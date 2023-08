Die Chamber auf Rekordjagd

Share this with email

Zahlen dienen nicht unbedingt als Maßstab, um die Qualität einer Tätigkeit zu bewerten. Das ist in der Chamber nicht anders. An eine ernst gemeinte parlamentarische Arbeit war in der letzten Sitzungswoche dieser Legislaturperiode, vom 18. bis zum 21. Juli, eigentlich nicht mehr zu denken, als die Gesetzentwürfe wie am Fließband verabschiedet wurden.

Dieser finale Kraftakt trug dafür aber mit dazu bei, dass zwischen 2018 und 2023 Rekordzahlen am Krautmarkt verbucht werden konnten und Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) die Legislaturperiode als „arbeitsintensiv“ bezeichnen durfte. So wurden in den vergangenen fünf Jahren beispielsweise 750 Gesetzvorlagen von Blau-Rot-Grün hinterlegt und allein in der letzten Session wurden 203 Vorlagen verabschiedet.

Die Aussagekraft der Anfragen

Wie fleißig die Deputierten waren, belegt bestens folgende Zahl: Rund 8.200 parlamentarische Anfragen wurden seit Dezember 2018 an die Regierung gerichtet – zwischen 2013 und 2018 waren die Abgeordneten mit 4.100 Anfragen gerade mal halb so wissbegierig.

Und doch: Die Zahl 8.200 sagt nichts über die parlamentarische Kontrolle der Regierung aus, dienen die Anfragen den Deputierten seit jeher auch als ideales Instrument, um sich selbst ins Gespräch zu bringen - da kann der Inhalt schon mal zweitrangig sein.

