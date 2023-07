Die Tonne CO2 wird teurer

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Wie im überarbeiteten Klima- und Energieplan (PNEC) vorgesehen, wird die CO2-Steuer bis 2026 kontinuierlich angehoben - je fünf Euro die Tonne -, um in drei Jahren 45 Euro zu betragen. Die entsprechenden gesetzlichen Anpassungen hat der Ministerrat am Freitag verabschiedet.

Die CO2-Steuer wurde 2021 mit einem Wert von 20 Euro je Tonne eingeführt und damals mit einem sozialen Ausgleich für einkommensschwache Bürger versehen. Dieser soziale Ausgleich in Form eines Steuerkredites wird zum 1. Januar 2024 nach oben angepasst, auf maximal 168 Euro ab einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro; danach sinkt der Kredit bis zur Einkommensgrenze von 80.000 Euro auf Null. Ursprünglich betrug der Steuerkredit 96 Euro und wurde im März 2023 im Zuge der Tripartite-Beschlüsse ein erstes Mal um 48 Euro angehoben, auf 144 Euro.

Luxemburg seit 2020 in der Klimaspur

Die CO2-Steuer soll mit dazu beitragen, dass Luxemburg seine Klimaziele erreicht; am Freitag konnte die Regierung mitteilen, dass dies 2022 nach 2021 und 2020 zum dritten Mal in Folge der Fall war. Bis 2030 will Luxemburg seine Emissionen um 55 Prozent reduzieren (gemessen an 2005), einen Anteil von 37 Prozent bei den erneuerbaren Energien und eine Energieeffizienz von 44 Prozent erreichen.

Lesen Sie auch:CO₂-Bilanz: Luxemburg erreicht zum dritten Mal hintereinander sein Ziel

Ein wichtiges Instrument auf dem Weg dahin ist der PNEC, der nun von der EU-Kommission begutachtet wird. Darin sind 201 Massnahmen enthalten, unter anderem einige Vorschläge des von Premierminister Xavier Bettel (DP) ins Leben gerufenen Klima-Bürgerrates.

Was die budgetäre Bedeutung der CO2-Steuer betrifft, so sollen Benzin und Diesel um 1,1 Cent beziehungsweise um 1,2 Cent pro Liter teurer werden; beim Heizöl wird ein Plus von 1,3 Cent und beim Erdgas ein Plus von 1,1 Cent je Kubikmeter einkalkuliert. Für die Staatskasse würde die CO2-Steuer mit prognostizierten Einnahmen über 279,19 Millionen Euro (2023), 268,382 Millionen Euro (2024), 256,48 Millionen Euro (2025) und 248,95 Millionen Euro (2026) einhergehen, erläuterte Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) dem ADR-Deputierten Fred Keup im Juni in einer parlamentarischen Anfrage.