Diese Erkenntnisse liefern die Listen

Die ersten wichtigen Hürden hin zu den Parlamentswahlen sind genommen: Am Mittwoch war Stichtag für die Hinterlegung der Kandidatenlisten und am Donnerstag wurden die Listennummern für die Wahlzettel und -plakate vergeben. Blickt man auf die Anzahl der Listen, dann fühlen sich viele berufen, nach dem 8. Oktober in der Abgeordnetenkammer zu sitzen. Das ist eine der ersten Erkenntnisse.

Drei neue Bewegungen unter den Bewerbern

Mit Fokus, Fräiheet und Volt treten drei neue Bewegungen an, Fokus und Fräiheet haben es sogar geschafft, in allen vier Bezirken komplette Listen aufzustellen, und das teilweise in Rekordzeit. Déi Konservativ, die 2018 lediglich im Süden antraten, bieten diesmal auch eine Liste im Norden an. Die Kommunisten hingegen sind im Ösling nicht mehr vertreten und gegenüber 2018 ist Demokratie – die Bewegung war im Süden und Zentrum dabei - von der Bildfläche verschwunden. Ihre einstige Spitzenkandidatin, Sonja Holper, hat sich Fräiheet angeschlossen.

Kein nationaler Spitzenkandidat im Norden

Fast könnte man meinen, dass Paulette Lenert (LSAP) dem direkten Vergleich mit Xavier Bettel (DP), Luc Frieden (CSV) und Sam Tanson (Déi Gréng) aus dem Weg geht. Das Spitzenkandidaten-Trio tritt im Zentrum an und ihre Anzahl an persönlichen Stimmen wird am 8. Oktober offenbaren, wer in puncto Popularität bei den Wählern die Nase vorn hat. Bei der jüngsten Politmonitor-Umfrage war es der DP-Premierminister.

Paulette Lenert tritt in ihrem Heimatbezirk an der Mosel an, mit dem Ziel, einen zweiten Sitz für die Sozialisten zu gewinnen – was seit 1994 nicht mehr der Fall war und was in etwa eine Verdoppelung des Ergebnisses aus 2018 voraussetzt. Bei den in der Chamber vertretenen Parteien geht für die ADR mit Fred Keup der nationale Spitzenkandidat im Süden an den Start; Pirat Sven Clement kandidiert ebenfalls im Zentrum.

Eigenartige Interpretation der Doppelspitzen

Doppelspitzen wurden einst mit der Zielsetzung erfunden, um die Parität der Geschlechter zu gewährleisten beziehungsweise zu fördern. Die Grünen praktizieren das Modell seit vielen Jahren, CSV und LSAP haben es zuletzt für sich entdeckt und ihre Parteispitze paritätisch besetzt.

Für die Chamberwahlen indes warten CSV und DP mit einer eher eigenartigen Interpretation auf: Vier ihrer regionalen Doppelspitzen sind reine Männersache. Bei den Liberalen das Duo Fernand Etgen und Marc Hansen im Norden und das Duo Max Hahn und Claude Meisch im Süden; bei den Christlich-Sozialen die Paarungen Georges Mischo und Gilles Roth im Süden sowie Léon Gloden und Max Hengel im Osten. Dort hätte man sich auch eine rein weibliche CSV-Doppelspitze vorstellen können, sozusagen als Ausgleich zum Männerduo im Minette: Octavie Modert und Stéphanie Weydert.

Die Doppelmandate bleiben erhalten

57 der 60 Abgeordneten kandidieren für ein weiteres Mandat. Während Ali Kaes auf der Nord-Liste der CSV nicht mehr berücksichtigt wurde, wollen sich Nathalie Oberweis (Déi Lénk) als Gemeinderatsmitglied in der Hauptstadt und Jean-Marie Halsdorf (CSV) als Bürgermeister in Petingen ganz auf ihre kommunalpolitische Aufgabe konzentrieren. 44 der 57 Abgeordneten-Kandidaten, darunter elf Bürgermeister, werden nach dem 8. Oktober den Spagat zwischen National- und Kommunalpolitik schaffen müssen – vorausgesetzt, sie werden wiedergewählt. Das Aus der Doppelmandate ist, allen anderslautenden Bekundungen von Parteien und Politikern zum Trotz, (noch) nicht in Sicht.

Die Ärzte sind die neuen Promis

Wurden bei früheren Chamberwahlen bekannte Gesichter aus Kultur, Sport und Medien von den Parteien gerne als Stimmenmagnet verpflichtet, so hält sich der Promi-Faktor 2023 in Grenzen. Nur die DP bietet mit Tennisspielerin Mandy Minella (Süden) und Schwimmer Raphaël Stacchiotti (Zentrum) zwei erfolgreiche Ex-Sportler auf.

Dafür ist der Gesundheitsbereich diesmal gut vertreten, was im Fall von Jean-Claude Schmit (LSAP, Zentrum), der als Direktor der Santé seine Ministerin Paulette Lenert durch die Pandemie leitete, und von Infektiologe Gérard Schockmel (DP, Zentrum) in erster Linie ihrer Bekanntheit infolge der Corona-Krise geschuldet ist. Mit Romain Nati (LSAP, Zentrum) und Jean-Marc Cloos (Déi Gréng, Zentrum) kandidieren zudem zwei Spital-Leiter und bei der CSV mit Alain De Bourcy (Zentrum) der Präsident des Apothekerverbandes.

Wohnort bedeutet nicht Wahlbezirk

Anders als für die Kommunalwahlen gibt es keine Residenzklausel, das heißt, man muss nicht in dem Bezirk kandidieren, in dem man wohnt beziehungsweise seinen Wohnsitz hat. Insbesondere die kleinen und neuen Parteien nutzen diesen Passus bei ihrer Listenaufstellung und betreiben damit quasi indirekt Werbung für einen einzigen Wahlbezirk.

Aber auch die etablierten Parteien greifen auf diese Möglichkeit zurück, beispielsweise die LSAP mit Francine Closener und Déi Gréng mit Djuna Bernard: Bei den Kommunalwahlen traten beide Partei-Co-Vorsitzende in Mamer an, nun bestreiten sie im Zentrum die Chamberwahlen für ihre Partei.