Die neue Verfassung wird gefeiert

„Luxemburg hat jetzt eine der modernsten Verfassungen Europas“, stellte Chamber-Präsident Fernand Etgen bei seiner Festrede zum Inkrafttreten der neuen Verfassung mit Genugtuung fest. Rund 100 Gäste aus Politik und Gesellschaft, viele Abgeordnete und Vertreter verschiedener Institutionen hatten sich am Samstag vor der Chamber versammelt, um der Enthüllung der Gedenktafel zur Verfassungsrevision durch Großherzog Henri und dem anschließenden Festakt beizuwohnen.

Chamber-Präsident Fernand Etgen und Großherzog Henri bei der Enthüllung der Gedenktafel © FOTO: Chambres des Députés

Etgen, begleitet von den vier Berichterstattern der Verfassungsrevision, Mars Di Bartolomeo (LSAP), Simone Beissel (DP), Charles Margue (Déi Gréng) und Léon Gloden (CSV) umschrieb den historischen Moment mit einer Metapher: Der neue Text sei wie eine „wertvolle Skulptur aus Marmor“, geschlagen aus einem „rauen Steinblock“, den Politiker und Bürger in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bearbeitet hätten. In Zukunft sei die Aufgabe, die Skulptur zu pflegen und zu schützen und dafür zu sorgen, dass „der Stein immer schön funkelt“.

Auch für Mars Di Bartolomeo, Präsident der parlamentarischen Kommission für Institutionen und Verfassungsrevision, war es ein besonderer Tag: „Weil wir in den letzten 175 Jahren keine so tiefgreifende Reform mehr durchgeführt haben.“ Nun gelte es, den neuen Text mit Leben zu füllen.

Politisches Ränkespiel um Verfassung beigelegt

Wohl sei es nicht zum angekündigten Referendum gekommen, räumte der LSAP-Abgeordnete ein, doch seien über Foren, Gutachten und andere Plattformen Vorschläge von Bürgerinnen und Bürger eingereicht und diese auch teilweise berücksichtigt worden, zum Beispiel beim neuerdings verfassungsrechtlich verankerten Tierschutz. Di Bartolomeo dankte besonders den ehemaligen Abgeordneten Paul Henri Meyers von der CSV und Alex Bodry von der LSAP für ihren Beitrag: Die ehemaligen Abgeordneten hatten über viele Jahre den Mammutanteil der Vorbereitungsarbeiten gestemmt.

Die Ehrengäste und Großherzog Henri. © FOTO: Chambre des Députés

Ein Verfassungstext sei „immer ein Kompromiss unterschiedlicher politischer Strömungen und Überzeugungen“, kommentierte Alex Bodry beim anschließenden Umtrunk im Parlamentsgebäude trocken. Trotzdem war das heutige Staatsratsmitglied zufrieden: „Ich meine, jede unserer Grundideen hat es über das Ziel geschafft. Auch wenn es etwas gedauert hat und man sicher über die Vorgehensweise und Methodik diskutieren kann.“

Vater der Verfassung Paul-Henri Meyers: „Gewisse Satisfaktion“

Die Vorarbeiten zur neuen Verfassung waren nicht ohne politische Ränkespiele und Machtdemonstrationen. 2019 hatten die drei Mehrheitsparteien mit der CSV vereinbart, statt einer großen Revision die Verfassung schrittweise über vier Reformkapitel und ohne Volksbefragung abzuändern.

Zwei Jahre später dann kam die 180-Grad-Kehrtwende und die CSV optierte plötzlich, wie die ADR, für ein Verfassungsreferendum. Mehrere Initiativen für ein solches Referendum scheiterten dann aber mangels Unterschriften. Treibende Kraft, Kompromisse über Parteigrenzen hinweg zu zimmern, war der CSV-Abgeordnete Paul-Henri Meyers, der damals mit dem Taktieren seiner eigenen Partei zunehmend gehadert hatte.

Wir haben seit 175 Jahren keine so tiefgreifende Reform durchgeführt. Mars Di Bartolomeo LSAP-Abgeordneter

Es sei eine Verfassung, „die sich zeigen lassen kann“, kommentierte Paul-Henri Meyers am Samstag versöhnlich. Dass die Arbeiten lange gedauert hatten, sei bei so großen Projekten nicht selten. Bis ins vergangene Jahrhundert habe es noch die Vorstellung gegeben, „an der Verfassung sollte man nicht rühren, außer mit zitternder Hand“, so der Jurist, frei Montesquieu zitierend.

„Ich habe immer gesagt, man darf nicht zu viel zittern, sonst bekommen wir keinen gradlinigen, kohärenten Text“, befand Meyers, der mit einer „gewissen Satisfaktion“ am Festakt teilnahm. Ein Update „des wichtigsten Gesetzes aller Gesetze“ sei überfällig gewesen, besonders im Hinblick auf das Zusammenspiel der Institutionen, betonte Meyers. Im neuen Text kommt der Staatschef nur noch in der Exekutive vor.

„Wir haben die Verfassung modernisiert, um sie an die Zeit anzupassen und die Realität des Zusammenspiels der Institutionen abzubilden“, ergänzt Alex Bodry, der die gestärkte Rolle des Parlaments unterstreicht. „Oft wird die parlamentarische Mehrheit lediglich als verlängerte Arm der Regierung gesehen“, so Bodry.

Mit dem Untersuchungsrecht hätten die Abgeordneten neue Instrumente erhalten, die, „wenn die Deputierten sie richtig nutzen“, der Chamber „ein neues Selbstverständnis und Selbstbewusstsein“ geben könnten.

Zwei „Väter“ der Verfassung: Paul-Henri Meyers (links) und Alex Bodry (rechts). © FOTO: Chambre des Députés

Die 31 zu 29-Logik ist sicherlich beeinträchtigt. Gilles Roth CSV-Abgeordneter

Eine Sichtweise, die Gilles Roth von der CSV teilt: „Die 31 zu 29-Logik ist sicherlich beeinträchtigt“, meint der Co-Fraktionschef der größten Oppositionspartei. Nicht nur die Rechte des Parlaments, sondern auch die der Bürger und ihr Einfluss seien gestärkt worden: Mit dem neuen Untersuchungsrecht sei die Chamber in ihrer Funktion, „die Demokratie zu kontrollieren“, besser in der Vergangenheit aufgestellt, sagte Roth mit Blick auf Affären wie jener um die SuperDreckskëscht oder den Militärsatelliten. „Da haben wir als Opposition unsere Aufgabe vielleicht nicht richtig wahrnehmen können.“

Mit der auf der Chamber-Seite abrufbaren Volksinitiative haben Bürger künftig die Möglichkeit, Gesetze vorzuschlagen. Eine erste Bürger-Gesetzesinitiative ist bereits unterwegs.