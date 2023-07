Die neun Grünen für den Norden

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Abgeordnete Stéphanie Empain (40 Jahre alt) sowie Energie- und Landesplanungsminister Claude Turmes (62) führen, wie schon vor fünf Jahren, die Liste der Grünen im Norden an.

Lesen Sie auch:Die 23 Kandidaten der Grünen im Süden

Mit Thierry Lagoda (40), Bürgermeister in Beckerich, Christiane Bach ép. Thommes (61), Schöffin in Grosbous-Wahl, Lex Schwind (26), Schöffe in Mertzig, sowie den Ratsmitgliedern Georges Biever (27, Goesdorf), Svenja Birchen (29, Ettelbrück) und Jeannot Sanavia (61, Esch/Sauer) gehören sechs Kommunalpolitiker der Liste an. Des Weiteren kandidiert Tanja Duprez (28).

Gruppenbild der neun Kandidaten von Déi Gréng für das Ösling. Foto: Gerry Huberty

Vier der Bewerber verfügen über Erfahrung im Chamberwahlkampf und kandidierten bereits vor fünf Jahren. Damals landeten die Grünen bei 12,98 Prozent und legten gegenüber 2013 um 3,97 Prozent zu.