Die Menschenrechte in den weltweiten Lieferketten beachten

Die Zahl der Menschen, die Opfer der „modernen Sklaverei“ sind, ist Schätzungen zufolge in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Jahr 2022 waren es 50 Millionen - 28 Millionen Menschen in der Zwangsarbeit und 22 Millionen in Zwangsehen.

Diese Zahlen hat der jüngste Bericht „Global Slavery Index“ der Menschenrechtsorganisation „Walk Free“ genannt, der am 24. Mai 2023 in London veröffentlicht wurde. Die Ursachen sind die unzähligen Konflikte in der Welt und die Folgen des Klimawandels. Ebenfalls verschärfen die weltweite Einschränkung der Frauenrechte und die sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie die Situation. Am verbreitetsten ist die „moderne Sklaverei“ in folgenden Ländern: Nordkorea, Eritrea, Mauretanien, Saudi-Arabien, Tadschikistan, Afghanistan, Kuwait und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass es in den Industrie- und Schwellenländern ebenfalls viele Menschen gibt, die ausgebeutet werden. Dem Bericht zufolge sind es elf Millionen in Indien, fünf Millionen in China, 1,8 Millionen in Russland, 1,3 Millionen in der Türkei und 1,1 Millionen in den Vereinigten Staaten von Amerika. (1)

Moderne Sklaverei ist ein menschengemachtes Problem, das sowohl mit der historischen Sklaverei als auch mit fortwährenden strukturellen Ungleichheiten verbunden ist. Grace Forrest Gründungsdirektorin von „Walk Free“

„Die moderne Sklaverei durchdringt jeden Aspekt unserer Gesellschaft. Sie ist in unsere Kleidung eingewoben, beleuchtet unsere Elektronik und würzt unser Essen“, sagt die Gründungsdirektorin von „Walk Free“, Grace Forrest. „Die moderne Sklaverei ist das komplette Gegenteil von nachhaltiger Entwicklung. Dennoch, auch im Jahr 2022, ist sie weiterhin die Grundlage unserer globalen Wirtschaft. Moderne Sklaverei ist ein menschengemachtes Problem, das sowohl mit der historischen Sklaverei als auch mit fortwährenden strukturellen Ungleichheiten verbunden ist. In einer Zeit von sich gegenseitig verstärkenden Krisen ist genuiner politischer Wille der Schlüssel, um diese Menschenrechtsverletzungen zu beenden“.

Die Menschenrechtler hinterfragen sehr kritisch den Import von Gütern, die häufig unter Bedingungen hergestellt werden, die auf Zwang oder Abhängigkeit beruhen - im Jahr 2022 wurden sogenannte Risikoprodukte, unter anderem Elektronik, Bekleidung und Palmöl, im Wert von 468 Milliarden US-Dollar in die G20-Staaten importiert. Der dringende Appell richtet sich an diese Staaten, ihre Lieferketten eindeutig auf die „moderne Sklaverei“ zu hinterfragen, um die Ausbeutung zu verhindern. In den vergangenen Jahren haben unter anderem Australien, Kanada, Deutschland und Norwegen Gesetze erlassen, um ihre Unternehmen für die Ausbeutung in globalen Lieferketten zur Verantwortung zu ziehen.

„Es ist schockierend, dass sich die Situation mit Bezug auf moderne Sklaverei nicht verbessert. Das Fortbestehen dieser fundamentalen Verletzung von Menschenrechten kann in keiner Weise gerechtfertigt werden“, sagt der Generaldirektor der ILO, Guy Rider. „Wir wissen, was getan werden muss, und wir wissen, dass es möglich ist. Effektive nationale Gesetzgebung und Regeln sind von grundlegender Bedeutung. Aber die Regierungen schaffen dies nicht allein. Internationale Standards bieten eine solide Basis und alle müssen gemeinsam am selben Strang ziehen. Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürger haben eine wichtige Rolle zu spielen.“

Die Gefahr, Migranten vor der Zwangsarbeit und dem Menschenhandel zu schützen, hängt demnach von den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab.

Der Bericht weist ebenfalls auf die „unfairen“ Lieferketten hin, nur durch strengere Maßnahmen können wir den Menschenhandel und die Zwangsarbeit in den unterschiedlichen Geschäftsbeziehungen unterbinden. Die Gefahr, Migranten vor der Zwangsarbeit und dem Menschenhandel zu schützen, hängt demnach von den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Es muss unser Ziel sein, die Beachtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten aller Menschen in den Mittelpunkt zu setzen.

Regulatorisches Eingreifen in die Lieferketten gefordert

Im Juni 2023 hat sich das EU-Parlament mit einer breiten Mehrheit für ein verhältnismäßig strenges Lieferkettengesetz ausgesprochen, welches feste Regeln zur Integration von Menschenrechten und von Umweltauswirkungen in die Unternehmensführung festgelegt. Die Unternehmen werden verpflichtet, die negativen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Menschenrechte, unter anderem die Kinderarbeit und die Sklaverei sowie die Umweltverschmutzung oder den Verlust der biologischen Vielfalt, zu ermitteln. Es sollen umgehend die erforderlichen Schritte unternommen werden, diese Missstände zu verhindern, zu beenden oder abzumildern. Es ist äußerst wichtig, die Auswirkungen der jeweiligen Partner in der gesamten Wertschöpfungskette auf die Menschenrechte und die Umwelt zu bewerten - von der Produktion über die Transportketten bis zur Lagerung bei den Unternehmen sowie die Abfallbewirtschaftung.

Die neuen Vorschriften gelten für die in der Europäischen Union ansässigen Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche und ebenfalls für Finanzdienstleistungen, mit mehr als 250 Millionen Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von über 40 Millionen Euro. Des Weiteren gelten sie auch für die Muttergesellschaften von Konzernen mit mehr als 500 Millionen Beschäftigten und einem weltweiten Umsatz von über 150 Millionen Euro. Für die Nicht-EU-Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro, wenn mindestens 40 Millionen Euro in der EU erwirtschaftet wurden, gelten sie ebenfalls - sodass keine deloyale Konkurrenz entsteht.

Es wird hervorgehoben, dass die Unternehmen, welche gegen die Vorschriften verstoßen, schadenersatzpflichtig sind und von den nationalen Aufsichtsbehörden mit Sanktionen belegt werden. Zu den Sanktionen gehören Maßnahmen wie die namentliche Anprangerung („Naming and Shaming“), die Rücknahme der Waren eines Unternehmens vom Markt oder Geldstrafen von mindestens fünf Prozent des weltweiten Nettoumsatzes. Die Nicht-EU-Unternehmen, welche sich nicht an die Regeln halten, werden von der öffentlichen Auftragsvergabe in der EU ausgeschlossen. (2)

Wie nicht anders zu erwarten war, wurde das europäische Gesetzvorhaben von den Wirtschaftsvertretern nicht wohlwollend aufgenommen und sogar scharf kritisiert. Diese warnen vor einer überbordenden Bürokratie und erkennen eine deutliche Schwächung der Stellung der europäischen Unternehmen auf dem Weltmarkt. „Das Lieferkettengesetz bürdet den Unternehmen ein neues und unkalkulierbares Haftungsrisiko auf“, so etwa DIHK-Präsident Peter Adrian, der weiter ausführt, „dass die Unternehmen keine genaue Kontrolle auf der gesamten Wertschöpfungskette durchführen könnten“. Für die Unternehmen, welche eine Lieferkette von mehreren Hundert Firmen aufweisen, sei es schier unmöglich, die geplante Richtlinie in Gänze umzusetzen.

Die Lage in Luxemburg

Im Jahr 2018 wurde eine Gruppierung von 17 NGOs gegründet, welche das Recht auf Wachsamkeit seitens der Politik einfordert - es hat sich aber bisher sehr wenig getan. Rezent wurde jedoch ein Gesetzvorschlag durch Déi Lenk und die Piraten im Parlament eingereicht. Es muss hervorgehoben werden, dass 87 Prozent der Bevölkerung, laut einer Ilres-Umfrage, das Recht auf Wachsamkeit befürworten und der Meinung sind, dass ein Gesetz wichtig ist, um die in Luxemburg ansässigen Unternehmen in ihre Verantwortung zu nehmen. Angesichts der nicht tolerierbaren Lage hinsichtlich der Kinderarbeit und der Sklaverei in vielen Ländern sind diese in der Bringschuld. Es war außerdem im Koalitionsvertrag 2018-2023 festgelegt worden, dass die Regierung sich dieser Aufgabe annehmen und einen Gesetzentwurf einbringen müsse.

Zwei Beispiele verdeutlichen die Missstände

Mali ist der drittgrößte Goldproduzent Afrikas und die Baumwollproduktion ist die zweitgrößte in der Subsahara-Region. Die Landstriche entlang des Niger bieten landwirtschaftlich nutzbares Land und dennoch gehört Mali zu den ärmsten Ländern dieser Erde. Bedingt durch die Ausbeutung der gold- und ertragreichen Regionen müssen die Einwohner abwandern, ihre Lebensgrundlagen werden geraubt. Es mutet schändlich an, wenn man den Berichten entnimmt, dass die Einnahmen aus der Goldförderung seit den 1990er Jahren 75 Prozent der Exporte Malis darstellen, der Goldhandel jedoch nur acht Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Durch die hohen Steuerentlastungen für die Goldabbauunternehmen und die günstigen, das heißt unmenschlichen Produktionsbedingungen, ist das malische Gold das rentabelste in ganz Afrika.

Des Weiteren sehen sich die Menschen mit den sinkenden Baumwollpreisen konfrontiert, sodass viele ihre Tätigkeit in der Baumwollproduktion aufgeben müssen. Ein weiterer Missstand ist der Landraub - mit im Gefolge die Vertreibung der lokalen Bevölkerung. Kann man es den Jugendlichen dieser gebeutelten Regionen denn verdenken, wenn sie nach Norden aufbrechen, da sie vor Ort keine Lebensperspektiven entwickeln können?

Lesen Sie auch:

Warum ein Menschenrechtsverteidiger gebraucht wird

Betrachtet man die Lage in den Diamantenminen in Sierra Leone, so erkennt man die menschenunwürdigen Lebensbedingungen der Beschäftigten. In den Abbaugebieten der Region Kono im Osten Sierra Leones sind 47 Prozent aller Kinder und Jugendlichen gezwungen, unter lebensgefährlichen Bedingungen in Minen zu arbeiten, um ihre Familien finanziell zu unterstützen. Im Durchschnitt verdienen die meisten der Beschäftigten weniger als einen Dollar pro Tag - ein Klacks gegenüber den horrenden Endpreisen auf dem Weltmarkt.

Machen wir uns nichts vor, die aktuelle Kombination aus „unfairen Lieferketten“, aus extremer Ausbeutung, aus Rechtsunsicherheit und aus mangelnder Versorgung der leidenden Menschen schafft die Voraussetzung für weitere Konflikte und führt letztendlich zu einer gesteigerten Migration. Solange diese Missstände in den Entwicklungsländern anhalten - und nichts spricht dafür, dass sich die Zustände demnächst ändern - werden die Menschen in die Flucht getrieben. So gesehen stehen wir in einer Bringschuld. (3)

* Der Autor ist Prof. Dr.-Ing. i.R.

