Die Jagdhütte darf nun doch eine Hütte bleiben

Im Streit um die Nutzungsänderung einer Jagdhütte in Schüttringen hat das Umweltministerium nun eingelenkt.

Das Umweltministerium fand, dass naturpädagogische Aktivitäten ihren Sinn verlieren, wenn die Teilnehmer sich während eines Naturerlebnistages für eine Weile in einer Hütte aufhalten. Das Ministerium hat seine Meinung aber nun geändert. Foto: Chris Karaba

Im Streit um die Nutzung einer Jagdhütte zu pädagogischen Zwecken zwischen der Gemeinde Schüttringen und dem Umweltministerium hat das Ministerium es sich anders überlegt und den Antrag nun doch genehmigt. Das geht aus einem Brief des Ministeriums an die Gemeindeverantwortlichen hervor, der dem LW vorliegt.



Seit dem Frühjahr 2021 streitet die Gemeinde Schüttringen mit dem Umweltministerium wegen der Hütte, die die Gemeinde von einem Jäger erworben hat und für umweltpädagogische Zwecke nutzen möchte. Doch das Environnement hat den Antrag der Gemeinde über eine Nutzungsänderung abgelehnt, mit dem Argument, die Nutzung zu pädagogischen Zwecken verstoße gegen Artikel 6 des Naturschutzgesetzes.

Eine Genehmigung ist laut Artikel 6 möglich, wenn die Nutzung der Hütte gemeinnütziger Natur (d'utilité publique) ist. Doch das Ministerium war der Ansicht, dass das Kriterium in diesem konkreten Fall nicht erfüllt sei.

Nach LW-Artikel: Nutzung der Jagdhütte Mitte Juni genehmigt

Die Gemeinde war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und hat am 15. Februar 2022 eine außergerichtliche Beschwerde (Recours gracieux) eingereicht. Doch das Umweltministerium blieb bei seiner Position und die Gemeinde zog am 13. Juli 2022 vor das Verwaltungsgericht.



Wenige Tage später kam das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs zu einem anderen Fall, in dem die Richter geurteilt hatten, dass das Ministerium das Naturschutzgesetz zu strikt anwende. Das Urteil veranlasste das Environnement dazu, seine Position zu überdenken und der Gemeinde Schüttringen dann doch eine Genehmigung auszustellen - allerdings unter der Bedingung, dass eine der vier Wände eingerissen und aus der Hütte ein frei zugänglicher Unterstand gemacht wird.

Die Gemeinde aber sah nicht ein, warum sie aus einer seit Jahrzehnten bestehenden Hütte mit viel Aufwand einen Unterstand machen sollte und hat im April 2023 auch gegen diese Entscheidung des Ministeriums einen Recours gracieux eingereicht.



Durch die Veröffentlichung des Falles im "Luxemburger Wort" ("Kleinkrieg um Schüttringer Jagdhütte", Ausgabe vom 29. April 2023) ist nun Bewegung in die Affäre gekommen. Das Ministerium hat die Nutzung der Hütte zu umweltpädagogischen Zwecken Mitte Juni dann doch genehmigt. Die Hütte darf eine Hütte bleiben.