch im Banken- und Versicherungswesen sowie im medizinischen Bereich.

Im Rahmen der Studie hat die Europäische Kommission Empfehlungen formuliert: sicherstellen, dass Menschen mit geringeren digitalen Kompetenzen oder Menschen mit Behinderungen nicht außen vorbleiben; den Zugang zu elektronischen Behördendiensten so einfach wie möglich gestalten; einen guten Austausch zwischen den Behörden gewährleisten. Weitere Empfehlungen sind maximale Transparenz, offene Kommunikation und Zugriffsmöglichkeiten aus dem Ausland.

Digitale Kluft vermeiden

Zurück zur Platzierung Luxemburgs: Mit dem Schaffen eines Digitalisierungsministeriums hat die aktuelle Regierung die Zeichen der Zeit erkannt. Der Digitalisierung wurde auch im Koalitionsabkommen Rechnung getragen (2). Dort heißt es unter anderem, dass diese Entwicklung die ganze Gesellschaft betrifft und zugleich Chancen und Risiken für die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Bürger im Allgemeinen birgt.

Erwähnt wird auch das Thema digitale Inklusion. In dem Zusammenhang wurde seitens der Regierung ein Aktionsplan ausgearbeitet, der dazu beitragen soll, einer digitalen Kluft, die die Gesellschaft spaltet, entgegenzuwirken. Der Fokus wird dabei insbesondere auf das Dritte Alter gelegt: Weiterbildung von Senioren im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien, Schaffen von seniorenfreundlichen Plattformen und Förderung der Vernetzung. Zudem sollen Menschen ohne Internetzugang, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, weiterhin alle Behördengänge auf analogem Weg erledigen können.

Es reicht nicht, einen Nationalen Tag der digitalen Inklusion zu organisieren und Vereinbarungen mit Organisationen abzuschließen, die sich die Digitalisierung von älteren Mitbürgern ans Revers geheftet haben.

Die Zeichen der Zeit erkannt? Auf dem Papier klingt das alles schön und gut. Doch was sind denn nun die Probleme, die auf unsere älteren Mitbürger mit fortschreitender Digitalisierung zukommen? Viele fühlen sich ausgegrenzt und hilflos und hatten schon vor der Digitalisierung erhebliche Probleme, sich im Behördendschungel zurecht zu finden: Smartphone, Tablet, Internet, Online-Banking, Logins und Passwörter und Internet-Sicherheit.

Es reicht nicht, einen Nationalen Tag der digitalen Inklusion zu organisieren und Vereinbarungen mit Organisationen abzuschließen, die sich die Digitalisierung von älteren Mitbürgern ans Revers geheftet haben. Es geht vielmehr darum, zunächst die Zielgruppe zu identifizieren und zu helfen, bestehende Berührungsängste zu überwinden. Auf ihrem Weg hin zu mehr Digitalisierung sollten die visierten Bürger zunächst begleitet, dann Schritt für Schritt fit gemacht werden. Neben der Angst, etwas falsch zu machen, erweisen sich auch körperliche Beeinträchtigungen, die das Bedienen eines Handys oder einer Tastatur erschweren, als problematisch. Schmerzende Hände und unbewegliche Finger etwa. Oder Beeinträchtigungen bei der Sicht. Dann ist da das leidige Vergessen der Passwörter.

Kampagne „Digitale Inklusion für Senioren“

Abhilfe schaffen könnte eine landesweite Kampagne „Digitale Inklusion für Senioren“, in die die Gemeinden eng eingebunden sind. Die Kommunen stehen mit ihren Bürgern in teils engem Kontakt. Speziell im ländlichen Raum. Über die Gemeinden erreicht man die älteren Mitbürger am besten. Wichtig ist aber auch das Einbeziehen der Grund- und Sekundarschulen. Großeltern haben Enkelkinder. Und die gilt es für deren digitales Fitwerden zu schulen.

Probleme bereitet auch die Tatsache, dass der Anteil der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen im Jahr 2020 bei rund 20,9 Prozent lag (3). Tendenz steigend.

Zurück zu Herrn B. und dessen Geburtstagsfeier. Nachdem ein Fotograf ein Gruppenbild von allen Gästen und eine Reihe von Schnappschüssen gemacht hatte, tauchte auch das Thema Digitalisierung beim Schwelgen in alten Erinnerungen plötzlich auf. Der Fotograf wollte eine Liste erstellen mit den E-Mail-Adressen für das Versenden der Fotos. Ein Großteil der Gäste hat aber keine E-Mail-Adresse. Und auch keinen Computer.

Lesen Sie auch:Über das Älterwerden und die Wahrung der Selbstständigkeit

Ungeachtet dessen schlug eine alte Bekannte der Ehefrau von Herrn B. vor, dieser demnächst zu zeigen, wie Kurznachrichten geschrieben und verschickt werden. Kürzlich hatte sie nämlich einen Kurs, den ihre Gemeinde zusammen mit der Kommission für das Dritte Alter organisiert hatte, besucht: „Endlich weiß ich, wie das geht. Es ist ganz einfach, aber erst muss man seine Angst, etwas falsch zu machen, überwinden …“

* Marc Spautz ist CSV-Abgeordneter.

(1) https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/library/egovernment-benchmark-2022

(2) Siehe unter Accord de coalition 2018-2023 S. 12-14

(3) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/763044/umfrage/anteil-von-armut-oder-sozialer-ausgrenzung-bedrohter-in-luxemburg/