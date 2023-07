„Die Pharmalobby ist sehr stark“

Share this with email

Im Juli hat das EU-Parlament einen Bericht über die Lehren, die die EU aus der Covid-Pandemie ziehen muss, angenommen. Für Tilly Metz geht der Bericht nicht weit genug, doch der Ansatz, sich nun kritisch mit den Fehlern von damals auseinanderzusetzen, kann sie nur begrüßen.

Was ist während der Pandemie besonders schief gelaufen? Wir hätten viel schneller die Patente für Impfstoff und Behandlungen aufheben sollen. Während der Pandemie hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja immer betont, dass keiner in Sicherheit sei, solange nicht alle in Sicherheit sind. Dann muss man auch kohärent sein und alles machen, damit sich die Leute weltweit impfen und behandeln lassen können. Allerdings haben wir das erst viel zu spät und viel zu halbherzig gemacht. Und darum sind wohl unzählige Menschen mehr an Covid gestorben. Man kann die Interessen einiger Aktionäre nicht über die gesundheitlichen Interessen der Menschheit setzen.

Kritiker ihrer Haltung sagen, dass man Impfstoff nicht einfach so überall produzieren kann und es deswegen sinnlos gewesen wäre, die Patente aufzuheben ... Das stimmt nur zum Teil. Viele der Teile, die wir in der EU bei der Herstellung von Medizin brauchen, kommen von außerhalb der EU und werden dort auch hergestellt - in Indien zum Beispiel. Von daher stimmt es so nicht, dass es dort keine Produktionskapazitäten gibt. Natürlich muss auch das Know-how dann vermittelt werden. Pauschal zu sagen, es sei nicht möglich, ist aber falsch.

Es wurde auch gesagt, dass man durch die Aufhebung der Patente, die Anreize der Industrie zerstört, um weiterzuforschen ... Dieses Narrativ kommt vor allem von der Pharmaindustrie. Man kann sich aber auch andere Methoden vorstellen, um die Forschung zu finanzieren und gleichzeitig erforderliche Medizin für alle zu schaffen. So würde ich die Recherche der Industrie öffentlich fördern - allerdings mit sehr klaren Bedingungen. Einen Blanko-Check, wie es ihn in der Pandemie gegeben hat, darf es nicht mehr geben. Es müssen klare Bedingungen bezüglich der Vermarktung, der Produktionsweise und der Transparenz der Verträge her. Dass die EU-Kommission dies am Anfang der Pandemie nicht so hinbekommen hat, ist normal: Es war eine Paniksituation und es musste schnell gehandelt werden. Im Nachhinein muss man aber die richtigen Lehren daraus ziehen.

Welche sind das? Wir sind zu sehr von der Pharmaindustrie abhängig. Ich bin nicht gegen die Pharmaindustrie. Allerdings muss die Beziehung zwischen Politik und Industrie viel transparenter sein. Und die öffentliche Finanzierung von Privatunternehmen muss auch mit Kontrollen und Bedingungen einhergehen - eben auch, was die Verteilung von Wirkstoffen angeht.

Und dennoch sind diese Ideen im EU-Parlament nicht mehrheitsfähig. Warum? Die Pharmalobby ist sehr stark und ihr Narrativ hat überhand genommen. Dabei sieht man bei Veranstaltungen wie der Konferenz zur Zukunft Europas, dass Bürger und Bürgerinnen mehr Transparenz fordern.

Die Pandemie war auch ein Augenöffner und es wurden sehr viele strukturelle Schwächen unserer Gesellschaften offenbart. Welche sind für Sie die wichtigsten? Der Trend zur Privatisierung und die wirtschaftliche Logik im Gesundheitswesen wurden klar. Diese Logik wurde zu lange verherrlicht. Dabei muss viel mehr in die öffentliche Gesundheit investiert werden. Es genügt nicht, am Balkon für das Spitalspersonal zu applaudieren. Das war natürlich sympathisch, aber wir brauchen Fachkräfte und Geld. Und wir brauchen in vielen Hinsichten mehr europäische Zusammenarbeit, damit die EU-Staaten nicht gegenseitig im Wettbewerb um Gesundheitspersonal stehen.

Die Pandemie hat auch gezeigt, dass die öffentliche Hand - anders als oft angenommen - sehr wohl, sehr vieles hinkriegen kann. Es wurden Lockdowns verhängt, massenweise staatliche Gelder locker gemacht, Impfkampagnen organisiert. Was wird von dieser Erkenntnis überleben? Sogar die EU hat gezeigt, dass sie schnell und gut handeln kann. Dass 27 Staaten sich zusammentun, um Impfstoff schnell und effizient einzukaufen, indem sie Preise gemeinsam aushandeln, war eine Erfolgsstory. Ganz klar. Die Krise hat tatsächlich gezeigt, dass Handeln möglich ist, wenn Prioritäten klar definiert sind. Ich wünsche mir eine ähnliche Energie bei der Klimakrise.

Im Nachhinein ist man immer schlauer.

Der Bericht des EU-Parlaments zeigt auch soziale Probleme auf, die die Krise offenbarte ... Die Pandemie war besonders schlimm für ohnehin benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Aber auch für Kinder und Jugendliche. Auch da müssen wir aus unseren Fehlern lernen. So müssen psychologische Dienste auch während einer Pandemie geöffnet bleiben - und sogar verstärkt werden. Und man kann sich natürlich fragen, inwiefern die Begrenzung der sozialen Kontakte schädlich war. Natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, aber die Frage müssen wir uns jetzt stellen, um nächstes Mal vorbereitet zu sein.

Die Frage ist heikel und der Bericht zeugt davon. Darin wird zum Beispiel der Impfpass oder Covidcheck hinterfragt. Tatsächlich muss man kein Impfskeptiker sein, um zu sagen: Das ging etwas weit. Die Idee war, die Bewegungsfreiheit trotz Pandemie sicher zu ermöglichen. Dabei gab es immer drei Kriterien: Geimpft, geheilt oder getestet. Dass einige Mitgliedstaaten dann die Impfung priorisiert haben, war nie im Geiste von unseren Ideen im EU-Parlament. Die Diskriminierung, die stattfand, haben wir problematisch gefunden. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin viermal geimpft, aber diese Diskriminierung muss man dennoch hinterfragen können.

Objektiv lässt sich auch die luxemburgische Regierung im Pandemie-Management kritisieren ... Die Impfraten waren nicht super und die Lockerungsmaßnahmen nur selten mit der Grenzregion abgesprochen. Wie sehen Sie das? Es ist nicht meine Rolle, die einzelnen Regierungen zu kritisieren. Natürlich war nicht alles perfekt, aber es scheint mir, dass die Ruhe und Einheit in der Regierung gut waren.